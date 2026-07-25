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நீட் போராட்டத்தில் அமைச்சரில் மகள்... பிரதமருக்கு எதிராக கோஷம் - ஷாக் ஆகும் பாஜக

NEET Paper Leak Protest : நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் மாணவர் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. அசாமில் பாஜக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த அமைச்சர் கேஷப் மெஹந்தாவின் மகளும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கோஷமிட்டது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 01:40 PM IST
நீட் போராட்டத்தில் அமைச்சரில் மகள்... பிரதமருக்கு எதிராக கோஷம் - ஷாக் ஆகும் பாஜக
Image Credit: Assam Minister Daughter in NEET Protest | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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