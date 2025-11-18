AQI 600 கடுமையான விதிகள் அமல்! அபாயகரமான கட்டத்தை எட்டிய காற்றின் தரம்.. திணறும் டெல்லி என்சிஆர் மக்கள்

AQI, Grap 4 Implemented In Delhi: டெல்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியம் (NCR) பல பகுதிகளான நொய்டா, கிரேட்டர் நொய்டா, காஜியாபாத், குருகிராம் மற்றும் ஃபரிதாபாத் உள்ளிட்ட நகரங்கள் கடுமையான நச்சுக் காற்றைக் காண்கின்றன. a ங்கு காற்று தரக் குறியீடு (AQI) 600 ஐத் தாண்டி அபாயகரமான காற்று மாசுபாட்டை எதிர்கொள்கிறது. இதன் விளைவாக அதிகாரிகள் GRAP நிலை 4 ஐ (தரப்படுத்தப்பட்ட மறுமொழி செயல் திட்டம்) செயல்படுத்தியுள்ளனர். இது மிக உயர்ந்த அளவிலான அவசரகால மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கையாகும்.
காற்றின் தரக் குறியீடு என்றால் என்ன?
காற்றின் தரக் குறியீடு (Air Quality Index - AQI) என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் காற்றில் உள்ள மாசு அளவுகளைக் குறிக்கும் ஒரு அளவீடு ஆகும். இது பொது மக்களுக்கு காற்றின் தரத்தை எளிதாகப் புரிய வைப்பதற்கும், மாசு அளவைப் பொறுத்து அவர்கள் என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதைத் தெரிவிக்கவும் பயன்படுகிறது.
GRAP எத்தனை நிலைகள் உள்ளன? ஒவ்வொரு நிலைக்கும் என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள்?
GRAP கட்டமைப்பு காற்றுத் தரத்தின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து நான்கு நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. இதில் கட்டுப்பாடுகள் படிப்படியாக அதிகரிக்கின்றன. ஒவ்வொரு நிலையும் அமல் செய்யும் போது என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன என்பதை பற்றி காண்போம்.
GRAP 1 நிலையின் கட்டுப்பாடுகள்:
- சிறிய உணவகங்களில் நிலக்கரி பயன்பாட்டிற்குத் தடை.
- கழிவுகளைத் திறந்தவெளியில் எரிப்பதற்குத் தடை.
- உள்ளூர் மூலங்களிலிருந்து வரும் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த கூடுதல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்.
GRAP 2 நிலையின் கட்டுப்பாடுகள்:
- அத்தியாவசிய சேவைகள் தவிர டீசல் ஜெனரேட்டர் பெட்டிகளுக்கு முழுமையான தடை.
- தனியார் வாகன பயன்பாட்டை குறைக்க பார்க்கிங் கட்டணங்கள் அதிகரிப்பு மற்றும் பொது போக்குவரத்து பயன்பாடு.
- சாலையோர தூசியைக் கட்டுப்படுத்த தண்ணீர் தெளித்தல்.
- NCR-க்குள் நுழையும் BS-IV டீசல் வாகனங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள்.
GRAP 3 நிலையின் கட்டுப்பாடுகள்:
- அகழ்வாராய்ச்சி, குவியல் அமைத்தல் மற்றும் இடிப்பு போன்ற அத்தியாவசியமற்ற கட்டுமான நடவடிக்கைகளுக்குத் தடை.
- டெல்லி-என்.சி.ஆர் முழுவதும் BS-III மற்றும் BS-IV டீசல் வாகனங்களுக்கு முழுமையான தடை.
- கல் உடைத்தல், சுரங்கத் தளங்கள் மற்றும் கனரக டீசல் இயந்திரங்களை கடுமையாக கண்காணித்தல்.
- 5 ஆம் வகுப்பு வரையிலான வகுப்புகளுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்தல்.
- இந்த விதிமுறைகளை மீறுபவர்களுக்கு அபராதம் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கை
GRAP 4 நிலையின் கட்டுப்பாடுகள்:
- அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் அல்லது CNG, LNG, BS-VI டீசல் அல்லது மின்சாரம் போன்ற தூய்மையான எரிபொருட்களில் இயங்கும் லாரிகளைத் தவிர, டெல்லிக்குள் லாரிகள் நுழைவதற்குத் தடை
- பொது மற்றும் அரசு திட்ட தளங்களில் கட்டுமானப் பணிகளை நிறுத்தி வைத்தல்.
- CNG மற்றும் BS-VI டீசல் வாகனங்கள் தவிர, டெல்லிக்கு வெளியே இருந்து வரும் அத்தியாவசியமற்ற வணிக வாகனங்களுக்குத் தடை.
- அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு 50% வீட்டிலிருந்து வேலை செய்ய அனுமதிக்கும் அல்லது கட்டாயமாக்கும் உத்தரவு.
AQI மதிப்பு நிலை மற்றும் உடல்நல பாதிப்புகள் (Health Impacts) விவரம்:
0-50: நல்லது (மிகக் குறைந்த பாதிப்பு அல்லது பாதிப்பு இல்லை).
51-100: திருப்திகரமானது (எளிதில் நோய்வாய்ப்படக்கூடிய நபர்களுக்கு (Sensitive people) லேசான சுவாசக் கோளாறு ஏற்பட வாய்ப்புண்டு).
101-200: மிதமான மாசு (நுரையீரல் நோய் (ஆஸ்துமா), இருதய நோய் கொண்டவர்களுக்கும், சிறார் மற்றும் முதியோர்களுக்கும் மூச்சு விடுவதில் கோளாறு ஏற்படுத்தும்).
201-300: மோசம் (அதிக நேரம் வெளியில் இருந்தால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு சுவாசக் கோளாறு ஏற்படும்.)
301-400: மிகவும் மோசம் (அதிக நேரம் வெளியில் இருந்தால், சுவாசக் கோளாறு காரணமாக நோய்வாய்ப்பட வாய்ப்புள்ளது.)
401-500+: கடுமையானது (ஆரோக்கியமான மக்களுக்கும் கூட கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஏற்கனவே நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு (நுரையீரல் மற்றும் இருதய நோயாளிகள்) மிகவும் மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.)
