திருப்பதி உண்டியலில் ரூ.100 கோடியை திருடினேன் - ஒப்புக்கொண்ட முன்னாள் ஊழியர்!

உலக புகழ்பெற்ற திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நடைபெற்ற மெகா உண்டியல் மோசடி விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இதில் தொடர்புடையதாக கருதப்படும் தேவஸ்தான முன்னாள் ஊழியர் ஒருவர், தானே முன்வந்து குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு வெளியிட்டுள்ள வீடியோ வாக்குமூலம் ஆந்திர மாநிலம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் செலுத்தும் காணிக்கை பணத்தை எண்ணும் இடம் 'பரகாமணி' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இந்த துறையில் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வந்தவர் ரவிக்குமார். இவர் தேவஸ்தானத்தின் முன்னாள் ஊழியர் ஆவார். இவர் தனது பணிக்காலத்தில் சிறுக சிறுக உண்டியல் பணத்தை கையாடல் செய்து, சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை திருடியதாக புகார்கள் எழுந்தன. பலத்த பாதுகாப்பு நிறைந்த கோவிலுக்குள் இவ்வளவு பெரிய தொகை எப்படி திருடப்பட்டிருக்கும் என்பது குறித்து தேவஸ்தான விஜிலன்ஸ் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
கண்ணீர் மல்க ஒப்புதல்
இந்த விசாரணையின் பிடியில் சிக்கிய ரவிக்குமார், தற்போது ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் கண்ணீர் மல்க பேசியுள்ள அவர், தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். "திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் உண்டியல் காணிக்கையில் 100 கோடி ரூபாயை நான் திருடியது உண்மை தான். செய்யக்கூடாத ஒரு மாபெரும் துரோகத்தை செய்துவிட்டேன். என் மனசாட்சி என்னை உறுத்தியதால், என் தவறை முழுமையாக உணர்ந்து கொண்டேன்," என்று அந்த வீடியோவில் அவர் கதறி அழுதுள்ளார்.
சொத்துக்கள் மீண்டும் ஒப்படைப்பு
தனது பாவத்திற்கு பரிகாரமாக, திருடிய பணத்தில் சேர்த்த சொத்துக்களை மீண்டும் கோவிலுக்கே ஒப்படைத்துவிட்டதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். "சுவாமிக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை, அவருக்கே முழு மனதுடன் எழுதி பதிவு செய்து கொடுத்துவிட்டேன். நான் திருடிய பணத்தின் மூலம் சம்பாதித்த சொத்துக்களில் 90 சதவீதத்தை திருப்பி கொடுத்துவிட்ட நிலையில், இனியும் என்னை துன்புறுத்த வேண்டாம்," என்று அவர் அந்த வீடியோவில் அதிகாரிகளுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் உருக்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இதேவேளையில், இந்த திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் உலவிய வதந்திகளுக்கும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்:
வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி
அறுவை சிகிச்சை வதந்தி: உண்டியல் பணத்தை திருடி மறைத்து எடுத்து செல்வதற்காக, தனது அந்தரங்க பகுதியில் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டதாக பரவிய தகவல் முற்றிலும் பொய்யானது என்று அவர் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.
தான் திருடிய பணத்தை வேறு சில முக்கியப் புள்ளிகளுக்கோ அல்லது தனக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கோ கொடுத்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளிலும் உண்மையில்லை என்றும், இந்த தவறில் வேறு யாருக்கும் தொடர்பில்லை என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
பக்தர்கள் அதிர்ச்சி
சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு நிறைந்த திருப்பதி கோவிலில், ஒரு தனிநபர் இவ்வளவு பெரிய தொகையை கையாடல் செய்ததும், தற்போது அதை ஒப்புக்கொண்டு வீடியோ வெளியிட்டிருப்பதும் ஏழுமலையான் பக்தர்களிடையே கடும் கோபத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ரவிக்குமாரின் இந்த நேரடி வாக்குமூலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளைத் தேவஸ்தான நிர்வாகம் முடுக்கிவிட்டுள்ளது.
