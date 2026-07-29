/Explainer: வினாத்தாள் லீக் - புதிய சட்டத்தை அவசர அவரசமாக கொண்டுவர 5 முக்கிய காரணங்கள்

Anti Paper Leak Bill, 2024 vs 2026 Explained: 'நீட் வினாத்தாள் கசிவு' விவகாரம் தேசிய அரசியலில் கடந்த சில மாதங்களாகவே அனல் பறக்கும் விவாதங்களை எழுப்பியிருக்கிறது. நாட்டின் கல்வி அமைப்பின் மீதும், தேர்வு நடைமுறைகள் மீதும் கடும் கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது.
நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்று, நாடு முழுவதும் மாணவர்களின் தீவிரமான போராட்டத்தை தொடர்ந்து, மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியில் இருந்து விலகினார். மக்களின் போராட்டம் காரணமாக கடந்த 12 ஆண்டுகால பிரதமர் மோடி ஆட்சியில் ராஜினாமா செய்த முதல் மத்திய அமைச்சர் இவர்தான். இதன்மூலமே நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தின் தீவிரத்தை புரிந்துகொள்ள முடியும்.
தற்போது மாணவர்கள் போராட்டம் நிறைவடைந்துவிட்டது. தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) நடத்தும் தேர்வு நடைமுறைகளில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள இன்போசிஸ் இணை நிறுவனர் நந்தன் நிலேகணி தலைமையில் 6 பேர் கொண்ட உயர்நிலை குழுவை மத்திய அரசு அமைத்திருக்கிறது.
இவை அனைத்தையும் விட முக்கியமாக, பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகளைத் தடுத்தல்) திருத்த மசோதா, 2026, மத்திய அரசால் மக்களவையில் கடந்த திங்கட்கிழமை (ஜூலை 27) தாக்கல் செய்துள்ளது.
இவை அனைத்திற்குமான பதில்தான் இந்த சிறப்புக் கட்டுரையாகும். இதில் அனைத்தையும் விரிவாக காணலாம்.
பொதுத் தேர்வு (முறைகேடுகள் தடுப்பு) சட்டம் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்டது. அதற்கு முன் இருந்த நடைமுறைகளிலும் சில குறைபாடுகள் இருந்தன. விசாரணையில் தாமதங்கள் இருந்தன. அந்த வகையில், தற்போது இந்த சட்டத் திருத்த மசோதாவை கொண்டுவந்திருப்பதன் பின்னணி மற்றும் பழைய சட்ட விதிகளை மாற்றி அமைப்பதற்கான 5 முக்கிய காரணங்களை விரிவாக பார்க்கலாம்.
IMAGE SOURCE : ChatGPT
Lok Sabha passes Public Examination Amendment Bill after marathon debate, sharp exchanges— ANI Digital (@ani_digital) July 29, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/vuIxaHysLf #LokSabha #PublicExamination #AmendmentBill pic.twitter.com/dM52wkK4FQ
#BreakingNews | Rajya Sabha passes The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026.@nityanandraibjp @AmitShah @HMOIndia pic.twitter.com/fiY1hq9BbW— DD News (@DDNewslive) July 29, 2026
வெறும் அபராதத்தோடு நிற்காமல், வினாத்தாள் கசிவை ஒரு தீவிர குற்றமாக கருதி, 3 மாதங்களுக்குள் கடும் தண்டனை பெற்றுத் தருவதே மத்திய அரசு கொண்டுவந்திருக்கும் இந்த புதிய சட்டத் திருத்தத்தின் முதன்மையான நோக்கமாகும்.