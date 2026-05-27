/கர்ப்பிணிப் பெண் குதித்துத் தற்கொலை, டெல்லியில் சோகம்: தொடர்ந்து காவு வாங்கும் வரதட்சணைக் கொடுமை

புது தில்லி: நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியின் அருகில் உள்ள நோய்டா மற்றும் கிரேட்டர் நோய்டாவில் சமீபத்தில் இரு பெண்கள் பரிதாபமாக உயிரை விட்ட அதிர்ச்சியிலிருந்து நாம் மீள்வதற்குள் வரதட்சணை கொடுமை தனது ஆட்டத்தை மீண்டும் தொடங்கிவிட்டது. வடகிழக்கு டெல்லியின் முஸ்தபாபாத் பகுதியில் உள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் நான்காவது மாடியில் இருந்து விழுந்ததில் 25 வயது கர்ப்பிணிப் பெண் ஒருவர் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதற்கும் வரதட்சணை கொடுமையே காரணம் என பெண்ணின் உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
வடகிழக்கு டெல்லியின் முஸ்தபாபாத் பகுதியில் உள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் நான்காவது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்ததில் 25 வயது கர்ப்பிணிப் பெண் ஒருவர் உயிரிழந்தார். அந்த பெண்ணை வரதட்சணை கேட்டு துன்புறுத்தியதாக, அவரது கணவர் மற்றும் கணவர் வீட்டார் மீது பெண்ணின் குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளதாக காவல்துறை செவ்வாயன்று தெரிவித்தது. இந்தச் சம்பவம் திங்களன்று நடந்தது. அந்தப் பெண் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். எனினும், அங்கு மருத்துவர்கள் அவர் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்ததாக காவல்துறை கூறியது.
முதற்கட்ட விசாரணையில், அந்தப் பெண் சுமார் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தனது விருப்பப்படி ஒருவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டது தெரியவந்துள்ளது. இருப்பினும், திருமணம் ஆகி ஒரு மாதத்திற்குள், கணவரும் அவரது குடும்பத்தினரும் தங்க நகைகள் மற்றும் பணம் கேட்டு, அவரை மனரீதியாகத் துன்புறுத்தத் தொடங்கியதாக அவரது குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
"அவர் நான்காவது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்துள்ளார். அவர்களுக்குள் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தன. கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களாக அவர்களுக்குள் பல முறை வாக்குவாதம் நடந்தது. என் சகோதரர், அம்மா மற்றும் பிற உறவினர்கள் இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்க்க அங்கு சென்றிருந்தனர்," என்று உயிரிழந்த பெண்ணின் சகோதரி பிடிஐ-யிடம் கூறினார்.
கணவன் வீட்டில் சித்திரவதைக்கு ஆளாவதாகவும், தன் உயிருக்கு அங்கு ஆபத்து உள்ளதாகவும் தன் மகள் தன்னிடம் அஞ்சுவதாகவும் பலமுறை புகார் அளித்ததாக அப்பெண்ணின் தாய் குற்றம் சாட்டினார். "நான் அவளைச் சந்திக்கச் சென்றபோது, அவளது கணவன் வீட்டார் அவளை சித்திரவதை செய்வதாக அவள் என்னிடம் கூறினாள். அவர்கள் தன்னைக் கொன்றுவிடுவார்கள் என்றும் அவள் என்னிடம் தெரிவித்தாள். அவள் கர்ப்பமாக இருந்தாள். எங்கள் மகளுக்கு நீதி வேண்டும்," என்று துயருற்ற தாய் கூறினார்.
இந்த மரணம் தொடர்பாக சட்ட நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக ஒரு காவல்துறை அதிகாரி தெரிவித்தார். "இந்த விவகாரம் விசாரணையில் உள்ளது, மேலும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. விசாரணையின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்," என்று அந்த அதிகாரி கூறினார்.
நொய்டாவைச் சேர்ந்த தீபிகா, போபாலைச் சேர்ந்த த்விஷா, கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த ஐஸ்வர்யா, ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த அனு, இன்னும் பல பெயர்கள், பல இடங்கள்!! இவர்கள் அனைவரும் திருமணம் நடந்து சிறிது காலத்திலேயே, தங்கள் புகுந்த வீடுகளில் உயிர்துறந்த பெண்கள். சம்பந்தப்பட்ட இரு குடும்பங்களுக்கும் இடையே பரஸ்பரக் குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தாலும், வரதட்சணை என்ற பெயரில் அப்பெண்கள் மீது அளவற்ற அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினர் உறுதியாகக் கூறுகின்றனர்.
இது போன்ற நெஞ்சைப் பிழியும் சம்பவங்கள் ஏறக்குறைய தினமும் வெளிச்சத்திற்கு வருகின்றன. இவற்றில் சில செய்தித்தாள்களிலும் ஊடகங்களிலும் தலைப்புச் செய்திகளாக இடம்பிடிக்கின்றன. அதே வேளையில், சமூக ஊடகத் தளங்களில், 'ஹேஷ்டேக்'குகள் வாயிலாக இப்பெண்களுக்கு நீதி கோரும் குரல்கள் ஓங்கி ஒலிக்கின்றன. மக்களிடையே கோபமும் சீற்றமும் அதிகரித்து வருகின்றது. ஆனால், அடிப்படையில் எதுவுமே மாறவில்லை.
திருமணங்களில் கிலோ கணக்கில் தங்கத்தையும், காகித துண்டுகள் போல ரொக்கத்தையும் அளிக்க பெண் வீட்டார் தயாராக இருக்கும் வரை, அவர்களிடமிருந்து இன்னும் இன்னும் அதிகமாகப் பெற மாப்பிள்ளை வீட்டாரின் ஆசை அதிகமாகிக்கொண்டுதான் இருக்கும். இந்த சமூக பிரச்சனையை பொறுத்த வரை வரதட்சணை கொடுப்பவர், பெறுபவர் என இருவருக்கும் சம பங்கு உண்டு. சமூக கௌரவம் மற்றும் போலியான சமூக நியதிகளுக்குக் கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற பிடிவாதத்தின் பலிபீடத்தில், நம் மகள்கள் இன்னும் எத்தனை காலத்திற்குத் தொடர்ந்து பலியாகிக்கொண்டே இருப்பார்கள்?
தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் (NCRB) சமீபத்தில் வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்கள், இப்பிரச்சினையின் பிரம்மாண்டமான தீவிரத்தை மேலும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன. வரதட்சணை எனும் அரக்கனைச் சட்டத்தின் வலிமையால் மட்டுமே வேரறுத்துவிட முடியும் என்ற எண்ணம், இப்போது பயனற்றதாகத் தோன்றத் தொடங்கியுள்ளது. NCRB வெளியிட்ட புதிய தரவுகளின்படி, 2024-ஆம் ஆண்டில் இந்தியா முழுவதும் 5,737 வரதட்சணை மரண வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. சராசரியாக, ஒவ்வொரு நாளும் 16 பெண்கள் வரதட்சணை என்ற பெயரில் தங்கள் உயிரை இழந்து வருகின்றனர். இவை பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் மட்டுமே. பதிவு செய்யப்படாதவை இந்த அளவை விட பன்மடங்கு அதிகமாக இருக்கலாம் என்பது கசப்பான உண்மை.
விண்ணைத் தொட்ட நாம் பெண்ணைக் காக்க மறந்துவிட்டோம், தரணியில் ஜொலிக்கும் நாம் தாய்க்குலத்தைத் தவிக்க விட்டோம். 2 வயது முதல் 90 வயது வரை எந்த பெண்ணுக்கு வேண்டுமானாலும் பாலியல் கொடுமை நடக்கலாம், திருமணம் முடிந்து புக்ககம் போகும் பெண் ஐந்தே மாதங்களில் கூட தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம், அதற்கு காரணம் வரதட்சணை கொடுமையாக இருக்கலாம், காதலிக்க மறுத்தால் முகத்தில் ஆசிட் வீசப்படலாம், திருமணம் செய்ய மறுத்தால் வெட்டி கொல்லப்படலாம், இன்னும் எத்தனை எத்தனையோ!! இவற்றுக்கு முற்றுப்புள்ளி எங்கே, எப்படி, யார் மூலம் வரும்?
பிரச்சனை இல்லாத மனிதன் என உலகில் யாரும் இல்லை. பிரச்சனைகள் வரும்போது அவற்றை தீர்க்க வழிகாண வெண்டுமே தவிர, நம்மை தீர்த்துக்கொள்ள நினைக்கக்கூடாது. எந்த பிரச்சனைக்கும் தற்கொலை தீர்வாகாது!!
உங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டாலோ, தற்கொலை எண்ணம் உண்டானாலோ, அதனை மாற்ற கீழ்காணும் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.
மாநில உதவிமையம்: 104