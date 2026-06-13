/விமானப்படை விமானம் விபத்து : 5 அதிகாரிகள் பலி - அசாமில் நடந்தது என்ன?

Assam IAF Aircraft Accident : அசாம் மாநிலத்தில் உள்ள ஜோர்ஹாட் விமானப்படை நிலையத்தில், இந்திய விமானப்படைக்கு (IAF) AN-32 சொந்தமான போக்குவரத்து ரக விமானம் இன்று காலையில் தரையிறங்கும் போது விபத்துக்குள்ளாகி, தீப்பற்றி எரிந்தது.
The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026
Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU
இதில் விமானப் படையைச் சேர்ந்த ஐந்து அதிகாரிகள் உயிரிழந்தனர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, உயிரிழந்தவர்களின் விவரங்களும் வெளியிடப்பட்டது.
1. படைப்பிரிவுத் தலைவர் பிரசாந்த் சிங்
2. விமான லெப்டினன்ட் சுபம் குமார்
3. சார்ஜென்ட் ஜிதேந்திர சர்மா
4. அக்னிவீர்வாயு கெமரம் குமாவத்
5. அக்னிவீர்வாயு டேனிஷ் ஆலம்
இந்திய விமானப்படை வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "அசாமில் ஜோர்ஹட்டில் இன்று காலை சுமார் 10 மணியளவில் இந்திய விமானப்படையின் AN-32 ரக விமானம் ஒன்று வழக்கமான பயிற்சியின் போது விபத்துக்குள்ளானது.
விபத்து நடந்த இடத்தை நிர்வகிக்கும் பணிகளும், ஆரம்பகட்ட விசாரணைகளும் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. உயிரிழந்தவர்களுக்கு இந்திய விமானப்படை ஆழ்ந்த வருத்தம் தெரிவிப்பதோடு, இந்த துயர நேரத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருடன் உறுதுணையாக நிற்கிறது" என்றார்.
முதற்கட்ட தகவல்களின்படி, விமானப்படை தள வளாகத்தில் தரையிறங்கும்போது AN-32 ரக விமானம் கீழே விழுந்ததில் விபத்தைத் தொடர்ந்து தீ விபத்து ஏற்பட்டது. சம்பவ இடத்தில், அவசர மீட்புக்குழுவினர் உடனடியாக தீயையை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர், சூழலை கட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர். இருப்பினும் விபத்துக்கான காரணம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
AN-32 விமான விபத்து குறித்து விசாரணை தொடங்கியிருப்பதாகவும், அதன் பிறகே முழுமையான விவரங்கள் தெரியவரும் என்றும் விமானப்படை தெரிவித்துள்ளது. அன்டோனோவ் AN-32 என்பது வலிமையான, இரட்டை எஞ்சின் டர்போப்ராப் ராணுவப் போக்குவரத்து விமானமாகும்.
இது இந்திய விமானப்படையின் முக்கிய விமானமாக விளங்குகிறது. சேவியத் யூனியனில், குறிப்பாக இந்தியாவின் தேவைகளுக்காக முதலில் இந்த விமானங்கள் உருவாக்கப்பட்டதன். இதில் சுமார் 100 விமானங்களை விமானப்படை தற்போது இயக்கி வருகிறது.
AN-32 ரக விமானம் கடுமையான சூழல்களில் சிறப்பாகச் செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வெப்பமான காலநிலைகளிலும் இது கச்சிதமாக இயங்கும். இது 7.5 டன் சரக்கை கொண்டு செல்லும் திறன் கொண்டது. 50 பயணிகள் அல்லது 42 பாராசூட் வீரர்களை ஏற்றிச் செல்லும் திறன் கொண்டது. தொலைத்தூரப் பகுதிகளில் பொருட்களை விநியோகம் செய்ய இந்த ரக விமானம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.