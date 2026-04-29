அசாம் எக்சிட் போல் 2026: ஆட்சியமைப்பது யார்? தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு!

Assam Exit Poll Result 2026: அசாம் மாநிலச் சட்டமன்றத் தேர்தல், 126 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி நடைபெற்றது. வாக்குகளை எண்ணும் பணி மே 4 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அசாம் மாநிலத்துடன், தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், கேரளா ஆகிய மாநிலங்களிலும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடந்துள்ளன. மேற்கு வங்கத்தில் இன்று நடைபெற்ற இறுதிக்கட்ட வாக்கெடுப்பு நிறைவடைந்த நிலையில், அசாம் மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கான வாக்கெடுப்புக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளன.
அசாம்: ஜீ மீடியாவின் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள்:
|கூட்டணி / கட்சி
|தொகுதி வரம்பு
|சாத்தியமான தொகுதிகள்
|வாக்குப் பங்கு மதிப்பீடு
|பாஜக / என்டிஏ
|80-86
|83
|45-46.5%
|காங்கிரஸ் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி
|29-35
|32
|35-37%
|AIUDF / மற்றவை
|8-13
|11
|17-19%
பிராந்திய வாரியான இறுதி கருத்துக்கணிப்பு
|மண்டலம்
|மொத்த இடங்கள்
|BJP / NDA
|காங்கிரஸ் தலைமையிலான எதிர்க்கட்சி
|AIUDF / மற்றவை
|முக்கிய காரணிகள்
|கீழ் அசாம்
|44
|26-29
|10-13
|4-6
|ஊடுருவல், சிறுபான்மையினர் வாக்கு ஒருங்கிணைப்பு, AIUDF-இன் வாக்கு பிரிக்கும் தாக்கம், எல்லைப் பகுதி துருவமயமாக்கல்
|வட அசாம்
|15
|9-11
|3-5
|0-1
|வெள்ளம் மற்றும் மண் அரிப்பு குறித்த அதிருப்தி இருந்தபோதிலும், நலத்திட்டங்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி அளவிலான பலத்தால் NDA-விற்கு முன்னிலை
|மத்திய அசாம்
|19
|11-13
|4-6
|1-2
|கலப்பு மக்கள் தொகையியல், உள்ளூர் வேட்பாளர் காரணி, நலத்திட்ட முயற்சிகளுக்கும் அடையாள அரசியலுக்கும் இடையிலான சமநிலை
|மேல் அசாம்
|35
|24-27
|7-9
|1-2
|தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர் நலன், 'ஹிமந்தா காரணி'; இருப்பினும், இளைஞர்கள் மத்தியிலும் CAA குறித்தும் நிலவும் அதிருப்தியால் காங்கிரஸ் சில பகுதிகளில் தனது ஆதரவைத் தக்கவைத்துள்ளது
|பரக் பள்ளத்தாக்கு
|13
|8-10
|2-4
|0-1
|வங்காள இந்து வாக்குகளின் ஒருங்கிணைப்பு, CAA தொடர்பான மனநிலை; முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள பகுதிகளில் எதிர்க்கட்சி தனது செல்வாக்கைத் தக்கவைத்துள்ளது
|மொத்தம்
|126
|80-86
|29-35
|8-13
|NDA-விற்குத் தெளிவான முன்னிலை
அசாம் முதல்வராக யார் வர வெண்டும்? பெண்கள் ஆதரவு யாருக்கு? முதல் முறை வாக்காளர்கள் யார் பக்கம்? ஜீ மீடியா தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளில் வெளிவந்த சுவாரசியமான தரவுகள்.
1. அசாமில் முதலமைச்சர் பதவிக்கான முதன்மையான தேர்வு யார்?
A. ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா | 52%
B. கௌரவ் கோகோய் | 31%
C. சர்பானந்த சோனோவால் | 10%
D. அகில் கோகோய் | 7%
ஏன்? ஹிமந்த மிக வலுவான நிர்வாக நம்பகத்தன்மை, நலத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்திய சாதனை மற்றும் அடையாளம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான நேர்மறையான பிம்பம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளார். கௌரவ் கோகோய் இளைஞர்கள் மத்தியிலும், ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனநிலை கொண்ட வாக்காளர்கள் மத்தியிலும் வளர்ந்து வரும் ஒரு முகமாகத் திகழ்கிறார். ஆனால், தற்போது அவரிடம் மாநிலம் தழுவிய அளவிலான வலுவான கட்சி அமைப்பு இல்லை.
2. அசாமில் சட்டவிரோத குடியேற்றம் தொடர்பான விவகாரத்தால் யார் பயனடைவார்கள்?
A. பாஜக | 67%
B. காங்கிரஸ் | 17%
C. AIUDF | 9%
D. மற்றவர்கள் | 7%
ஏன்? சட்டவிரோத குடியேற்றம் குறித்த விவாதம், பாஜக/NDA கூட்டணியின் 'அடையாளம் மற்றும் பாதுகாப்பு' சார்ந்த நிலைப்பாட்டை வலுப்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, கீழ் அசாம், எல்லைப் பகுதிகள், பராக் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள தொகுதிகள் மற்றும் அசாமிய அடையாளத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வாக்காளர்கள் மத்தியில் இது மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
3. அசாமில் ஏற்படும் போலரைசேஷனால் யார் ஆதாயம் பெறுவார்கள்?
A. பாஜக | 62%
B. காங்கிரஸ் | 20%
C. AIUDF | 13%
D. மற்றவர்கள் | 5%
ஏன்: போலரைசேஷனால் என்பது இந்துக்கள், பூர்வகுடிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உணர்வு மிக்க வாக்காளர்கள் மத்தியில் பாஜகவிற்கு கணிசமான நன்மைகளை ஈட்டித் தருகிறது. சிறுபான்மை வாக்குகளின் ஒருங்கிணைப்பின் மூலம் காங்கிரஸ் கட்சிக்குச் சில வரையறுக்கப்பட்ட ஆதாயங்கள் கிடைக்கலாம். இருப்பினும், AIUDF கட்சியின் இருப்பு பல தொகுதிகளில் எதிர்க்கட்சிகளின் வாக்குகளைப் பிரித்து, சிக்கலான சூழலை உருவாக்குகிறது.
4. ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான அலை காரணமாக ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா பின்னடைவைச் சந்திப்பாரா?
A. ஆம் | 33%
B. இல்லை | 53%
C. உறுதியாகக் கூற இயலாது | 14%
ஏன்: ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனநிலை என்பது நிச்சயமாக உள்ளது. இது முக்கியமாக இளைஞர்களின் வேலையின்மை, வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நதி அரிப்பு, உள்ளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதான வாக்காளர்களின் சலிப்பு போன்ற பிரச்சினைகளால் தூண்டப்படுகிறது. இருப்பினும், ஹிமந்தாவின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு மற்றும் ஏற்புத்தன்மை, அவர் செயல்படுத்திய பயனுள்ள நலத்திட்டங்கள் மற்றும் வாக்குச்சாவடி நிலை வரையிலான வலுவான கட்சி அமைப்பு ஆகியவை, இந்த எதிர்மறை மனநிலையின் தாக்கத்தை கணிசமான அளவிற்கு ஈடுசெய்து கட்டுப்படுத்துகின்றன.
5. அசாம் தேர்தல்களில் எந்தப் பிரச்சினை அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது?
A. ஊடுருவல் 35%
B. மேம்பாடு 30%
C. ஊழல் 13%
D. தீவிரவாதம் 22%
காரணம்: இந்தத் தேர்தலின் மையக்கருத்தாக, அடையாளம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுடன் மேம்பாடும் இணைந்த ஒரு கலவையே ஆதிக்கம் செலுத்தியது. ஊழல் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்த போதிலும், அது மாநிலம் தழுவிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகளைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய விவாதப்பொருளாக மாறத் தவறிவிட்டது.
6. அசாமில் முதல் முறையாக வாக்களித்தவர்கள் யாரை ஆதரித்தனர்?
A. பாஜக 42%
B. காங்கிரஸ் 39%
C. AIUDF 7%
D. மற்றவை 12%
காரணம்: முதல் முறையாக வாக்களிப்பவர்கள் மற்றும் இளம் வாக்காளர்கள் மத்தியில் பாஜக முழுமையான ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தவில்லை. வேலையின்மை, மாற்றத்திற்கான விருப்பம் மற்றும் 'கௌரவ் கோகோய் காரணி' போன்ற பிரச்சினைகளின் மூலம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவு பெருகியது. இருப்பினும், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, அடையாள அரசியல் மற்றும் கட்சிசார் கட்டமைப்பு வலிமை ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தியதன் காரணமாக பாஜக ஒரு சிறிய முன்னிலையைத் தக்கவைத்துக்கொண்டது.
7. இந்தத் தேர்தலில் அசாம் பெண்கள் யாரை ஆதரித்தனர்?
A. பாஜக 58%
B. காங்கிரஸ் 28%
C. AIUDF 6%
D. மற்றவை 8%
காரணம்: பெண் வாக்காளர்கள் மத்தியில், 'அருணோதய்' (Orunodoi) மற்றும் நேரடிப் பயன் பரிமாற்றம் (DBT) போன்ற திட்டங்கள், நலத்திட்ட உதவிகள் பயனாளிகளுக்குச் சென்றடைவதில் இருந்த செயல்திறன், தங்கள் குடும்பங்களுக்குக் கிடைத்த பயன்களை வாக்காளர்கள் தெளிவாக நினைவில் வைத்திருந்தது, மற்றும் ஹிமந்தாவின் வலுவான நிர்வாகத் திறன் சார்ந்த பிம்பம் ஆகியவை பாஜக/NDA கூட்டணிக்கு ஒரு தெளிவான முன்னிலையை வழங்கின.
சட்டமன்ற தேர்தல்கள் 2026
- தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 24 அன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது.
- மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29 ஆகிய இரண்டு கட்டங்களாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது.
- அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் ஏப்ரல் 9 அன்றே வாக்குப் பதிவு நிறைவடைந்தது.
தேர்தல் ஆணையம் அறிக்கை
மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 1951-இன் பிரிவு 126A-இன் கீழ், தேர்தல் ஆணையம் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, "ஏப்ரல் 9, 2026 (வியாழன்) அன்று காலை 7:00 மணி முதல் ஏப்ரல் 29, 2026 (புதன்) அன்று மாலை 6:30 மணி வரையிலான காலகட்டத்தில், வாக்கெடுப்புக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளை நடத்துவதும், அத்தகைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகளை அச்சு அல்லது மின்னணு ஊடகங்கள் வாயிலாகப் பரப்புவதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது."
இந்த ஐந்து பிராந்தியங்களுக்குமான அதிகாரப்பூர்வத் தேர்தல் முடிவுகள் மே 4 அன்று அறிவிக்கப்பட உள்ளன.
வாக்குப் பதிவு முழுமையாக நிறைவடையும் வரை இத்தகைய அறிக்கைகளை வெளியிடுவதைத் தடை செய்யும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்கவே, தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியிடப்படுகின்றன. ஜீ நியூஸ் (Zee News) நிறுவனம், தனது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொகுப்பாளரான 'ஜீனியா'வின் (Zeenia) தலைமையில், ஏப்ரல் 29 அன்று மாலை 6 மணி முதல் தனது தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புப் பகுப்பாய்வை ஒளிபரப்புகிறது. 2024 மக்களவைத் தேர்தலின் முடிவுகளை வெற்றிகரமாகக் கணித்ததைத் தொடர்ந்து, இந்தத் தேர்தல் பருவத்தில் வாக்குப் பதிவை எதிர்கொண்ட ஐந்து மாநிலங்களிலும் உள்ள ஒவ்வொரு தொகுதி வாரியான கணிப்புகளையும், மண்டல ரீதியான விவரங்களையும் வழங்க 'ஜீனியா' தற்போது முழுமையாகத் தயாராக உள்ளது.
