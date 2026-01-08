மகன் உயிரிழப்பு... சொத்தில் 75% மக்களுக்குதான்... ஸ்டெர்லைட் அனில் அகர்வால் அறிவிப்பு

Anil Agarwal Son Agnivesh Agarwal Death: பெருந்தொழிலதிபரும், வேதாந்தா நிறுவனத்தின் தலைவருமான அனில் அகர்வாலின் (71) மகன் அக்னிவேஷ் அகர்வால் (49) நேற்று (ஜனவரி 7)உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார்.
Anil Agarwal: மாரடைப்பால் மரணம்
அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் பனிச்சறுக்கு சாகச விளையாட்டில் ஈடுபட்டபோது அக்னிவேஷ் விபத்தில் சிக்கினார். அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் மருத்துவமனையில் தொடர் சிகிச்சையில் இருந்தார். மருத்துவமனையில் இருந்தபோதே நேற்று அவருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டதில், சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார்.
Anil Agarwal: வாழ்வில் கருப்பு தினம்
மகனின் மறைவால் அனில் அகர்வால் கடும் பெரும் துயரில் வாடியுள்ளார். பிள்ளைகளுக்கு பிரியாவிடை கொடுக்கும் பெற்றோரின் வலியை விவரிக்க வார்த்தைகளே இல்லை என்று தனது வேதனையை பகிர்ந்துள்ளார். தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே கருப்பு தினம் இதுதான் என்றும் அவர் மனம் வருந்தினார். ஒரு மகன் தன் தந்தைக்கு முன்பாகப் பிரிந்து செல்லக்கூடாது என்றும் அவரது அறிக்கையில் மன வேதனையை பதிவு செய்திருந்தார்.
Anil Agarwal: மகன் மட்டுமில்லை...
பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் 1976ஆம் ஆண்டு ஜூன் 3ஆம் தேதி பிறந்தவர் அகனிவேஷ். இவர் ராஜஸ்தானில் உள்ள மயோ கல்லூரியில் படித்த இவர், Fujeirah Gold என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினார். தொடர்ந்து Hindustan Zinc நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார். விளையாட்டு, இசை ஆகியவற்றிலும் ஆர்வங்கொண்டவர் ஆவார். "எனக்கு, அவர் மகன் மட்டுமில்லை. அவர் எனது நண்பர், எனது பெரும், எனது உலகம்" என்றார். எனவே அவரது பிரிவில் இருந்து மீண்டு வர தானும், தனது மனைவி கிரணும் கடினமாக போராடி வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
Anil Agarwal: மகனின் கனவு
மகனின் மறைவைக்கு பின்னர், பல மனிதநேயச் செயல்பாடுகளுக்கு தன்னை அர்பணித்துக்கொள்ள உள்ளதாகவும் அனில் அகர்வால் தெரிவித்தார். இதுகுறித்து அவரது அறிக்கையில், "நம் நாட்டில் எந்தக் குழந்தையும் பசியுடன் தூங்கக்கூடாது, எந்தக் குழந்தைக்கும் கல்வி மறுக்கப்படக்கூடாது, ஒவ்வொரு பெண்ணும் தனது சொந்தக் காலில் நிற்க வேண்டும், ஒவ்வொரு இந்திய இளைஞருக்கும் அர்த்தமுள்ள வேலை இருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற கனவை நானும் எனது மகனும் பகிர்ந்து கொண்டோம்.
Anil Agarwal: சொத்தில் 75% மக்களுக்கு...
அந்த வகையில், எங்கள் சொத்தில் 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை சமூகத்திற்கு அளிக்கப்படும் என்ற வாக்குறுதியை அக்னிக்கு நான் அளித்திருந்தேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். இன்று நான் அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி, இன்னும் எளிமையான வாழ்க்கையை வாழத் தீர்மானித்துள்ளேன் என்றார். இந்தியா மீதும் அக்னிவேஷ் பெரும் நம்பிக்கையையும், கனவையும் வைத்திருந்தார் என அனில் பகிர்ந்துள்ளார். 'அப்பா, ஒரு தேசமாக நமக்கு எதுவும் குறைவு இல்லை. நாம் ஏன் பின்தங்கியிருக்க வேண்டும்?' என்று என்னிடம் கேட்பார்" என்று தனது மகன் குறித்து அவர் நினைவுக்கூர்ந்தார்.
இறுதியாக அவரது மகனுக்கான அஞ்சலி குறிப்பில், "நீ இல்லாமல் இந்தப் பாதையில் எப்படி நடப்பது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. ஆனால் நான் உங்கள் கனவை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்ல முயற்சிப்பேன்" என்றார்.
மேலும் படிக்க | பாஜக - காங்கிரஸ் கூட்டணி... வரலாற்றில் முதல்முறை - இது எப்படி நடந்துச்சு?
மேலும் படிக்க | மசூதி அருகே ஆக்கிரமிப்பு... இடிக்க வந்த அதிகாரிகள் மீது கல்வீச்சு... நள்ளிரவில் நடந்தது என்ன?
மேலும் படிக்க | போர்டு எக்ஸாம் வருதுன்னு பயமா இருக்கா? கவலை விடுங்க... இதோ CBSE-யின் சூப்பர் சேவை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ