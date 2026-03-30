Bank Holiday April 2026 ஏப்ரல் மாதத்தில் இத்தனை நாட்கள் வங்கிகளுக்கு விடுமுறையா?

அடுத்த மாதம் ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் புதிய நிதியாண்டு தொடங்குகிறது. ஏப்ரல் 1 முதல் பல்வேறு புதிய மாற்றங்களை மத்திய அரசு மேற்கொள்ள உள்ளது. குறிப்பாக வங்கி தொடர்பான சேவைகளிலும் பல புதிய விதிமுறைகள் வரவுள்ளன. இந்நிலையில், ஏப்ரல் மாதத்தில் வங்கிகளில் ஏதாவது முக்கியமான வேலைகளை செய்ய திட்டமிட்டிருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. ஏப்ரல் மாதத்தில் பொது விடுமுறைகள், பண்டிகை நாட்கள் மற்றும் வார இறுதி நாட்கள் என பல்வேறு தொடர் விடுமுறைகள் வரவுள்ளன. இதனால், பல நாட்கள் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். எனவே, பொதுமக்களும் வர்த்தகர்களும் வங்கி தொடர்பான தங்களது வேலைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு முடித்துக்கொள்வது நல்லது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவிப்பின்படி, ஏப்ரல் மாதம் எந்தெந்த நாட்களில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
ஏப்ரல் 1: வருடாந்திர கணக்கு முடிக்கும் நாள்
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 1ம் தேதி புதிய நிதியாண்டு தொடங்கப்படுவது வழக்கம். நடப்பு நிதியாண்டு வரும் மார்ச் 31ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. ஏப்ரல் 1ம் தேதி புதன்கிழமை அனைத்து வங்கிகளிலும் வருடாந்திரக் கணக்கு முடிக்கும் நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஏப்ரல் 1ம் தேதி பெரும்பாலான வங்கிகளில் வாடிக்கையாளர் சேவைகள் செயல்படாது. வங்கிகள் திறந்திருக்கும் என்றாலும், வங்கி ஊழியர்கள் தங்களது அலுவலக உள் பணிகளில் மட்டுமே ஈடுபடுவார்கள். பொதுமக்கள் வங்கி கிளைகளுக்கு சென்று நேரடி சேவைகளை பயன்படுத்த முடியாது; இருப்பினும் இணையவழி சேவைகள் வழக்கம் போல செயல்படும்.
ஏப்ரல் மாத வங்கி விடுமுறைகள்
ஏப்ரல் மாதத்தில் பல்வேறு பொது விடுமுறைகளும், பண்டிகைகளும் வரவுள்ளன. வரும் ஏப்ரல் 3ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கிறிஸ்தவர்களின் முக்கிய பண்டிகையான புனித வெள்ளி அனுசரிக்கப்படுகிறது. எனவே, அன்றைய தினம் தமிழகம் உள்ளிட்ட நாடு முழுவதும் வங்கிகளுக்கு பொது விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 14ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கிய டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. அன்றைய தினம் தேசிய விடுமுறை என்பதால், நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வங்கிகளும் மூடப்பட்டிருக்கும். ஏப்ரல் 19ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்சய திருதியை கொண்டாடப்படுகிறது. இருப்பினும், அன்றைய தினம் ஏற்கனவே ஞாயிறு விடுமுறை நாள் என்பதால், இதற்கென தனி விடுமுறை கிடையாது. இவை தவிர, வழக்கமான இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளிலும், அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் வங்கிகள் செயல்படாது.
டிஜிட்டல் சேவைகள் இயங்கும்
ஏப்ரல் மாதத்தில் மொத்தமாக 12 முதல் 14 நாட்கள் வரை உள்ளூர் மற்றும் தேசிய விடுமுறைகள் உள்ளன. இதன் காரணமாக பல நாட்கள் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். இந்த சமயங்களில் வங்கி கிளைகளுக்கு நேரில் சென்று காசோலைகளை பணமாக்குதல், டிடி எடுப்பது, நேரடியாக பணம் செலுத்துவது அல்லது எடுப்பது போன்ற எந்தவொரு சேவைகளையும் பயன்படுத்த முடியாது. எனவே, இந்த விடுமுறை நாட்களை கணக்கில் கொண்டு தங்களது வங்கிப் பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு முடித்துக்கொள்வது நல்லது. இருப்பினும், இந்த விடுமுறை நாட்களில் ஏடிஎம் சேவைகள் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, நெட் பேங்கிங், மொபைல் பேங்கிங் மற்றும் யுபிஐ செயலிகளான கூகுள் பே, ஃபோன்பே போன்றவற்றின் மூலமான பணப் பரிவர்த்தனைகள் 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து தடையின்றி செயல்படும். இந்த பொது விடுமுறைகளை தவிர, அந்தந்த மாநிலங்களில் நடைபெறும் உள்ளூர் திருவிழாக்களைபொறுத்து ஒரு சில ஊர்களில் வங்கி விடுமுறை நாட்களில் சிறிய மாற்றங்கள் இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஏப்ரல் மாத முக்கிய பண்டிகைகள்
ஏப்ரல் 3 (வெள்ளிக்கிழமை): புனித வெள்ளி
ஏப்ரல் 14 (செவ்வாய்க்கிழமை): டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் பிறந்தநாள்
ஏப்ரல் 19 (ஞாயிற்றுக்கிழமை): அட்சய திருதியை
வார இறுதி விடுமுறை நாட்கள்
ஏப்ரல் 5 - முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஈஸ்டர் பண்டிகை)
ஏப்ரல் 11 - இரண்டாவது சனிக்கிழமை
ஏப்ரல் 12 - இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஏப்ரல் 19 - மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஏப்ரல் 25 - நான்காவது சனிக்கிழமை
ஏப்ரல் 26 - நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமை
