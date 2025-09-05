English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐ-ஃபோன் கோடி கணக்கில் வருமானம்? டிம் குக்கின் லக்!

Apple Hits 9 Billion Earning: iPhone, MacBook விற்பனையால் $9 பில்லியன் எட்டியது… ஆப்பிள் CEO டிம் குக் எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கிறார் தெரியுமா?

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 5, 2025, 07:03 PM IST
    • இந்தியாவில் ஆப்பிள் FY25 விற்பனை: $9 பில்லியன் (13% அதிகரிப்பு)
    • iPhone முக்கிய பங்கு, MacBook க்கு நல்ல வளர்ச்சி
    • புதிய ஸ்டோர்: பெங்களூரு Hebbal, பூனே Koregaon Park

Trending Photos

ஆர்த்தி ரவி பகிர்ந்த புகைப்படங்கள்! கேப்ஷன்ல யாரையோ மறைமுகமா சொல்றாங்களே..
camera icon7
aarti ravi
ஆர்த்தி ரவி பகிர்ந்த புகைப்படங்கள்! கேப்ஷன்ல யாரையோ மறைமுகமா சொல்றாங்களே..
யார் இந்த பேபி ஷாலினி? குழந்தை நட்சத்திரம் முதல் அஜித்தின் ஆதரவான மனைவி வரை!
camera icon8
Baby Shalini
யார் இந்த பேபி ஷாலினி? குழந்தை நட்சத்திரம் முதல் அஜித்தின் ஆதரவான மனைவி வரை!
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கவனமா இருங்க... அனுசரிச்சு போங்க...
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கவனமா இருங்க... அனுசரிச்சு போங்க...
ராசிபலன்: ஆவணி 19 - இன்று இந்தெந்த ராசிகள் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்!
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: ஆவணி 19 - இன்று இந்தெந்த ராசிகள் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்!
இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐ-ஃபோன் கோடி கணக்கில் வருமானம்? டிம் குக்கின் லக்!

Apple Hits 9 Billion Earning: ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்தியாவில் சாதனை புரிந்துள்ளது. 2024-25 நிதியாண்டில், ஆப்பிளின் இந்திய விற்பனை சுமார் 9 பில்லியன் டாலர் (ரூ.75,000 கோடி) எட்டியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இது முந்தைய ஆண்டைவிட 13% அதிகம். அதிகப்படியாக iPhone விற்பனை தான் இதற்கு காரணம். கூடுதலாக MacBook க்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது என்று தகவல்கள் குறிப்பிடுகிறது.

சீனாவில் விற்பனை மந்தமாகி வரும் நிலையில், இந்தியா ஆப்பிளுக்கு முக்கிய சந்தையாக மாறி வருகிறது. இதனை முன்னிட்டு, நிறுவனம் தனது சின்ன சின்ன கடைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து வருகிறது. மும்பை, டெல்லி பிறகு, இந்த வாரம் பெங்களூரு (Hebbal) மற்றும் பூனே (Koregaon Park)-இல் இரண்டு புதிய கடைகளை திறந்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டில் நோய்டா மற்றும் மும்பையிலும் புதிய கடைகள் திறக்கப்பட உள்ளன.

ஆப்பிள் CEO டிம் குக் தனது சமூக வலைதளத்தில், “பெங்களூரு, பூனே கடைகளுக்கு வரவேற்பு! இந்தியாவில் எங்கள் சேவைகளை விரிவாக்குவதில் மகிழ்ச்சி” என்று குறிப்பிட்டார்.

மேலும், ஆப்பிள் இந்தியாவில் உற்பத்தியையும் அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது தயாரிக்கப்படும் iPhone களில் ஐந்தில் ஒன்று இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் சீனாவிற்கு சார்ந்திருப்பதை குறைக்க ஆப்பிள் முயற்சி செய்கிறது.

சுருக்கமாக:

  • இந்தியாவில் ஆப்பிள் FY25 விற்பனை: $9 பில்லியன் (13% அதிகரிப்பு)
  • iPhone முக்கிய பங்கு, MacBook க்கு நல்ல வளர்ச்சி
  • புதிய ஸ்டோர்: பெங்களூரு Hebbal, பூனே Koregaon Park
  • மொத்தம் இந்தியாவில் தற்போது 4 அதிகாரப்பூர்வ ஸ்டோர்கள்
  • அடுத்த ஆண்டு: நோய்டா, மும்பையில் கூடுதல் ஸ்டோர்
  • இந்தியா: ஆப்பிளின் 4-வது பெரிய சந்தை (அமெரிக்கா, சீனா, ஜப்பான் பின்)
  • உற்பத்தி: ஒவ்வொரு 5 iPhone-களில் 1 இந்தியாவில் தயாரிப்பு

மேலும் படிக்க | ஐபோன் யூசர்களுக்கு ஆப்பிள் நிறுவனம் வைத்த ஆப்பு! சிம் கார்டு இல்லையா?

மேலும் படிக்க | ஐபோன் 17 சீரிஸ், இந்த தேதியில் அறிமுகம்.. விலை, அம்சங்கள் என்னென்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Apple I-PhoneIndiaRevenueApple FY25Tim Cook

Trending News