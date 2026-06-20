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“என் அத்தை மண்டைய போடனும்” - 20 ரூபாய் நோட்டில் சாமிக்கு கடிதம்...பக்தரின் விநோத வேண்டுதல்..!

20 Rupees Note Viral: ஆந்திரா அருகே, 20 ரூபாய் தாளில் தன்னுடைய அத்தை சீக்கிரம் சாக வேண்டும் என்று எழுதி கோவில் உண்டியலில் போடப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

Written ByMathan
Published: Jun 20, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:27 PM IST
“என் அத்தை மண்டைய போடனும்” - 20 ரூபாய் நோட்டில் சாமிக்கு கடிதம்...பக்தரின் விநோத வேண்டுதல்..!
Image Credit: 20 Rupees Note Viral

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