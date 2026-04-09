புதுச்சேரியில் தவெக Effect... வாக்குப்பதிவில் சாதனை - அசாம், கேரளம் நிலவரம்!

Assam, Kerala, Pudhucherry Assembly Election Turnout Updates: அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக்கு இன்று (ஏப்ரல் 9) ஒரே கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு இரவு 6 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவு பெற்றது. மாலை 6 மணிக்குள் வாக்குப்பதிவு மையத்தில் வரிசையில் நிற்பவர்களுக்கு வாக்களிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
அசாம் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு
அசாம் மாநிலத்தில் ஆளும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மற்றும் காங்கிரஸ் தலைமயிலான எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கும் இடையே கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது. இந்த முறை அசாமில் தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் தொகுதிகளின் எல்லைகள் மாறியிருப்பதால், எந்தெந்த கட்சிகள் எங்கெங்கு வெற்றிபெறும் என்பது குறித்து இன்னும் தெளிவு கிடைக்கவில்லை.
அந்த வகையில், அசாமில் உள்ள 126 தொகுதிகளிலும் இன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. ஆட்சியை பிடிக்க ஒரு கட்சிக்கோ அல்லது கூட்டணிக்கோ மெஜாரிட்டி 64 இடங்கள் வேணடும். அசாமில் 722 வேட்பாளர்கள் களத்தில் நிற்கின்றனர். அசாமில் 6.28 லட்சம் முதல்முறை வாக்காளர்கள் உள்பட 2 கோடியே 49 லட்சத்து 58 ஆயிரத்து 139 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஆண்கள் 1 கோடியே 24 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 213 பேரும், பெண்கள் 1 கோடியே 24 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 583 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 343 பேரும் அடக்கம்.
அசாம் முழுவதும் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் சமீபத்திய தகவலின்படி, மொத்தம் 85.51% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. சுமார் 2 கோடியே 13 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் வாக்களித்துள்ளனர். இருப்பினும் இன்னும் சில வாக்குச்சாவடிகளில் இருந்து துல்லிய தகவல்கள் வந்திருக்காது என்பதால் இந்த சதவீதத்தில் சிறு ஏற்றஇறக்கம் இருக்கும். கடந்த 2021 தேர்தலில் அசாமில் 82.42% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், கடந்த முறையை விட இந்த தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் அதிகமாகி உள்ளது.
கேரளம் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு
கேரளம் வரலாற்றில் முதல்முறையாக தொடர்ச்சியாக 3வது முறையாக ஆட்சியை பிடிக்க சிபிஎம் தலைமையிலான LDF கூட்டணியும், காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF கூட்டணியும், பாஜகவும் என மூன்று முனை போட்டி நடைபெறுகிறது. இதில் LDF vs UDF கூட்டணிகளுக்கு இடையேதான் கடும் போட்டி நிலவும், இம்முறை பாஜக ஓரிடத்தில் வென்றாலும் ஆச்சர்யம்தான். கேரளாவிலும் எஸ்ஐஆர் நடைபெற்றது.
கேரளத்தில் 1 கோடியே 32 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 811 ஆண்கள், 1 கோடியே 39 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 868 பெண்கள், 273 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 2 கோடியே 71 லட்சத்து 42 ஆயிரத்து 952 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேலும் முதல்முறை வாக்காளர்கள் மட்டும் 4 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 408 பேர் உள்ளனர். அதிகபட்சமாக 40-49 வயதில் 56 லட்சத்து 32 ஆயிரத்து 36 பேர் உள்ளனர். சுமார் 2.11 கோடி பேர் வாக்களித்துள்ளனர்.
இந்தச் சூழலில், 140 தொகுதிகள் கொண்ட கேரளத்தில் மெஜாரிட்டி பெற 71 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற வேண்டும். 883 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். அந்த வகையில், இன்று ஒரே கட்டமாக 140 தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்தது. கேரளத்தில் 78.14% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த 2021 தேர்தலில் 76% வாக்குகள் பதிவாகின, 2 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குப்பதிவு அதிகமாகி உள்ளது.
புதுச்சேரி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு
புதுச்சேரியில் தற்போதைய ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும், எதிர்க்கட்சி கூட்டணிக்கும் இடையேதான் நேரடி மோதல் நிலவுகிறது. தவெகவும் இங்கு வேட்பாளர்களை நிறுத்தி உள்ளது. தவெகவின் வருகையால் களம் யாருக்கு சாதகம் என்பதை கணிப்பது கடினமாகி உள்ளது.
294 வேட்பாளர்கள் புதுச்சேரியில் களத்தில் உள்ளனர். புதுச்சேரியில் 33 சட்டப்பேரவை இடங்கள் உள்ளன. அதில் 30 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெறும். 3 இடங்களுக்கான எம்எல்ஏக்களை மத்திய அரசு நியமிக்கும். மொத்தம் 9 லட்சத்து 44 ஆயிரத்து 211 வாக்குகள் உள்ளன. அதில் 5 லட்சத்து 477 ஆண்களும், 4 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 595 பெண்களும், 139 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடக்கம். முதல்முறை வாக்காளர்கள் 23,033 பேர் உள்ளனர்.
30 தொகுதிகளில் இன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவில், 91.23% வாக்குகள் பதிவாகி, வரலாறு படைத்துள்ளது. புதுச்சேரியில் இது சிறப்புமிக்க வாக்குப்பதிவாக பார்க்கப்படுகிறது. சுமார் 8 லட்சத்து 48 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வாக்களித்துள்ளனர். கடந்த முறை புதுச்சேரியில் 83.42% வாக்குகள் பதிவாகின. இந்த சுமார் 6%-7% அளவிற்கு வாக்குப்பதிவு உயர்ந்துள்ளது. புதுச்சேரியில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அளவுக்கு வாக்குப்பதிவாகி உள்ளதற்கு, எஸ்ஐஆர் ஒரு காரணமாக கூறப்பட்டாலும், களத்தில் புதிய கட்சியான விஜய்யின் தவெக பல வாக்காளர்களை கவர்ந்திருக்கிறது என்றும் வாக்குப்பதிவு அதிகமாகியிருப்பது புதிய கட்சிக்கும், ஆளும் கூட்டணிக்கும் வாய்ப்பை வழங்கலாம்.
