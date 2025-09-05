இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐ-ஃபோன் கோடி கணக்கில் வருமானம்? டிம் குக்கின் லக்!

Apple Hits 9 Billion Earning: ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்தியாவில் சாதனை புரிந்துள்ளது. 2024-25 நிதியாண்டில், ஆப்பிளின் இந்திய விற்பனை சுமார் 9 பில்லியன் டாலர் (ரூ.75,000 கோடி) எட்டியுள்ளது.
இது முந்தைய ஆண்டைவிட 13% அதிகம். அதிகப்படியாக iPhone விற்பனை தான் இதற்கு காரணம். கூடுதலாக MacBook க்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது என்று தகவல்கள் குறிப்பிடுகிறது.
சீனாவில் விற்பனை மந்தமாகி வரும் நிலையில், இந்தியா ஆப்பிளுக்கு முக்கிய சந்தையாக மாறி வருகிறது. இதனை முன்னிட்டு, நிறுவனம் தனது சின்ன சின்ன கடைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து வருகிறது. மும்பை, டெல்லி பிறகு, இந்த வாரம் பெங்களூரு (Hebbal) மற்றும் பூனே (Koregaon Park)-இல் இரண்டு புதிய கடைகளை திறந்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டில் நோய்டா மற்றும் மும்பையிலும் புதிய கடைகள் திறக்கப்பட உள்ளன.
ஆப்பிள் CEO டிம் குக் தனது சமூக வலைதளத்தில், “பெங்களூரு, பூனே கடைகளுக்கு வரவேற்பு! இந்தியாவில் எங்கள் சேவைகளை விரிவாக்குவதில் மகிழ்ச்சி” என்று குறிப்பிட்டார்.
மேலும், ஆப்பிள் இந்தியாவில் உற்பத்தியையும் அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது தயாரிக்கப்படும் iPhone களில் ஐந்தில் ஒன்று இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் சீனாவிற்கு சார்ந்திருப்பதை குறைக்க ஆப்பிள் முயற்சி செய்கிறது.
சுருக்கமாக:
- இந்தியாவில் ஆப்பிள் FY25 விற்பனை: $9 பில்லியன் (13% அதிகரிப்பு)
- iPhone முக்கிய பங்கு, MacBook க்கு நல்ல வளர்ச்சி
- புதிய ஸ்டோர்: பெங்களூரு Hebbal, பூனே Koregaon Park
- மொத்தம் இந்தியாவில் தற்போது 4 அதிகாரப்பூர்வ ஸ்டோர்கள்
- அடுத்த ஆண்டு: நோய்டா, மும்பையில் கூடுதல் ஸ்டோர்
- இந்தியா: ஆப்பிளின் 4-வது பெரிய சந்தை (அமெரிக்கா, சீனா, ஜப்பான் பின்)
- உற்பத்தி: ஒவ்வொரு 5 iPhone-களில் 1 இந்தியாவில் தயாரிப்பு
