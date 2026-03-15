உச்சக்கட்ட பரபரப்பில் அசாம்... நாளையே வேட்புமனு தாக்கல் - ஆட்சி யாருக்கு?

Assam Assembly Election 2026 Date: 126 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளை கொண்ட அசாம் மாநிலத்தில் வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:14 PM IST
  • மே 4இல் வாக்கு எண்ணிக்கை.
  • மெஜாரிட்டிக்கு 64 இடங்கள் தேவை.
  • நாளையே வேட்புமனு தாக்கல் தொடக்கம்.

Assam Assembly Election 2026 Date: வடகிழக்கு இந்தியாவின் நுழைவாயிலான அசாம் மாநிலத்தில், அரசியல் களம் தற்போது மிகுந்த பரபரப்பாக காணப்படுகிறது. அசாம் சட்டசபையில் மொத்தம் 126 தொகுதிகள் உள்ளன. அங்கு ஆட்சியைப் பிடிக்க, ஒரு கட்சிக்கோ அல்லது ஒரு கூட்டணிக்கு 64 இடங்கள் என்ற மெஜாரிட்டி கிடைக்க வேண்டும்.

இந்நிலையில் அசாமில் வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது, மே 4ஆம் தேதி அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது. நாளையே வேட்புமனு தாக்கலும் தொடங்குகிறது.

அசாம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 - முழு அட்டவணை

வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடக்கம் - மார்ச் 16

வேட்புமனுத் தாக்கல் நிறைவு - மார்ச் 23

வேட்புமனு பரிசீலனை - மார்ச் 24

வேட்புமனு திரும்பப் பெற கடைசி நாள் - மார்ச் 26

வாக்குப்பதிவு நாள் - ஏப்ரல் 9

வாக்கு எண்ணிக்கை - மே 4

2021இல் நடந்தது என்ன?

தேர்தல் ஆணையத்தின்படி, அசாம் மாநிலத்தில் மொத்தம் 2.50 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் பாஜக மட்டும் 60 இடங்களை வென்றது. காங்கிரஸ் 29 இடங்களை வென்றது. AIUDF 15, AGP 9, UPPL 6, BPF 5 தொகுதிகளை வென்றன. 

அசாம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 - முக்கிய தகவல்கள்

நேரடிப் போட்டி யார் யாருக்கு?: அசாம் மாநிலத்தில் ஆளும் பாஜக கூட்டணிக்கும், காங்கிரஸின் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி கூட்டணிக்கும் இடையேதான் நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA): முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தலைமையில் பாஜக இந்த தேர்தலைச் சந்திக்க இருக்கிறது. இவர்களுடன் அசாம் கண பரிஷத் (AGP) மற்றும் யுபிபிஎல் (UPPL) ஆகிய கட்சிகள் கூட்டணியில் உள்ளன. கடந்த 10 ஆண்டுகால வளர்ச்சியை முன்வைத்து அவர்கள் வாக்கு சேகரிக்கின்றனர்.

அசாம் ஒருங்கிணைந்த முன்னணி (ASOM): காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையில் உருவான இந்த எதிர்க்கட்சி கூட்டணி, பாஜகவின் தொடர் வெற்றியைத் தடுக்கப் போராடுகிறது. காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் கௌரவ் கோகோய் இம்முறை முக்கியத் தலைவராக உருவெடுத்துள்ளார்.

AIUDF: பத்ருதீன் அஜ்மல் தலைமையிலான இக்கட்சியும் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் பலமாக உள்ளது, இது சில இடங்களில் மும்முனைப் போட்டியை உருவாக்குகிறது.

பாஜக vs காங்கிரஸ் 

அசாமில் சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறைக்குப் (Delimitation) பிறகு நடைபெறும் முதல் தேர்தல் இது. எனவே பல தொகுதிகளின் எல்லைகள் மாறியுள்ளன. இது யாருக்குச் சாதகமாக அமையும் என்பதே தற்போதைய அரசியல் விவாதமாக உள்ளது. பாஜக மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியைத் தக்கவைக்குமா அல்லது காங்கிரஸ் மீண்டு வருமா என்பது மே மாதம் தெரிந்துவிடும்.

