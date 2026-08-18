/அரசு ஊழியர்கள் இதை செய்தால்... சம்பளத்தில் 20% பிடித்தம்... முக்கிய அறிவிப்பு

அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா நேற்று (ஆகஸ்ட் 17) அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.
அதாவது, தங்களின் முதல் மனைவியை விட்டு விலகி, சட்டப்பூர்வமாக விவாகரத்து செய்யாமல், உடனே மற்றொருவரை திருமணம் செய்துகொண்டால் மாநில அரசு அவர் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருவேளை அரசு ஊழியர்கள் இதுபோன்ற செயலில் ஈடுபட்டதாக அவர்களின் மனைவி முறையிட்டால், அவர்களின் சம்பளத்தில் 20 சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும்.
ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும் அந்த தொகை அவரது மனைவியின் வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும் என முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா அறிவித்துள்ளார்.
முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா கூறுகையில், "அரசு ஊழியர் அவரது முதல் மனைவியை சட்டப்பூர்வமான விவாகரத்து இல்லாமல் தவிக்கவிட்டு பிரிந்துச் சென்று, மற்றொரு பெண்ணுடன் சட்டப்பூர்வமற்ற திருமண பந்தத்தில் இருந்தால், அவரது சம்பளத்தில் 20 சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும். அரசிடம் அந்த பெண் விண்ணப்பிக்கும்பட்சத்தில், அந்த பெண்ணின் வங்கிக் கணக்கில் ஊழியர்களிடம் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகை நேரடியாக டெபாசிட் செய்யப்படும்" என்றார்.
சட்ட ரீதியான விவாரத்து நடவடிக்கைகள் நிறைவடையும் வரை முதல் மனைவி பொருளாதார ரீதியாக காத்திருக்கக் கூடாது என்பதை உறுதிசெய்யும் நோக்கில், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிறைவடையும் வரை சம்பளம் பிடித்தம் தொடரும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, இந்த விதிகளை மீறியதாக ஊழியர்கள் கண்டறியப்பட்டால் அவர்கள் மீது அரசு சட்ட நடவடிக்கையை தொடங்கும் என்றும் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா உறுதிப்பட தெரிவித்தார்.
அரசு ஊழியர்கள் முறையாக விவாகரத்து பெறாமல் தங்களின் மனைவியை தனியே விட்டுவிட்டு, வேறொரு பெண்ணுடன் வாழ்ந்து வருவதாகவும் அல்லது திருமணம் செய்துகொண்டதாகவும் பல வழக்குகளை அரசு எதிர்கொண்டது. இதனாலேயே இந்த நடவடிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக முதலமைச்சர் பிஸ்வா சர்மா தெரிவித்தார்.
இந்த புதிய அறிவிப்பு பலதார திருமணத்திற்கு எதிரான அரசின் முக்கிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கெனவே, அசாம் மாநிலத்தில் பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் பலதார திருமணத்திற்கு தடை உள்ளது.
தனியார் துறையில் உள்ள பெண்களுக்கும் இதுபோன்ற பொருளாதார ரீதியான பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்த அரசு ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் பிஸ்வா சர்மா குறிப்பிட்டார்.
அசாம் மாநிலத்தில் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசே ஆட்சியில் இருந்து வருகிறது. 2026 சட்டப்பேரவைதேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியே வெற்றிபெற்றது
இதில் சர்பானந்தா சோனோவால் 2016ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டுவரை முதலமைச்சராக இருந்தார். ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முதல் முதலமைச்சராக இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.