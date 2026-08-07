/CJP தேசிய நிர்வாகக் குழு அறிவிப்பு: அபிஜித் திப்கே தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர்... யாருக்கு என்ன பொறுப்பு?

புதுடெல்லி: காக்ரோச் ஜன்தா பார்ட்டி (Cockroach Janta Party - CJP) தனது தேசிய அளவிலான அமைப்பு கட்டமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் புதிய தேசிய செயற்குழு (National Working Committee) உறுப்பினர்களை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே (Abhijeet Dipke) தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளராக (National Convener) பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
இந்த அறிவிப்பு, இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற CJP-வின் மையக் குழு (Core Team) ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்டது. இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் அமைப்பை விரிவுபடுத்தும் நடவடிக்கைகள் அடுத்த ஆறு மாதங்களில் தீவிரப்படுத்தப்பட உள்ளதாக கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 12 உறுப்பினர்கள் கொண்ட தேசிய செயற்குழுவில் பொறுப்பேற்றுள்ள முக்கிய நிர்வாகிகள்:
புதிய செயற்குழுவின் முக்கிய இலக்காக மாநில அளவிலான ஒருங்கிணைப்புக் குழுக்கள், ஒவ்வொரு மக்களவைத் தொகுதியிலும் (Lok Sabha Constituency) நிர்வாக அமைப்புகள் மற்றும் முக்கிய நகரங்களில் நகரக் குழுக்களை உருவாக்குவது என CJP தெரிவித்துள்ளது.
இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பு கட்டமைப்பை உருவாக்கி, இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுடன் நேரடி தொடர்பை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கட்சி கூறியுள்ளது.
உறுப்பினர் சேர்க்கை இயக்கம் தொடக்கம்: யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு?
CJP விரைவில் தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் உறுப்பினர் சேர்க்கை இயக்கத்தைத் தொடங்க உள்ளது. குறிப்பாக,
ஆகியோருக்கு உறுப்பினராக இணையும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது.
இந்த உறுப்பினர் சேர்க்கை முழுமையாக இலவசம் என்றும், எந்தவித உறுப்பினர் கட்டணமோ அல்லது நிதி வசூலோ நடைபெறாது என்றும் கட்சி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
Meet the National Working Committee of the Cockroach Janta Party! pic.twitter.com/VE8kQNaz7A— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) August 6, 2026
புதிய அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும், தற்போது தேர்தலில் போட்டியிடும் திட்டம் இல்லை என்று CJP மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் சௌரவ் தாஸ் கூறுகையில்,
"இந்த நேரத்தில் இன்னொரு அரசியல் கட்சி தேர்தலில் களமிறங்குவதால் பெரிய மாற்றம் ஏற்படாது. முதலில் மக்களிடையே அடித்தளத்தில் பணியாற்றுவதே எங்கள் நோக்கம். மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் குரலை ஒருங்கிணைக்க உறுப்பினர் சேர்க்கை இயக்கத்தை தொடங்குகிறோம்," என்றார்.
இதற்கிடையில், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அஷுதோஷ் ரங்கா, ஜார்கண்டில் அரசு ஆட்சேர்ப்பு தேர்வுகளில் முறைகேடு நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்ததைத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மாணவர் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்க கட்சி பிரதிநிதிகள் குழு விரைவில் அங்கு செல்லும் என்று அறிவித்தார்.
அந்த மாநிலத்தில் போராட்டம் 13-வது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், ஆறு மாணவர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
CJP தற்போது தேர்தல் அரசியலை விட சமூக மற்றும் மாணவர் சார்ந்த பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்தும் அமைப்பாக தன்னை முன்னிறுத்தி வருகிறது. இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து, வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, தேர்வு முறைகேடுகள், சமூக நீதி போன்ற பிரச்சினைகளில் குரல் கொடுப்பதே தனது முதன்மை நோக்கம் என கட்சி தெரிவிக்கிறது.
தேசிய செயற்குழு அறிவிப்பு மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை இயக்கம் மூலம், அமைப்பை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தும் முயற்சியில் CJP அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது. தற்போது தேர்தலில் போட்டியிடும் திட்டம் இல்லை என்றாலும், அடித்தள அமைப்பை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் எதிர்கால அரசியல் சூழலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் நோக்கத்துடன் செயல்படுவதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர்.
மே 2026-இல் ஒரு சோஷியல் மீடியா இயக்கமாகத் தொடங்கப்பட்ட காக்கரப்ரோச் ஜனதா கட்சி, குறுகிய காலத்தில் லட்சக்கணக்கான ஜென்-ஜி (Gen Z) இளைஞர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு முறைகேடு போராட்டங்கள் மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து மத்தியக் கல்வி அமைச்சரின் ராஜினாமா வரை இந்த அமைப்பின் தலையீடு பெரும் அரசியல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.