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தண்ணீர் கொண்டு வர தாமதமானதால் பெற்ற தாயை அடித்துக் கொன்ற மகன்: ஆந்திராவை உலுக்கிய சோகம்!

Andhra Pradesh Crime News: தண்ணீர் கொண்டு வர தாமதம் ஆன ஒரு சிறிய விஷயத்துக்காக, ஒரு மகன் தன் தாயையே உயிர் போகும் அளவுக்கு அடித்து கொலை செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 23, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:00 AM IST
தண்ணீர் கொண்டு வர தாமதமானதால் பெற்ற தாயை அடித்துக் கொன்ற மகன்: ஆந்திராவை உலுக்கிய சோகம்!
Image Credit: Man Kills Mother in a Shocking Incident at AP (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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