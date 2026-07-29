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Explainer: வினாத்தாள் லீக் - புதிய சட்டத்தை அவசர அவரசமாக கொண்டுவர 5 முக்கிய காரணங்கள்

Anti Paper Leak Bill: தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் தற்போது உள்ள சட்டத்தில் மத்திய அரசு என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டுவருகிறது?, ஏன் திடீர் மாற்றம்? உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 29, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:24 PM IST
Explainer: வினாத்தாள் லீக் - புதிய சட்டத்தை அவசர அவரசமாக கொண்டுவர 5 முக்கிய காரணங்கள்
Image Credit: Anti Paper Leak Bill, 2026 | Image Source : ChatGPT

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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