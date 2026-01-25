HIV வைரஸை ஊசி போட்ட பெண்... Ex காதலியின் வெறிச்செயல் - பகீர் பின்னணி!

ஆந்திராவில் பெரும் அதிர்ச்சியை கிளப்பும் சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்திருக்கிறது. பெண் மருத்துவருக்கு, ஹெச்ஐவி ஊசியை செலுத்தியதாக கூறி மொத்தம் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இது அதிர்ச்சியடைய இன்னொரு முக்கிய காரணம், கைதான நான்கு பேரில் பெண் ஒருவரின் முன்னாள் காதலனின் மனைவிதான் அந்த மருத்துவராம்.... இந்த சம்பவத்தின் முழு விவரத்தையும் இங்கு காணலாம்.
4 பேர் கைது
கைதான பெண்ணின் பெயர் பி போயா வசுந்தரா (34) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். இவர் கர்னூல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். கைதானவர்களில் மற்றொரு பெண்ணும் அடக்கம். கோங்கே ஜோதி (40) என்ற அந்த பெண், அதோனி பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் செவிலியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர்கள் அனைவரும் நேற்று (ஜன. 24) கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஹெச்ஐவி ரத்தம் கிடைத்தது எப்படி?
வசுந்தரா, மற்ற மூன்று பேருடன் சேர்ந்து இந்தச் சதித்திட்டத்தை தீட்டி உள்ளனர். அதன்படி, அவர்கள் திட்டமிட்டு சாலை விபத்தை அரங்கேற்றி உள்ளனர். அதைத் தொடர்ந்து வசுந்தரா அந்த பெண் மருத்துவருக்கு ஹெச்ஐவி வைரஸை ஊசி மூலம் செலுத்தியிருக்கிறார். முன்னர் சொன்னது போல், வசுந்தராவின் முன்னாள் காதலனின் மனைவிதான் அந்த பெண் மருத்துவர் ஆவார்.
அரசு மருத்துவமனையில் ஹெச்ஐவி தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் ரத்த மாதிரியை சேகரித்துள்ளனர். மேலும் இது ஆராய்ச்சிக்காக என கூறி அவற்றை இவர்கள் சேகரித்துள்ளனர். மேலும், ஹெச்ஐவி தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ரத்த மாதிரிகளை இவர்கள் பிரிட்ஜில் சேமித்து வைத்திருக்கின்றனர். அதன் பின் திட்டமிட்டு அந்த ரத்த மாதிரியை பெண் மருத்துவருக்கு ஊசி மூலம் செலுத்தி உள்ளனர்.
இந்த செய்ததன் காரணம் என்ன?
அதாவது, தனது முன்னாள் காதலன் இன்னொரு பெண்ணுடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதை வசுந்தராவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதாலும், அந்த தம்பதியை பிரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வசுந்தரா இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அதற்காக நீண்ட நாள்களாக திட்டமிட்டு, வேண்டுமென்றே அந்த பெண் மருத்துவருக்கு விபத்தை ஏற்படுத்தி, அவருக்கு உதவ வருவது போல் வந்து அவருக்கே தெரியாமல் அந்த ஹெச்ஐவி ரத்த மாதிரியை செலுத்திருயிருக்கிறார்கள்.
திட்டமிட்டு ஊசிபோட்ட வசுந்தரா
போலீசாரின் தகவலின்படி, கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி அன்று மதியம் 2.30 மணிக்கு இச்சம்பவத்தை வசுந்தரா நிகழ்த்தியிருக்கிறார். பாதிக்கப்பட்ட பெண் மருத்துவர், கர்னூலில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் துணை பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். அன்று அந்த கல்லூரியில் இருந்து மதிய உணவு அருந்த அவர் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார். வீட்டுக்கு சென்றுகொண்டிருந்தபோது இரண்டு பேர் அவரது ஸ்கூட்டியை வேண்டுமென்ற மோதியிருக்கிறார்கள். இதனால் அவர் கீழே விழுந்து விபத்தில் சிக்கினார், இதில் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது வசுந்தரா அங்கு அவருக்கு உதவுவதற்காக வந்துள்ளார். வசுந்தரா காயமடைந்த பெண் மருத்துவரை ஆட்டோவில் ஏற்றிச் செல்ல முயன்றபோது, அவர் அவருக்கு ஹெச்ஐவி ஊசி போட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. உடனே பெண் மருத்துவருக்கு வலித்திருக்கிறது, உஷாராகி வசுந்தராவை பிடிப்பதற்கு அங்கிருந்த அவர் தப்பிவிட்டார். பாதிக்கப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் கணவரும் மருத்துவர்தான். அவர் கொடுத்த புகாரின் பேரிலேயே வசுந்தரா மற்றும் மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
