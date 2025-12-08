மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? நம்பமுடியாத சலுகை! ₹25 லட்சம் வரை வீட்டுக் கடன்: HBA திட்டம்

Govt Employee Loan Scheme: ரியல் எஸ்டேட் சந்தையில் தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் விலைகளுக்கு மத்தியில், மத்திய அரசின் ஹவுஸ் பில்டிங் அட்வான்ஸ் (HBA) திட்டம் ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதியைக் கொடுத்துள்ளது. குறைந்த வட்டி விகிதம், நீண்ட கால அவகாசம் மற்றும் ₹25 லட்சம் வரை கடன் பெறும் வசதியுடன், இத்திட்டம் வீடு வாங்கும் அல்லது கட்டும் கனவை எளிதாக்குகிறது. ஹவுஸ் பில்டிங் அட்வான்ஸ் (HBA) திட்டம் என்றால் என்ன?, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்?, HBA திட்டம் வட்டி விகிதம் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
HBA திட்டம் என்றால் என்ன?
வீடு மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை உயர்வால் பொதுமக்களின் வீட்டுக் கனவு சவாலாகியுள்ள நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த HBA திட்டம் பெரும் உதவியாக உள்ளது. இத்திட்டம், ஊழியர்களுக்கு வீடு தொடர்பான அனைத்து தேவைகளுக்கும் நிதி உதவியை வழங்குகிறது.
HBA திட்டத்தின் பயன் என்ன?
ஹவுஸ் பில்டிங் அட்வான்ஸ் திட்டம் மூலம் வீடு வாங்குதல், பழுது பார்த்த்ஹல், மனை வாங்குதல் போன்ற அனைத்துச் சூழ்நிலைகளிலும் இந்தத் திட்டம் போதுமான ஆதரவை வழங்குகிறது.
வீடு வாங்குதல்: புதிய வீடு கட்டுதல் அல்லது வாங்குதல்
பழுது பார்த்தல்: ஏற்கனவே உள்ள வீட்டை பழுது பார்த்தல் அல்லது விரிவுபடுத்துதல்
கடன்: மனை (Plot) வாங்குதல்
கடனுக்கான அதிகபட்ச வரம்பு என்ன?
இத்திட்டத்தில் கடன் வரம்பு, ஊழியரின் வருமானத்தைக் கருத்தில் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது:
ஒரு மத்திய அரசு ஊழியர் தனது அடிப்படை சம்பளம் (Basic Salary) மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றின் 34 மடங்கு வரை கடன் பெறலாம்.
இருப்பினும், கடனுக்கான அதிகபட்ச வரம்பு ₹25 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளது.
வீட்டைப் பழுது பார்த்தல், விரிவுபடுத்துதல் அல்லது மறுசீரமைப்பு போன்ற தேவைகளுக்கான கடன் தொகைக்கு தனி விதிகள் உள்ளன.
HBA திட்டத்தில் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு?
HBA திட்டத்தின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் அதன் நிலையான வட்டி விகிதம் ஆகும்.
சந்தையில் வீட்டுக் கடன் வட்டி விகிதங்கள் மாறுபட்டு இருக்கும்போது, HBA திட்டத்தில் வட்டி விகிதம் பொதுவாக 6% முதல் 7.5% வரை நிலையாக உள்ளது.
இந்த நிலையான வட்டி விகிதத்தால், கடன் வாங்கிய ஊழியர்கள் EMI உயர்வு பற்றிய கவலையின்றி, வரும் ஆண்டுகளுக்கான நிதித் திட்டங்களை எளிதாக வகுக்க முடியும்.
HBA திட்டத்திற்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
இந்தச் சலுகையைப் பெற, ஊழியர்கள் பின்வரும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்:
மத்திய அரசில் நிரந்தர ஊழியராக இருக்க வேண்டும்.
குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் பணியை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.
முன்னதாக வேறு எந்தவொரு அரசு வீட்டுக் கடன் திட்டத்தின் பலனையும் பெற்றிருக்கக் கூடாது.
சில சூழ்நிலைகளில், தற்காலிக ஊழியர்களும் இந்தத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.
HBA திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?
சொத்து விலைகள் மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் நிலையற்றுக் காணப்படும் இந்தச் சூழ்நிலையில், HBA திட்டம் அரசு ஊழியர்களுக்கு மலிவான, பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான ஒரு தேர்வை வழங்குகிறது. நிலையான EMI, தெளிவான விதிகள் மற்றும் குறைந்த வட்டி விகிதங்கள் ஆகியவை ஊழியர்களுக்கு பெரிய நிதிச் சுமையின்றி சொந்த வீடு கட்ட வேண்டும் என்ற கனவை அடைய உதவுகிறது.
