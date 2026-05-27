/ஜூன் 1 முதல் விமானப் பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சி? ஏர் இந்தியா மற்றும் இண்டிகோ முக்கிய அறிவிப்பு

Air India and IndiGo Down Flight Operations: எரிபொருள் விலை மற்றும் பயணிகளின் குறைவான வருகை ஆகியவற்றால், ஏர் இந்தியா 22% வரையிலும், இண்டிகோ 7% வரையிலும் தற்காலிகமாக விமானச் சேவைகளைக் குறைக்கின்றன. இதனால் முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்து பாதிக்கப்படலாம்.
புதுடெல்லி: விமான எரிபொருள் (ATF) விலை உயர்வு மற்றும் பயணிகளுக்கான தேவை குறைவு ஆகிய காரணங்களால், இந்தியாவின் முன்னணி விமான நிறுவனங்களான ஏர் இந்தியா மற்றும் இண்டிகோ ஆகியவை ஜூன் 1 முதல் தங்களது உள்நாட்டு விமான சேவைகளைக் குறைக்க முடிவு செய்துள்ளன.
நாட்டின் உள்நாட்டு விமானப் போக்குவரத்துச் சந்தையில் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பங்கைக் கொண்டுள்ள இந்த இரு நிறுவனங்களும், ஜூன் மாதம் முதல் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு (ஜூன் - ஆகஸ்ட்) இந்த தற்காலிகக் குறைப்பை நடைமுறைப்படுத்த உள்ளன.
வாரத்திற்கு சுமார் 4,400 விமானங்களை இயக்கும் ஏர் இந்தியா, அதில் 3,600 உள்நாட்டுச் சேவைகளையும், 800 சர்வதேச சேவைகளையும் வழங்கி வருகிறது. தற்போது நிலவும் அதிக செயல்பாட்டுச் செலவுகள் காரணமாக, உள்நாட்டு விமானச் சேவைகளில் 20 முதல் 22 சதவீதம் வரை குறைக்க உள்ளதாக பிடிஐ (PTI) செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
ஏற்கனவே சில சர்வதேச வழித்தடங்களில் விமானங்களைக் குறைத்திருந்த ஏர் இந்தியா, தற்போது வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பின்வருமாறு கூறியுள்ளது:
ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் 2026 வரையிலான காலத்திற்கு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சர்வதேச சேவைகளில் மாற்றங்களைச் செய்திருந்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது குறிப்பிட்ட உள்நாட்டு வழித்தடங்களிலும் தற்காலிகமாக சேவைகள் முறைப்படுத்தப்பட்டு, விமானங்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
நிலைமை சீரடைந்தவுடன் மீண்டும் பழையபடி விமானச் சேவைகள் வழங்கப்படும் என்றும், இதனால் பாதிக்கப்படும் பயணிகளுக்கு மாற்று விமானங்கள், இலவசத் தேதி மாற்றம் அல்லது முழுத் தொகை ரீஃபண்ட் (Refund) போன்ற உதவிகள் வழங்கப்படும் என்றும் நிறுவனம் உறுதியளித்துள்ளது.
மறுபுறம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் ஏர்லைனான இண்டிகோ (IndiGo), தனது உள்நாட்டுச் சேவைகளை 5 முதல் 7 சதவீதம் வரை குறைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.
கோடைகாலப் பள்ளி விடுமுறைகள் முடிந்து கல்வி நிறுவனங்கள் திறக்கப்படும் ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு, பொதுவாகவே விமானங்களில் பயணிகள் சேர்க்கை (Occupancy) குறைவாக இருக்கும். இந்த பலவீனமான தேவையைச் சமாளிக்கவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இண்டிகோ தினமும் 1,950 விமானங்களை இயக்குவதால், இந்த சிறிய சதவீதக் குறைப்பு கூட கணிசமான விமான ரத்துகளுக்கு வழிவகுக்கும் என விமானப் போக்குவரத்துத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
விமான நிறுவனம்
உள்நாட்டுச் சேவை குறைப்பு (%)
தினசரி/வாராந்திர விமானங்கள்
தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் சர்வதேச வழித்தடங்கள்
|ஏர் இந்தியா(Air India)
|20% முதல் 22% வரை
|வாரத்திற்கு ~3,600 உள்நாட்டு விமானங்கள் (மொத்தம்: 4,400)
|மும்பை - அகமதாபாத், நாக்பூர், பாட்னா, போபால்.டெல்லி - ஹைதராபாத், பெங்களூரு, கொல்கத்தா
|டெல்லி-சிகாகோ, மும்பை-நியூயார்க், டெல்லி-ஷாங்காய், சென்னை-சிங்கப்பூர், மும்பை-டாக்கா, டெல்லி-மாலே
இண்டிகோ(IndiGo)
5% முதல் 7% வரை
தினசரி ~1,950 விமானங்கள்
பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப குறிப்பிட்ட வழித்தடங்கள்
விமான எரிபொருள் மீதான வரியைக் குறைக்க மாநில அரசுகள் சில முயற்சிகளை எடுத்துள்ளன. டெல்லி அரசு ஏற்கனவே வாட் (VAT) வரியைக் குறைத்துள்ள நிலையில், மகாராஷ்டிர அரசு கடந்த வாரம் ஏடிஎஃப் (ATF) மீதான வாட் வரியை 18%-லிருந்து 7%-ஆக நவம்பர் 14 வரை குறைத்துள்ளது.
மேலும் உலகளாவிய அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையற்ற சூழலால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பைக் குறைக்க, மத்திய அரசு ஏப்ரல் 1, 2026 அன்று உள்நாட்டு விமான நிறுவனங்களுக்கான ஏடிஎஃப் விலை உயர்வை 25 சதவீதமாகக் கட்டுப்படுத்தியது (Cap).
இதனுடன் விமானங்களை நிறுத்தும் கட்டணக் குறைப்பு (Parking fees reduction) மற்றும் அவசரக் கடன் உதவித் திட்டம் (Emergency Credit Scheme) போன்ற சலுகைகளையும் மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது.
தற்போதைய சூழலில் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த விமானங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதே சிறந்தது என விமான நிறுவனங்கள் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளன. இதனால் வரவிருக்கும் பருவமழைக்கால மாதங்களில் விமானக் கட்டணங்கள் சற்று உயர வாய்ப்புள்ளதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.