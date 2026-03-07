English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • 2வது குழந்தையை பெற்றால் ரூ.25,000... 3வது குழந்தைக்கு மாதம் ரூ.1000 - மாநில அரசின் அதிரடி திட்டம்

2வது குழந்தையை பெற்றால் ரூ.25,000... 3வது குழந்தைக்கு மாதம் ரூ.1000 - மாநில அரசின் அதிரடி திட்டம்

Andhra Pradesh Government: ஆந்திராவில் 2வது, 3வது குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 7, 2026, 02:35 PM IST
  • இதில் மாத உதவித்தொகையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • பெற்றோருக்கு குழந்தை பிறப்பு விடுமுறையும் அறிவிப்பு.
  • பெண்களுக்கு பல நலத்திட்டங்களும் அறிவிப்பு.

Trending Photos

விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்
camera icon11
Tamil Nadu Free Bus Scheme
விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்
அடுத்த 6 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்.. நீலகிரி, சேலம் வானிலை அப்டேட் இதோ
camera icon7
Tamil Nadu weather
அடுத்த 6 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்.. நீலகிரி, சேலம் வானிலை அப்டேட் இதோ
விஜய்யின் வீடு இவ்வளவு கோடியா? பளபளக்கும் நீலாங்கரை பங்களா - உரிமை கோரும் சங்கீதா
camera icon8
vijay
விஜய்யின் வீடு இவ்வளவு கோடியா? பளபளக்கும் நீலாங்கரை பங்களா - உரிமை கோரும் சங்கீதா
அதிர்ச்சி செய்தி!! இந்த ஊழியர்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது!! விதிகளில் உள்ள ட்விஸ்ட்!
camera icon10
Gratuity
அதிர்ச்சி செய்தி!! இந்த ஊழியர்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது!! விதிகளில் உள்ள ட்விஸ்ட்!
2வது குழந்தையை பெற்றால் ரூ.25,000... 3வது குழந்தைக்கு மாதம் ரூ.1000 - மாநில அரசின் அதிரடி திட்டம்

Andhra Pradesh Incentive For Raising TFR: ஆந்திர பிரதேசம் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு கடந்த வியாழக்கிழமை (மார்ச் 5) அன்று மக்கள் தொகையை அதிகரிப்பதற்கான முக்கிய திட்டம் ஒன்றை அறிவித்துள்ளார். புதிய மக்கள்தொகை மேலாண்மை கொள்கையை சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

குழந்தை பிறப்பை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக உதவித்தொகையையும் அவர் அறிவித்துள்ளார். இந்த திட்ட்டத்தின் கீழ் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் குடும்பத்தினருக்கு, குழந்தை பிறப்பின்போது ரூ.25 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என தெரிவிகக்ப்பட்டுள்ளது.

ஒரு குழந்தையை மட்டும் பெற்றெடுக்கும் பெற்றோர்

இதுகுறித்து சட்டப்பேரவையில் சந்திரபாபு நாயுடு ஆற்றிய உரையில், ஆந்திராவில் தற்போது, 58% குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டுமே உள்ளது. சுமார் 2.17 லட்சம் குடும்பத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர், சுமார் 62 லட்சம் குடும்பங்களில் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உள்ளனர். மேலும், சுமார் 3 லட்சம் குடும்பங்கள் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு பதில் ஒரே ஒரு குழந்தையை மட்டும் பெற்றெடுத்துள்ளனர் என்றும் தெரிவித்தார்.

பொருளாதார பிரச்னை ஏற்படலாம்

ஆந்திரா மாநிலத்தின் மொத்த கருவுருதல் விகிதம் (TFR) என்பது 3.0 விகிதத்தில் இருந்து 1.5 விகிதமாக தற்போது குறைந்துள்ளது. மக்கள்தொகையை சமநிலையில் பராமரிக்க சிறந்த FTR 2.1 விகிதமாகும். மொத்த கருவுறுதல் விகிதம் குறைவது என்பது ஜப்பான், தென் கொரியா, இத்தாலி போன்ற நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை போலவே, வருங்காலத்தில் ஆந்திராவிலும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறை மற்றும் நீண்டகா பொருளாதார சவால்களுக்கும் இது வழிவகுக்கும் என சந்திரபாபு தனது கவலையை வெளிப்படுத்தினார்.

ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்

புதிய மக்கள்தொகை மேலாண்மை கொள்கை வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி ஆந்திர பிரதேச அரசு அமல்படுத்த உள்ளது. இரண்டாவது, மூன்றாவது குழந்தையை பெற்றெடுக்கும் குடும்பங்களுக்கு குழந்தை பிறப்பின்போது ரூ.25 ஆயிரம் உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். தொடர்ந்து, மூன்றாவது குழந்தைக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு மாத உதவித்தொகையாக ரூ.1000 வழங்கப்படும். மேலும் 18 ஆண்டுகள்வரை இலவச கல்வி வழங்கப்படும்.

கூடுதல் முன்னெடுப்பு நடவடிக்கையாக, தாயாருக்கு 12 மாதங்கள் விடுமுறையும், தந்தைக்கு 2 மாதங்கள் விடுமுறையும் வழங்கப்படுகிறது. 50 குழந்தைகளுக்கு ஒரு குழந்தை பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைக்கப்படும். மகளிருக்கான தங்கும் விடுதிகள், பிங்க் கழிப்பறைகள், மகளிர் பாதுகாப்புக்கு பெண் ஓட்டுநர்களை கொண்ட கேப் வசதி உள்ளிட்டவை கொண்டுவரப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சந்திரபாபு நாயுடுவின் திட்டம் என்ன?

செயற்கை கருத்தரித்தல் சேவைகளை வழங்கவும், சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சைகளை ஊக்கப்படுத்தவும் அரசு சிறந்த கருத்தரித்தல் மையங்களை ஆந்திர அரசு அமைத்து வருவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 175 ஆரம்ப சுகாதார மையங்களில் 2 வாரங்களுக்கு சிறப்பு மருத்துவமனைகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும். 15% மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி என்ற இலக்கை அடைய பெண் பணியாளர்களின் பங்களிப்பு 31 சதவீதத்தில் இருந்து 59 சதவீதமாக உயர வேண்டும் என்றும் சந்திரபாபு நாயுடு பேசியிருந்தார்.

தமிழ்நாட்டிலும் வருமா?

ஆந்திராவில் மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டிலும் மொத்த கருத்தரித்தல் சதவீதம் கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. 2023இல் 1.3 ஆகவும், 2025இல் 1.4 ஆகவும் தமிழ்நாட்டின் மொத்த கருத்தரித்தல் சதவீதம் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், ஆரோக்கியமான கருத்தரித்தல் சதவீதமாக கருதப்படும் 2.1 என்பதை அடைய தமிழ்நாடு இதுபோன்ற சில முன்னெடுப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். வரும் 2026 ஏப்ரல், மே மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், பிரதான கட்சிகளின் தேர்தல் அறிக்கைகளில் இதுகுறித்த அறிவிப்புகளும் வெளிவரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | 16 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்த தடை - முதல்வர் அதிரடி!

மேலும் படிக்க | Energy Waive | மத்திய கிழக்கு போர் பதற்றம்: இந்தியாவிற்கு அமெரிக்கா கொடுத்த 30 நாள் 'ஸ்பெஷல்' அனுமதி

மேலும் படிக்க | நண்பேன்டா! கை கொடுக்கும் ரஷ்யா.. இந்தியாவை நோக்கி வரும் 95 லட்சம் பேரல் கச்சா எண்ணெய்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Andhra PradeshTFRChandrababu NaidupopulationIndia News

Trending News