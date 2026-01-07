English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
போர்டு எக்ஸாம் வருதுன்னு பயமா இருக்கா? கவலை விடுங்க... இதோ CBSE-யின் சூப்பர் சேவை!

CBSE Board Exam 2026: பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நெருங்கிவிட்டாலே பல மாணவர்களுக்கு 'தேர்வு பயம்' தொற்றிக்கொள்வது இயல்புதான். 'எப்படிப் படிக்கப் போகிறோம்?', 'நேரம் போதுமா?' என்ற பதற்றத்தில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியாக CBSE வாரியம் அதிரடி மனநல ஆலோசனை சேவையைத் தொடங்கியுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 7, 2026, 04:41 PM IST
  • CBSE 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான இலவச மனநல ஆலோசனைத் திட்டம் தொடக்கம்.
  • தேர்வு பயம், நேர மேலாண்மை மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க சிறப்பு வழிகாட்டுதல்.
  • 1800-11-8004 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணில் 24/7 IVRS வசதி.

CBSE Launches Free Counselling: மாணவர்களின் மன நலனையும், தேர்வுகளின் போது அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு CBSE ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த சிறப்பு முயற்சி, மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பு மற்றும் தேர்வு காலங்களில் மன உறுதியுடன் இருக்க உதவும். 

இலவச மனநல ஆலோசனை 

2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளை மாணவர்கள் எவ்வித அச்சமுமின்றி எதிர்கொள்ளும் வகையில், மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE) தனது வருடாந்திர இலவச மனநல ஆலோசனை (Psycho-social Counselling) சேவையைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தச் சேவை ஜனவரி 6, 2026 முதல் ஜூன் 1, 2026 வரை செயல்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் எப்பொழுது?

சிபிஎஸ்இ தியரி தேர்வுகள் பிப்ரவரி 17, 2026 அன்று தொடங்குகின்றன. தேர்வு காலங்களில் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தம், பதற்றம் ஆகியவற்றைக் குறைத்து, அவர்கள் தெளிவான மனநிலையுடன் தேர்வை எழுத உதவுவது. மாணவர்கள் எந்த நேரத்திலும் உதவி பெற ஏதுவாக, 24 மணிநேரமும் இயங்கக்கூடிய Interactive Voice Response System (IVRS) வசதியை CBSE அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இலவச கவுன்சிலிங் உதவி எண்

சிபிஎஸ்இ 1800-11-8004 என்ற எண்ணில் 24×7 கட்டணமில்லா தொலைபேசியை தொடர்ப்புக் கொண்டு தங்களுக்கான ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த சேவை ஆங்கிலம் (English) மற்றும் இந்தி (Hindi) ஆகிய இரண்டு மொழிகளில் மட்டும் செயல்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இலவச கவுன்சிலிங் நேரம் மற்றும் நாள்

தொலைபேசி ஆலோசனை சேவைகள் என்பது வார நாட்களில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை, காலை 9:30 முதல் மாலை 5:30 வரை நிபுணர்களுடன் நேரடி ஆலோசனை பெறலாம். இதில் 73 தன்னார்வலர்களைக் கொண்ட குழு செயல்படுகிறது. இதில் பள்ளிகளின் முதல்வர்கள், ஆலோசகர்கள், சிறப்புப் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் உரிமம் பெற்ற உளவியலாளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேலும் 61 ஆலோசகர்கள் இந்தியாவிலும், மீதமுள்ளவர்கள் நேபாளம், ஜப்பான், கத்தார், ஓமன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (UAE) ஆகிய நாடுகளிலும் இருந்து மாணவர்களுக்கு வழிகாட்ட உள்ளனர்.

இலவச கவுன்சிலிங் சேவை வழிகாட்டுதல்கள்

CBSE, மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் இந்த சேவைகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு ஊக்குவிக்கிறது. 2026 பிப்ரவரி 17 அன்று தொடங்கவிருக்கும் CBSE பொதுத் தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் நம்பிக்கையுடனும், மன அமைதியுடனும் தயாராவதை உறுதி செய்வதே இந்த முயற்சியின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

1800-11-8004 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டால், 24 மணிநேரமும் உங்களுக்குத் தேவையான வழிகாட்டுதல்கள் கிடைக்கும். தேர்வு பயத்தைப் போக்கி, தன்னம்பிக்கையை வளர்க்க இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த 73 கல்வி நிபுணர்கள் உங்களுக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். இது வெறும் படிப்புக்கான உதவி மட்டுமல்ல, உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி, தெளிவான சிந்தனையோடு தேர்வை எதிர்கொள்ளச் செய்யும் ஒரு மாபெரும் பாதுகாப்பு அரண். எனவே, மாணவர்கள் பயத்தைத் தூக்கியெறிந்துவிட்டு இந்த இலவச சேவையைப் பயன்படுத்தி ‘கெத்தாக’ தேர்வைச் சந்திக்கத் தயாராகுங்கள்.

