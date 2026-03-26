ஆந்திராவில் லாரி மீது பேருந்து மோதி கோர விபத்து: பலர் தீயில் கருகி பலி!

Andhra Pradesh Bus Accident: ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் மார்காபுரம் மாவட்டம் ராயவரம் அருகே உள்ள குவாரி பகுதியில் தனியார் பயணிகள் பேருந்து மற்றும் டிப்பர் லாரி மோதியதில் கடும் விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த மோதலின் தாக்கத்தில் சில விநாடிகளிலேயே பேருந்தும் லாரியும் தீப்பற்றி எரிந்ததாக கூறப்படுகிறது. தீ வேகமாக பரவியதால் பேருந்து முழுவதும் எரிந்து நாசமானது.
இந்த கோர விபத்தில், எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாகவும், பல பயணிகள் உயிருடன் கருகிவிட்டதாகவும் காவல்துறை முன்னதாகத் தெரிவித்திருந்தது. எனினும், தற்போது உயிர் இழந்தோரின் எண்ணிக்கை 10 ஆக அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பேருந்தில் சுமார் 40 பயணிகள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. சம்பவ இடத்தில் மீட்பு மற்றும் தீயணைப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
"சுமார் எட்டு பேர் உயிருடன் கருகிவிட்டனர். இதுவரை சுமார் 18 காயமடைந்த பயணிகள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். இந்தச் சம்பவம் குறித்த முழுமையான விவரங்களைச் சேகரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன," என்று மார்க்காபுரம் துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர் (DSP) நாகராஜு ஒரு தொலைக்காட்சி சேனலிடம் தெரிவித்ததாக PTI செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
காலை 6 மணியளவில் விபத்து
தெலங்கானாவின் நிர்மலில் இருந்து நெல்லூருக்குச் சென்றுகொண்டிருந்த 'ஹரிகிருஷ்ணா டிராவல்ஸ்' நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான பேருந்து, காலை சுமார் 6:00 மணியளவில் விபத்துக்குள்ளானது. மோதலுக்குப் பிறகு பேருந்து தீப்பிடித்ததாகவும், இதில் பல பயணிகள் உயிருடன் கருகியதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை
காயமடைந்த சுமார் 20 பயணிகள் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றப்பட்டு, அங்கு அவர்களுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மாவட்டக் காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அதிகாரிகள் கவலை தெரிவித்தனர்.
ஆழ்ந்த துயரத்தை வெளிப்படுத்திய முதலமைச்சர்
இந்தச் சாலை விபத்து குறித்து முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு அதிர்ச்சியும் வேதனையும் தெரிவித்தார். விபத்தில் பல பயணிகள் உயிருடன் கருகியதாக வந்த செய்திகள் குறித்து அவர் தனது ஆழ்ந்த துயரத்தைப் பதிவு செய்தார். மேலும், முதலமைச்சர் அதிகாரிகளுடன் தொலைபேசியில் பேசி, காயமடைந்தவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் மருத்துவச் சிகிச்சை உள்ளிட்ட தற்போதைய நிலவரங்களை ஆய்வு செய்தார். விபத்துக்கான காரணங்கள் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தி, விரிவான அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்குமாறு அவர் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
STORY | 14 killed in Andhra bus fire, CM Naidu condoles deaths
At least 14 people were killed and 23 injured after a private bus collided with a tipper lorry and burst into flames in Markapuram district on Thursday, police said.
READ: https://t.co/yacY8WH3gN
— Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2026
தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் வருத்தம்
இதற்கிடையில், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் நாரா லோகேஷும் இந்தச் சம்பவம் குறித்துத் தனது வருத்தத்தைத் தெரிவித்தார். டிப்பர் லாரிக்கும் தனியார் சுற்றுலாப் பேருந்துக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் பலர் தங்கள் உயிரை இழந்தது மிகவும் வேதனையளிப்பதாக அவர் கூறினார். காயமடைந்தவர்களுக்கு முறையான மருத்துவச் சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு ஏற்கனவே அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக லோகேஷ் தெரிவித்தார். பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசு அனைத்து வகையிலும் உறுதுணையாக நிற்கும் என்றும் அவர் கூறினார். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய அவர் பிரார்த்தித்ததுடன், தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்த குடும்பங்களுக்குத் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்தார்.
மார்காபுரம் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட கொடூர சாலை விபத்துக்கு ஒய்.எஸ். ஜெகன் மோகம் ரெட்டி அதிர்ச்சி
ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் ஒய்.எஸ். ஜெகன் மோகம் ரெட்டி மார்காபுரம் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த கொடூரமான சாலை விபத்துக்கு ஆழ்ந்த கவலையை தெரிவித்தார். மார்காபுரம் மாவட்டம் ராயவரம் அருகே டிப்பர் லாரி மற்றும் தனியார் டிராவல்ஸ் பேருந்து மோதியதில் பல பயணிகள் உயிருடன் எரிந்து உயிரிழந்தது மிகுந்த துயரமான சம்பவம் என அவர் தெரிவித்தார். இந்த கொடூர சம்பவத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்ததுடன், காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய வேண்டுமெனவும் அவர் பிரார்த்தனை செய்தார். இந்த விபத்து மிகவும் துயரமானது என்றும், மாநில அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிறந்த மருத்துவ சேவைகள் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார். காயமடைந்தவர்களை அருகிலுள்ள சிறந்த மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றி, சிறப்பு மருத்துவ குழுக்களின் மூலம் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
மேலும், இந்த விபத்துக்கான காரணங்களை முழுமையாக விசாரித்து, பொறுப்புடையவர்களுக்கு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்தார். சாலை பாதுகாப்பு விதிகளை கடுமையாக அமல்படுத்தி, இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாத வகையில் அரசு தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உடனடி நிதியுதவி அறிவித்து, அவர்களுக்கு அனைத்து விதத்திலும் ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். இந்த சம்பவம் முழு மாநிலத்தையும் அதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளதாகவும், இதுபோன்ற விபத்துகள் மீண்டும் நடைபெறாத வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுப்பது அவசியம் எனவும் ஒய்.எஸ். ஜெகன் மோகம் ரெட்டி தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
விபத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
