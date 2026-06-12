/‘எனக்கு அவங்க மேல சந்தேகமா இருக்கு’ - காதலனுக்கு செல்ஃபி வீடியோ அனுப்பிய காதலி... அடுத்து நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

Hyderabad Murder: ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்த திருமணமான இளம்பெண் ஹைதராபாத்தில் உள்ள பயிற்சி மையத்தில் அரசு போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்துள்ளார். அப்போது அங்கு படிக்கும் நபருடம் காதல் ஏற்பட்டு காதலை தொடர்ந்து வந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து குடும்பதார் அவரை கண்டிக்கவே அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இதனால் கடும் ஆத்திரத்திற்குள்ளான அவர்கள், ஹரிணியை வீட்டிற்கு வரவழைத்து அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் சொந்த ஊருக்கு செல்லும் முன்பு தனது காதலருக்கு ‘செல்ஃபி வீடியோ’ அனுப்பி, அதில் குடும்பத்தினர் மீது எனக்கு சந்தேகம் உள்ளதாக தெரிவித்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
ஆந்திர பிரதேசம் மாநிலம், ஸ்ரீ காகுளம் பகுதியைச் சேர்ந்த தும்பாலா ஹரிணி என்பவர், APPSC குரூப் A தேர்வுக்கு தயாராகி வந்துள்ளார். இவருக்கு அதேப் பகுதியைச் சேர்ந்த தந்தேஸ்வர ராவை கடந்த 2020-ம் ஆண்டு திருமணம் செய்துக் கொண்டுள்ளார். இவர் பட்டப்படிப்பு 2-ம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அவருக்கு திருமணம் நடைபெற்றதால், அவரால் படிப்பில் சரிவர கவனம் செலுத்த முடியாமல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அதன் பின்னர் ஒருவழியாக பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ளார். கல்லூரி முடித்த பின்னர் அவர்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. அதன்பிறகு தன் மகனை கவனித்தவாறே அரசு போட்டித் தேர்வுக்கு ஹரிணி தயாராகி வந்துள்ளார். ஆனால் அவருக்கு போதுமான வழிக்காட்டுதல்கள் இல்லாததால் பயிற்சி மையத்திற்கு சென்று படிப்பதாக முடிவெடுத்துள்ளார்.
அரசுப் போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த ஹரிணியால் குழந்தையை கவனித்துக் கொண்டே படிப்பது என்பது ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தது. அதனால் கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு ஹைதராபாத் செல்லப்போவதாக தனது குடும்பத்தாரிடம் தெரிவித்துவிட்டு படிப்பதற்காக சென்றுள்ளார். ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஆதர்ஷ் நகரில் வசிக்கும் தனது தாய் விஜயகுமாரியிடம் 4 வயது மகனை தங்க வைத்துள்ளார். அவரும் தனது மகள் நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பேரனை நன்றாக கவனித்து வந்துள்ளார். ஹரிணியும் ஹைதராப்பாத்தில் உள்ள தனியார் பயிற்சி மையத்தில் தங்கி படித்து வந்துள்ளார்.
அப்போது அந்த பயிற்சி மையத்தில் படித்து வந்த ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த சுதா நாகேந்திராவுடன் ஹரிணிக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறத் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த 6 மாதங்களாக யாருக்கும் தெரியாமல் தங்களது காதலை வளர்த்து வந்துள்ளனர். ஒரு கட்டத்தில் ஹரிணியின் காதல் விவகாரம் அவரது தாயாருக்கு தெரியவந்துள்ளது. இதனை கண்டித்து காதலை உடனடியாக கைவிடுமாறு கூறியுள்ளார். ஆனால் அதனை கண்டுக் கொள்ளாத ஹரிணி தனது காதலை தொடர்ந்திருக்கிறார்.
தாயின் கண்டிப்பு அதிகரிக்கத் தொடங்கியதால், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஹரிணி பாலநகர் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அதில் தனது கணவர் தந்தேஸ்வர ராவிடமிருந்து பிரிந்து சுதா நாகேந்திராவைத் திருமணம் செய்ய விரும்புவதாக தெரிவித்திருந்தார். இதனை விசாரணை செய்த காவல் துறையினர், அவரது குடும்பத்தாருக்கு இது குறித்த தகவலை தெரிவித்துள்ளனர். அதன்பிறகு அவரது தாயாரும், கணவரும் விவாகரத்து குறித்து முறையிட்டு அவரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். ஆனால் கணவருடன் சேர்ந்து வாழ விருப்பமில்லை என கடந்த 4 மாதங்களாக குடும்பத்தாரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.
ஹரிணியை கொலை செய்ய திட்டமிட்டு, அவரை செல்போனில் அழைத்து விவாகரத்துக் குறித்து பேசவேண்டும், நேரில் வா என்று அவரது தாயார் கூறியுள்ளார். ஆனால் தாயின் இந்த பேச்சில் ஹரிணிக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து தனது காதலனுக்கு ஒரு வீடியோவை அனுப்பி வைத்து விட்டு விவாகரத்து பற்றி பேச ஹரிணி சொந்த ஊருக்கு சென்றுள்ளார்.
ஜூன் 1-ம் தேதி, அவர் வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது விஜயகுமாரியும், டம்பாலா பாலுசாகுவும் ஹரிணியை இரும்புக் கம்பியால் தலையில் பலமாக தாக்கியுள்ளனர். நிலைகுலைந்து போன ஹரிணி சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தார். ஹரிணியில் கணவர் தந்தேஸ்வர ராவ் படம் பார்க்க வெளியில் சென்றிருந்த நிலையில் வீட்டிற்கு வந்தவுடன் அவருக்கு எதுவும் தெரியாதது போல் அவரிடம் நடந்த சம்பவம் குறித்து தெரிவித்துள்ளனர்.
உடனடியாக மூன்று பேரும் வீட்டில் இருந்த ரத்தக் கரைகள், அவரது துணியில் இருந்த ரத்தக் கரைகள் அனைத்தையும் சுத்தம் செய்து ரத்தக்கரை படிந்த அனைத்து துணிகளை தீவைத்து எரித்துள்ளனர். பின்னர் தன் மகள் மாரடைப்புக் காரணமாக உயிரிழந்துவிட்டதாக அக்கம்பக்கத்திருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து அனைத்து சடங்கு சம்பிரதாயங்களையும் செய்து ஜூன் 2-ம் தேதி ஹரிணியின் உடலை தகனம் செய்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த மே 31 2026 அன்று சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்ட ஹரிணி, சுதா நாகேந்திராவுக்கு ஒரு செல்ஃபி வீடியோவை அனுப்பியுள்ளார். அந்த வீடியோவில், ‘நான் என் சொந்த ஊருக்கு செல்கிறேன், ஜூன் 5-ம் தேதிக்குள் நான் ஹைதராபாத் திரும்பவில்லை என்றால் உடனடியாக காவல் துறையை தொடர்பு கொள்ளவும்’ என்று ஒரு வீடியோவை சுதா நாகேந்திராவுக்கு அனுப்பியுள்ளார்.
தனக்கு வீடியோ அனுப்பிய காதலி ஜூன் 5-க்கு பிறகு திரும்பி வராததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த நாகேந்திரா அவர் காதலி கூறியது போல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். மேலும் தனது காதலியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகவும் அது குறித்து உடனடியாக விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்றும் புகார் அளித்துள்ளார்.
இந்த புகாரை ஏற்ற போலீஸார், ஹரிணியின் சோர்லிகம் மாவட்டத்தில் உள்ள போலீசாரை தொடர்பு கொண்டு புகார் குறித்து தெரிவித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து இரு மாவட்ட போலீஸாரும் ஒருங்கிணைந்து ‘செல்ஃபி வீடியோ’-வை ஆதாரமாக வைத்து ஹரிணியின் கொலை குறித்து தீவிர விசாரணை தொடங்கினர். விஜயகுமாரிடம் விசாரணையை தொடங்கிய போலீஸாருக்கு பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளிவந்தது. இதில் முக்கிய குற்றவாளியாக விஜயகுமாரி, டம்பாலா பாலுசாகு மற்றும் தந்தேஸ்வர ராவ் ஆகியோர் உறுதி செய்யப்பட்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர்களது விசாரணையில், ஹரிணி திருமணமாகிய நிலையில், வேறு ஒருவரை காதலித்து வந்ததால் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், அவர் அதனை கைவிட மறுத்ததால் தாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த கொலை திட்டத்தை அரங்கேற்றியதாக விசாரணையில் தெரியவித்தனர். மேலும் இந்த கொலையில் வேறு ஏதேனும் உள் நோக்கம் இருக்கிறதா? அல்லது வேறு நபர்கள் இந்த கொலையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளனரா? என்பது குறித்து போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.