/நீட் போராட்டத்தில் அமைச்சரில் மகள்... பிரதமருக்கு எதிராக கோஷம் - ஷாக் ஆகும் பாஜக

NEET Paper Leak Protest : டெல்லியில் மாணவர் போராட்டம் அன்றாடம் தீவிரமடைந்து வருகிறது. காக்ரோச் ஜனதா கட்சி என்ற பெயரில் பெருந்திரளான இளைஞர்கள், மாணவர்கள் நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக போராடி வருகின்றனர்.
டெல்லியில் மட்டுமின்றி நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மாணவர் போராட்டம் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை, சென்னையில் நீட் தடைக் கோரி போராட்டம் நடைபெறுகிறது.
காக்ரோச் ஜனதா கட்சி ஆதரவாளர்கள் மட்டுமின்றி இடதுசாரி மாணவ அமைப்பினர், காங்கிரஸ் மாணவ அமைப்பினர் என பல்வேறு மாணவ அமைப்பினரும் போராட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர்.
டெல்லியில் போராட்டக்காரர்களின் கோரிக்கையை மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான வழக்குகளை விரைந்து விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்கள், தண்டனைகள், கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்டவை சீர்திருத்தங்கள் அடங்கிய சட்ட மசோதாவை நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் 2வது வாரத்தில் தாக்கல் செய்ய இருப்பதாக மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்வது மட்டுமே போராட்டத்திற்கான தீர்வாக இருக்கும் என டெல்லியில் மாணவர்கள் உறுதிபட உள்ளனர். ஒருவேளை தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்தாலும், தமிழகத்தில் போராடும் மாணவர்களின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்பதும் சரிவர தெரியவில்லை.
இந்தச் சூழலில், மாணவர்கள் போராட்டம் பாஜக ஆளும் அசாம் மாநிலத்திலும் எதிரொலிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது. அசாம் தலைநகர் கௌகாத்தியில் உள்ள சாச்சல் எனும் பகுதியில் நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதே அவர்களின் கோரிக்கையாகவும் உள்ளது.
இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், இந்த போராட்டத்தில் பாஜக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கும் அமைச்சர் கேஷப் மஹந்தா என்பவரின் மகள் திபிஷா மஹந்தாவும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவரின் போராட்ட வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராகவும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு எதிராகவும் தொடர்ந்து கோஷம் எழுப்பியதையும் வைரலாகும் அந்த வீடியோவில் காண முடிகிறது.
பதாகைகளை ஏந்தி, கோஷமிட்டு மாணவர்களுடன் மாணவராக திபிஷா போராடி வருகிறார். மத்திய அரசு இந்த நீட் தேர்வு முறைக்கேட்டுக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் முறைகேடுகளை களைய நடவடிக்கை என்றும் திபிஷா கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
திபிஷாவின் தந்தை கேஷப் மஹந்தா அசாம் மாநிலத்தில் அசோம் கண பரிஷத் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஆவார். அதாவது அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் அதுல் போராவிற்கு பிறகு மூத்த தலைவராக கேஷப் மஹந்தா அறியப்படுகிறார். பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி அரசில் அசோம் கண பரிஷத் கட்சியும் உள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டில் இருந்து பாஜக அரசில் கேஷப் அமைச்சராக இருந்து வருகிறார்.
அசாம் அரசின் மூத்த அமைச்சரின் மகளே, இதுபோன்ற கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் பாஜகவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துவதும் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
மாணவர்களின் போராட்டம் என்பது அவர்களின் உரிமை என்றும் செய்தியாளர் சந்திப்பில் அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா தெரிவித்துள்ளார். "இது மாணவர் போராட்டம். அவர்களின் கோரிக்கையையும், வாதங்களையும் ஏற்கிறோம். இந்த பிரச்னை குறித்து பிரதமர் உற்றுநோக்கி வருகிறார்.
ஆனால், அதேநேரத்தில் அசாம் மாநிலம் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் இருக்கிறது. ஏனென்றால் அசாம் மாநிலத்தை வெள்ளம் கடுமையாக பாதித்துள்ளது. எனவே, இயற்கை பேரிடரில் அனைவரும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன்" என்றார். அசாமில் போராட்டம் அமைதியாக நடைபெற்று வருகிறது. நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக மட்டுமே போராட்டங்களில் கோஷம் எழுப்பப்படுகிறது.