/வினாத்தாள் கசிவு தடுப்பு மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது

Anti-Paper Leak Bill Passed: வினாத்தாள் கசிவைத் தடுப்பதற்கான மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. டெல்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது காவல்துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கை தொடர்பான எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகளால் ஏற்பட்ட தொடர் அமளிக்கு மத்தியில், 'பொதுத் தேர்வுகள் (முறையற்ற வழிமுறைகளைத் தடுத்தல்) திருத்த மசோதா, 2026'-ஐ மக்களவை புதன்கிழமையன்று குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றியது.
The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, passed in Lok Sabha. pic.twitter.com/rjuhibsGXy— ANI (@ANI) July 29, 2026
செவ்வாய்க்கிழமையன்று இம்மசோதா மீதான விவாதம் மீண்டும் தொடங்கிய நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இது குறித்து அவையில் கேள்விகளை எழுப்பினார். சுமார் 10 மணி நேரம் நீடித்த நீண்ட விவாதம் நடைபெற்றது. எதிர்க்கட்சியினரின் கேள்விகளுக்கு மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் பதிலளித்ததைத் தொடர்ந்து, மசோதா நிறைவேற்றத்திற்காக முன்வைக்கப்பட்டு, குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான குற்றங்களுக்குக் கடுமையான தண்டனைகளையும், திட்டமிட்ட குற்றங்கள் மற்றும் சேவை வழங்குநர்களுக்கு அதிக அபராதங்களையும், அத்துடன் காலக்கெடுவுக்குள் விசாரணைகள் மற்றும் வழக்கு விசாரணைகளை முடிப்பதையும் இம்மசோதா முன்மொழிகிறது.
2024-ஆம் ஆண்டு சட்டத்தைத் திருத்தும் இந்த மசோதாவின் முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு:
வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான கடும் சர்ச்சைகளை அரசு எதிர்கொண்டிருந்தபோது 2024-ஆம் ஆண்டு சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. இந்தச் சட்டத்திற்கு முன், மத்திய அரசு மற்றும் அதன் முகமைகளால் நடத்தப்படும் பொதுத் தேர்வுகளில் பல்வேறு அமைப்புகள் மேற்கொள்ளும் முறைகேடுகள் அல்லது குற்றங்களைக் கையாள்வதற்கு என்று குறிப்பிட்ட சட்டப்பூர்வ ஏற்பாடுகள் எதுவும் இருக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் (UPSC), பணியாளர் தேர்வாணையம் (SSC), ரயில்வே, வங்கிப் பணித் தேர்வுகள் மற்றும் தேசியத் தேர்வுகள் முகமை (NTA) உள்ளிட்ட அமைப்புகளால் நடத்தப்படும் பொதுத் தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெறுவதைத் தடுப்பதை இச்சட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
சமீபத்திய நீட்-யுஜி (NEET-UG) வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் தொடர்பாக நாடு முழுவதும் பரவலான போராட்டங்கள் வெடித்த நிலையில், தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிரான சட்டக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
நேர்மையான தேர்வர்களின் கடின உழைப்பு, திட்டமிட்ட முறைகேடு கும்பல்களால் வீணடிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதில் மத்திய அரசு உறுதியாக உள்ளது என்று அவர் கூறினார்.
விவாதத்தின் போது, 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' (CJP) போராட்டத்தின் போது மாணவர்கள் மீது வன்முறையைப் பயன்படுத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அனுமதி அளித்ததாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார். இந்தக் கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டபோது அமித் ஷா அவையில் இல்லை.
"வன்முறையைப் பயன்படுத்துவதற்கு அமைச்சரோ அல்லது பிரதமரோ மட்டுமே அனுமதி அளிக்க முடியும்," என்று அவர் கூறினார்.
அவரது கருத்துகள் ஆளும் தரப்பு உறுப்பினர்களிடையே எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தின; நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரென் ரிஜிஜு, இந்தக் குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்குமாறு ராகுல் காந்தியிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.
விவாதத்திற்குப் பதிலளித்த மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், அந்தக் குற்றச்சாட்டை மறுத்தார். போராட்டத்தின் போது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்படவில்லை என்றும், அதற்கான உத்தரவு எதுவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
காவல்துறையினர் அந்த நடவடிக்கையின் போது கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகளை மட்டுமே பயன்படுத்தியதாக சிங் தெரிவித்தார். துப்பாக்கிச் சூடு நடத்துவதற்கான உத்தரவை மாஜிஸ்திரேட் மட்டுமே பிறப்பிக்க முடியும் என்றும், காவல்துறை அதைச் செய்ய முடியாது என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
பின்னர், அவையில் தொடர்ந்த அமளிக்கு மத்தியிலேயே இம்மசோதா குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது.