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‘எனக்கு அவங்க மேல சந்தேகமா இருக்கு’ - காதலனுக்கு செல்ஃபி வீடியோ அனுப்பிய காதலி... அடுத்து நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

Hyderabad Murder: ஹைதராபாத்தில் அரசு போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த இளம்பெண், அவரது குடும்பத்தினரால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த பெண் வெளியிட்ட செல்ஃபி வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

Written ByMathan
Published: Jun 12, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:15 PM IST
‘எனக்கு அவங்க மேல சந்தேகமா இருக்கு’ - காதலனுக்கு செல்ஃபி வீடியோ அனுப்பிய காதலி... அடுத்து நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!
Image Credit: Hyderbad Murder

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Mathan

Mathan

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