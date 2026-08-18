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அரசு ஊழியர்கள் இதை செய்தால்... சம்பளத்தில் 20% பிடித்தம்... முக்கிய அறிவிப்பு

முதல் மனைவியிடம் இருந்து சட்டப்பூர்வமாக விவாகரத்து பெறாமல், இரண்டாவது திருமணம் மேற்கொண்டால் அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளத்தில் 20 சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும் என அசாம் அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Aug 18, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:22 AM IST
அரசு ஊழியர்கள் இதை செய்தால்... சம்பளத்தில் 20% பிடித்தம்... முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Representation Image : 500 Rupees Note | Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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