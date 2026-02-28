பட்டாசு ஆலையில் விபத்து - 18 தொழிலாளர்கள் பலி; சிதறிய உடல்கள்... ஆந்திராவில் சோகம்

Andhra Pradesh Fire Accident: ஆந்திரா மாநிலம் காக்கிநாடா அருகே பட்டாசு ஆலையில் விபத்து ஏற்பட்டு 18 தொழிலாளிகள் உடல் சிதறி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் 10 பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
40 பணியாளர்கள் பணியாற்றினர்...
வெட்லாபாலேம் கிராமத்தில் உள்ள சூர்யா ஸ்ரீ என்ற தனியார் பட்டாசு ஆலையில் இன்று மதியம் 2 மணியளவில் கடுமையான வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. வெட்லாபாலேம் மற்றும் ஜி மேடாபாடு பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு மத்தியில் இந்த பட்டாசு ஆலை அமைந்திருக்கிறது. வெடி விபத்து ஏற்பட்ட நேரத்தில் சுமார் 40 பணியாளர்கள் அங்கு பணியாற்றி உள்ளனர். வெடி விபத்தின் சத்தம் சுமார் 5 கி.மீ., சுற்றளவுக்கு எதிரொலித்ததாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சிதறிய உடல்கள்
இருப்பினும் தொடர்ந்து உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது. கடுமையான தீப்பிழம்புகள் சம்பவ இடத்தில் எழுந்ததாகவும், தீயை கட்டுப்படுத்த தீயணைப்பு துறையினர் கடுமையாக போராடி வருகின்றனர் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இரண்டு தீயணைப்பு வண்டிகள் மற்றும் பிற உபகரணங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர். வெடிவிபத்தில் பணியாளர்களின் உடல்கள் நாலாதிசையிலும் சிதறின. மேலும் இங்கு பணியாற்றியவர்களில் பெண்கள் அதிகம் என கூறப்படுகிறது.
வெடிவிபத்தால் அருகில் இருந்த வீடுகளின் ஜன்னல் கதவுகள் நொறுங்கி உள்ளன. கிராமத்தின் அருகே உள்ள பள்ளியின் சுவர்களில் விரிசல் தென்பட்டுள்ளன. கடந்த காலங்களிலும் இந்த கிராமத்தில் வெடிவிபத்து சம்பவங்கள் நடந்திருக்கின்றன, அதிலும் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த பகுதியே பட்டாசு ஆலைகளுக்கு பெயர் பெற்றதாகும்.
அதிகாரிகள் ஆய்வு
காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் உத்தரவின் பேரில் மாநில உள்துறை அமைச்சர் வாங்கலபுடி அனிதா சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளார். மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் பிற மூத்த அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை மேற்பார்வையிட்டனர்.
சந்திரபாபு நாயுடு இரங்கல்
ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயடு மற்றும் துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் இச்சம்பவத்திற்கு இரங்கல் பதிவை தெரிவித்துள்ளனர். சந்திரபாபு நாயுடு அவரது X தளத்தில், "காக்கிநாடா மாவட்டம் வெட்லபாலெமில் உள்ள பனசஞ்சா உற்பத்தி மையத்தில் ஏற்பட்ட வெடிப்பு சம்பவம் ஆழ்ந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விபத்தில் பலர் உயிரிழந்தது மனவேதனை அளிக்கிறது. இந்த சம்பவம் குறித்து மூத்த அதிகாரிகளிடம் பேசி உள்ளேன். பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு உடனடியாக தேவையான உதவிகளை வழங்குமாறு நான் அறிவுறுத்தியுள்ளேன். நிவாரண நடவடிக்கைகளை நாங்கள் கண்காணித்து வருகிறோம். துயரமடைந்தவர்களின் குடும்பங்களுடன் துணை நிற்போம்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
