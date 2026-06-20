/“என் அத்தை மண்டைய போடனும்” - 20 ரூபாய் நோட்டில் சாமிக்கு கடிதம்...பக்தரின் விநோத வேண்டுதல்..!

20 Rupees Note Viral: ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு புகழ்பெற்ற கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி நடைபெற்றது. அப்போது ஒரு 20 ரூபாய் தாளில் பக்தர் ஒருவர் விநோதமான வேண்டுதலை வைத்து காணிக்கை செலுத்தியிருந்தது தெரியவந்தது. அதில் “என் அத்தை சாக வேண்டும்” என்று பக்தர் வைத்துள்ள வேண்டுதல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆந்திரா மாநிலம், அனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் புகழ்பெற்ற பம்பனூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோவில் 16-ம் நுற்றாண்டில் விஜயநகரப் பேரரசை சேர்ந்த வியாசராஜு என்பவரால் கட்டப்பட்டது. இந்த கோவில் அனந்தபுரம் மாவட்ட மக்களின் முக்கிய கோவிலாக திகழ்கிறது. அது மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் பல்வேறு வேண்டுதல்களுக்காக பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
இந்த கோவிலில் தொடர்ந்து 9 அல்லது 11 செவ்வாய்க்கிழமைகளில் 108 பிரதட்சிணங்களுடன் மூல தெய்வத்திற்குப் பூஜை செய்வதால், நாக தோஷம், ராகு கேது தோஷம், கால சர்ப்ப தோஷம், நவ கிரக தோஷம், குஜ தோஷம் ஆகியவற்றிலிருந்து விமோசனம் கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதனால் செவ்வாய்க்கிழமை மட்டுமல்லாது அனைத்து நாட்களிலும் பக்தர்களில் அதிகளவில் வந்து தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர். இந்த புகழ்பெற்ற கோவிலில் தான் ஒரு விநோதமான வேண்டுதல் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
பொதுவாக ஒருவர் கோவிலுக்கு நிம்மதியை தேடி செல்வர். அங்கு, அவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும், அக்கம்பக்கத்தினர் நன்றாக இருக்க வேண்டும், உறவினர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அல்லது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நன்றாக இருக்கக் கூடாது, தான் ஒரே இரவில் பணக்காரணாக வேண்டும், தனக்கு நல்ல வேலை வேண்டும், தான் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்று பாஸ் ஆக வேண்டும், நல்ல வேலை கிடைக்கனும், வீடு கட்டனும், திருமணம் ஆகனும், குழந்தை வரம் வேண்டும் என்று இவ்வாறெல்லாம் தங்களது வேண்டுதலை கடவுளிடம் வைத்து விட்டு வருவர்.
அதே வேளையில் உண்டியல் காணிக்கை அல்லது துண்டு சீட்டு எழுதி மரத்தில் கட்டிவிட்டு வருவர். இது தான் இதுவரையில் இருக்கின்ற வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் இதையெல்லாம் ஒருவர் உடைத்து ஒரு விநோத வேண்டுதலை கடவுளிடம் வைத்திருக்கிறார் என்பதை சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா? ஆம் அப்படியொரு வேண்டுதலை தான் அந்த நபர், இந்த 5 நூற்றாண்டு பழமையான சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் வைத்துவிட்டு வந்திருக்கிறார்.
இந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் கோவில் உண்டியல் காணிக்கையை எண்ணும் பழக்கம் உள்ளது. அந்த வகையில் சமீபத்தில் கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி நடைபெற்றது. பணம் எண்ணிக்கையின் போது அந்த பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஊழியர்கள் ஒரு ரூபாய் நோட்டில் இருந்த வாசகத்தை பார்த்து திகைத்துப் போயுள்ளார்.
அந்த ரூபாய் நோட்டில் “என் அத்தை சீக்கிரம் சாக வேண்டும்” என்று தெலுங்கு மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்தது. இந்த வாசகம் 20 ரூபாய் தாளில் எழுதப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனைப் பார்த்த சக பணியாளர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு தங்களது செல்போன்களில் படம் பிடித்துள்ளனர். தற்போது அந்த புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
இதனைப் பார்த்த சமூக வலைத்தள பயனாளர்கள் தங்களது கமெண்ட்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். மேலும் இது குறித்து சில காமெடியான கருத்துக்களையும், இது போன்ற செயல்களை யார் செய்திருப்பார்கள்? ஒரு வேளை உள்ளூர்காரர்களே இந்த வேண்டுதல வைத்தனரா? மேலும் இதில் அத்தை எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது அவருடைய சொந்த அத்தையா? அல்லது மாமியார் எனப்படும் அத்தையா? என பல்வேறு கேள்விகளையும் எழுப்பி தங்களது கருத்துக்களையும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.