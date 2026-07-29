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வினாத்தாள் கசிவு தடுப்பு மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது

Anti-Paper Leak Bill Passed: வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான குற்றங்களுக்குக் கடுமையான தண்டனைகளையும், திட்டமிட்ட குற்றங்கள் மற்றும் சேவை வழங்குநர்களுக்கு அதிக அபராதங்களையும், அத்துடன் காலக்கெடுவுக்குள் விசாரணைகள் மற்றும் வழக்கு விசாரணைகளை முடிப்பதையும் இம்மசோதா முன்மொழிகிறது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 29, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:05 PM IST
வினாத்தாள் கசிவு தடுப்பு மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது
Image Credit: Anti-Paper Leak Bill Passed (Photo: ANI)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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