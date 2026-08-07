Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /CJP தேசிய நிர்வாகக் குழு அறிவிப்பு: அபிஜித் திப்கே தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர்... யாருக்கு என்ன பொறுப்பு?

CJP தேசிய நிர்வாகக் குழு அறிவிப்பு: அபிஜித் திப்கே தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர்... யாருக்கு என்ன பொறுப்பு?

CJP தனது தேசிய செயற்குழுவை அறிவித்து, அபிஜித் திப்கேவை தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளராக நியமித்துள்ளது. மாநில மற்றும் மக்களவைத் தொகுதி அளவில் அமைப்பை விரிவுபடுத்தும் திட்டத்துடன், மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான உறுப்பினர் சேர்க்கை இயக்கத்தையும் கட்சி தொடங்க உள்ளது. தற்போதைக்கு தேர்தல் அரசியலில் ஈடுபடும் திட்டம் இல்லை என்றும் CJP தெரிவித்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 07, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:32 PM IST
CJP தேசிய நிர்வாகக் குழு அறிவிப்பு: அபிஜித் திப்கே தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர்... யாருக்கு என்ன பொறுப்பு?
Image Credit: @Cockroachisback (X) | CJP Leadership Line-Up: Abhijeet Dipke Named National Convener

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி புதிய தலைமை அறிவிப்பு: தேசிய அமைப்பாளரானார் அபிஜித் தீப்கே
2
3
4
5