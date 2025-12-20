English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • அசாமில் ரயில் விபத்து: 8 யானைகள் பலியான சோகம்... தடம் புரண்ட பெட்டிகள்

அசாமில் ரயில் விபத்து: 8 யானைகள் பலியான சோகம்... தடம் புரண்ட பெட்டிகள்

Assam Train Accident: அசாமில் இன்று நள்ளிரவு நடந்த ரயில் மோதியதில் 8 யானைகள் உயிரிழந்துள்ளன. பல ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 20, 2025, 11:45 AM IST
  • இச்சம்பவம் நள்ளிரவு 2. 17 மணிக்கு நடந்துளளது.
  • ரயில் ஓட்டுநர் அவசரக்கால பிரேக்கை பயன்படுத்தி உள்ளார்.
  • ஆனாலும், ரயில் நிற்காமல் சென்றிருக்கிறது.

அசாமில் ரயில் விபத்து: 8 யானைகள் பலியான சோகம்... தடம் புரண்ட பெட்டிகள்

Assam Train Accident, 8 Elephants Died: அசாமில் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதிய விபத்தில் 8 யானைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. விபத்தின் காரணமாக ஐந்து ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டன. எஞ்சின் மற்றும் சில பயணிகள் பெட்டிகள் தடம் புரண்டாலும் உயிரிழப்பு ஏதுமில்லை என ரயில்வே உறுதி செய்துள்ளது.

Assam Train Accident: நள்ளிரவில் நடந்த விபத்து  

இன்று (டிசம்பர்) நள்ளிரவு 2.17 மணிக்கு அசாம் மாநிலத்தின் ஜமுனாமுக்-கம்பூர் பகுதியில் விபத்து நடந்துள்ளது. வடகிழக்கு ரயில்வேயின் லும்டிங் கோட்டத்தில் விபத்து நடந்திருக்கிறது. அசாம் மாநிலத்தின் சாய்ராங் நகரில் இருந்து புது தில்லி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ் (ரயில் எண்: 20507) அசாமின் நாகான் மாவட்டம் வழியாகச் சென்று கொண்டிருந்தபோது, ​​யானைக் கூட்டம் ஒன்று ரயில் பாதையைக் கடக்க முயற்சித்துள்ளது. ரயில் ஓட்டுநர் அவசரகால பிரேக்குகளைப் பயன்படுத்தியபோதும், ரயிலை முழுமையாக நிறுத்த முடியவில்லை. இதனால் விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது.

Assam Train Accident: புறப்பட்ட ரயில்

தற்சமயம் 8 யானைகள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர். தடம் புரண்ட ரயில் பெட்டிகளில் பயணித்தோர், பாதிக்கப்படாத பெட்டிகளில் காலியாக இருந்த இருக்கைகளுக்கு மாற்றப்பட்டார்கள். தடம் புரண்ட பெட்டிகள் பிரிக்கப்பட்டு, ரயில் கௌகாத்தி நோக்கி காலை 6:11 மணிக்கு புறப்பட்டது.

Assam Train Accident: அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை

கௌகாத்தியில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டு, ரயில் டெல்லி நோக்கி சீராக பயணிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விபத்தின் காரணமாக வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு அசாமின் ரயில் போக்குவரத்தை பாதித்துள்ளது. ரயில்வே மூத்த அதிகாரிகள் தற்போது சம்பவ இடத்தில் முகாமிட்டுள்ளனர். விபத்து நடந்த பகுதியை கடந்து செல்ல வேண்டிய ரயில்கள், உத்தர பிரதேச வழித்தடங்களில் சுற்றிவிடப்பட்டுள்ளன.

Assam Train Accident: அவசர உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

கௌகாத்தியில் இருந்து சுமார் 126 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் விபத்து நடந்திருந்திருக்கிறது. விபத்து நடந்த பகுதி, வழக்கமான யானைகள் நடமாடும் பகுதி இல்லை என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரயில் விபத்து சம்பவத்தை தொடர்ந்து, பயணிகள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்களுக்கு உதவுவதற்காக கௌகாத்தி ரயில் நிலையத்தில் அவசர உதவி எண்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. உதவி எண்கள்: 0361-2731621, 0361-2731622, 0361-2731623 ஆகும். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Assamtrain accidentAssam Train AccidentelephantsIndia News

