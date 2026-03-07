2வது குழந்தையை பெற்றால் ரூ.25,000... 3வது குழந்தைக்கு மாதம் ரூ.1000 - மாநில அரசின் அதிரடி திட்டம்

Andhra Pradesh Incentive For Raising TFR: ஆந்திர பிரதேசம் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு கடந்த வியாழக்கிழமை (மார்ச் 5) அன்று மக்கள் தொகையை அதிகரிப்பதற்கான முக்கிய திட்டம் ஒன்றை அறிவித்துள்ளார். புதிய மக்கள்தொகை மேலாண்மை கொள்கையை சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார்.
குழந்தை பிறப்பை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக உதவித்தொகையையும் அவர் அறிவித்துள்ளார். இந்த திட்ட்டத்தின் கீழ் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் குடும்பத்தினருக்கு, குழந்தை பிறப்பின்போது ரூ.25 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என தெரிவிகக்ப்பட்டுள்ளது.
ஒரு குழந்தையை மட்டும் பெற்றெடுக்கும் பெற்றோர்
இதுகுறித்து சட்டப்பேரவையில் சந்திரபாபு நாயுடு ஆற்றிய உரையில், ஆந்திராவில் தற்போது, 58% குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டுமே உள்ளது. சுமார் 2.17 லட்சம் குடும்பத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர், சுமார் 62 லட்சம் குடும்பங்களில் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ளனர். மேலும், சுமார் 3 லட்சம் குடும்பங்கள் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு பதில் ஒரே ஒரு குழந்தையை மட்டும் பெற்றெடுத்துள்ளனர் என்றும் தெரிவித்தார்.
பொருளாதார பிரச்னை ஏற்படலாம்
ஆந்திரா மாநிலத்தின் மொத்த கருவுருதல் விகிதம் (TFR) என்பது 3.0 விகிதத்தில் இருந்து 1.5 விகிதமாக தற்போது குறைந்துள்ளது. மக்கள்தொகையை சமநிலையில் பராமரிக்க சிறந்த FTR 2.1 விகிதமாகும். மொத்த கருவுறுதல் விகிதம் குறைவது என்பது ஜப்பான், தென் கொரியா, இத்தாலி போன்ற நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை போலவே, வருங்காலத்தில் ஆந்திராவிலும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறை மற்றும் நீண்டகா பொருளாதார சவால்களுக்கும் இது வழிவகுக்கும் என சந்திரபாபு தனது கவலையை வெளிப்படுத்தினார்.
A strong and youthful population is the foundation of long-term prosperity. Andhra Pradesh will introduce India’s first-of-its-kind Population Management Policy, shifting the focus from population control to population care. With fertility declining sharply, we must act now to… pic.twitter.com/EJg4TWcoVh
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) March 5, 2026
ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்
புதிய மக்கள்தொகை மேலாண்மை கொள்கை வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி ஆந்திர பிரதேச அரசு அமல்படுத்த உள்ளது. இரண்டாவது, மூன்றாவது குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் குடும்பங்களுக்கு குழந்தை பிறப்பின்போது ரூ.25 ஆயிரம் உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். தொடர்ந்து, மூன்றாவது குழந்தைக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு மாத உதவித்தொகையாக ரூ.1000 வழங்கப்படும். மேலும் 18 ஆண்டுகள்வரை இலவச கல்வி வழங்கப்படும்.
கூடுதல் முன்னெடுப்பு நடவடிக்கையாக, தாயாருக்கு 12 மாதங்கள் விடுமுறையும், தந்தைக்கு 2 மாதங்கள் விடுமுறையும் வழங்கப்படுகிறது. 50 குழந்தைகளுக்கு ஒரு குழந்தை பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைக்கப்படும். மகளிருக்கான தங்கும் விடுதிகள், பிங்க் கழிப்பறைகள், மகளிர் பாதுகாப்புக்கு பெண் ஓட்டுநர்களை கொண்ட கேப் வசதி உள்ளிட்டவை கொண்டுவரப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சந்திரபாபு நாயுடுவின் திட்டம் என்ன?
செயற்கை கருத்தரித்தல் சேவைகளை வழங்கவும், சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சைகளை ஊக்கப்படுத்தவும் அரசு சிறந்த கருத்தரித்தல் மையங்களை ஆந்திர அரசு அமைத்து வருவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 175 ஆரம்ப சுகாதார மையங்களில் 2 வாரங்களுக்கு சிறப்பு மருத்துவமனைகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும். 15% மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி என்ற இலக்கை அடைய பெண் பணியாளர்களின் பங்களிப்பு 31 சதவீதத்தில் இருந்து 59 சதவீதமாக உயர வேண்டும் என்றும் சந்திரபாபு நாயுடு பேசியிருந்தார்.
தமிழ்நாட்டிலும் வருமா?
ஆந்திராவில் மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டிலும் மொத்த கருத்தரித்தல் சதவீதம் கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. 2023இல் 1.3 ஆகவும், 2025இல் 1.4 ஆகவும் தமிழ்நாட்டின் மொத்த கருத்தரித்தல் சதவீதம் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், ஆரோக்கியமான கருத்தரித்தல் சதவீதமாக கருதப்படும் 2.1 என்பதை அடைய தமிழ்நாடு இதுபோன்ற சில முன்னெடுப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். வரும் 2026 ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், பிரதான கட்சிகளின் தேர்தல் அறிக்கைகளில் இதுகுறித்த அறிவிப்புகளும் வெளிவரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
