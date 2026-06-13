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விமானப்படை விமானம் விபத்து : 5 அதிகாரிகள் பலி - அசாமில் நடந்தது என்ன?

Assam IAF Aircraft Accident : அசாமில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான AN-32 ரக விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில், விமானப்படையை சேர்ந்த 5 அதிகாரிகள் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 13, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:08 PM IST
விமானப்படை விமானம் விபத்து : 5 அதிகாரிகள் பலி - அசாமில் நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Credit : Assam IAF Aircraft Accident | Image Source : X/@IAF_MCC

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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