சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: புதுச்சேரி, கேரளா, அசாமில் தொடங்கியது வாக்குப்பதிவு

Assembly Election 2026: இந்தியாவில் தேர்தல் திருவிழா இன்று தொடங்குகிறது. முதல் கட்டமாக, இன்று அசாம், கேரளா ஆகிய மாநிலங்களிலும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. 5 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கத் திரண்டுள்ளனர். இந்த மாநிலங்களில் கட்சிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவும் நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மூன்று முக்கிய பிராந்தியங்களில் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்
சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 9, இன்று, அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரியில் 5 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளைச் செலுத்தத் தகுதி பெற்றுள்ளனர். இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் தரவுகளின்படி, இன்று வாக்களிக்கவுள்ள வாக்காளர்களின் விவரம் இந்த வகையில் உள்ளது:
- கேரளாவில் ஏறக்குறைய 3 கோடி வாக்காளர்கள்
- அசாமில் 2 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் மற்றும்
- புதுச்சேரியில் 9 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
தற்போதைய சட்டமன்றங்களின் பதவிக்காலம் முடிவடையும் நிலையில், இந்தத் தேர்தல்கள் நடைபெறுகின்றன. அசாமின் 126 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் மே 20 அன்றும், கேரளாவின் 140 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் மே 23 அன்றும், புதுச்சேரியின் 30 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் ஜூன் 15 அன்றும் நிறைவடைகின்றன.
சூடுபிடிக்கும் பலமுனைப் போட்டி
இந்த மூன்று பிராந்தியங்களிலும் தேர்தல் போட்டி மிகவும் கடுமையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- அசாமில், ஆளும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA), அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் கட்சியை எதிர்கொள்கிறது.
- கேரளாவில், இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணிகளுக்கும் (LDF) ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணிகளுக்கும் (UDF) இடையிலான பாரம்பரியப் போட்டி மீண்டும் அரங்கேறுகிறது. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியும் (NDA) அம்மாநிலத்தில் தனது செல்வாக்கை விரிவுபடுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
- புதுச்சேரியில், முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி தலைமையிலான ஆளும் கூட்டணியான அகில இந்திய என்.ஆர். காங்கிரஸ், பாஜக மற்றும் அதிமுக ஆகியவை, அனைத்து 30 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ், திமுக மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI) ஆகியவற்றின் கூட்டணியை எதிர்த்துப் போட்டியிடுகின்றன.
இடைத்தேர்தல்கள் மற்றும் தேர்தல் கால அட்டவணை
சட்டமன்றத் தேர்தல்களுடன் சேர்த்து, ஆறு மாநிலங்களில் உள்ள எட்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல்களும் நடத்தப்படுகின்றன. கோவா, கர்நாடகா, நாகாலாந்து மற்றும் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களை உள்ளடக்கிய இந்த இடைத்தேர்தலின் முதல் கட்டமும் இன்று நடைபெறும். வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 அன்று நடைபெற உள்ளது.
மார்ச் 16 அன்று தேர்தலுக்கான அரசிதழ் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு தேர்தல் நடவடிக்கைகள் தொடங்கின. வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் 23 அன்று முடிவடைந்தது. வேட்புமனு பரிசீலனை மார்ச் 24 அன்று நிறைவடைந்தது. மேலும் வேட்பாளர்கள் தங்கள் பெயர்களை மார்ச் 26-க்குள் திரும்பப் பெற அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
வெளிப்படைத்தன்மைக்கான நடவடிக்கைகளை அறிமுகப்படுத்திய தேர்தல் ஆணையம்
சுமுகமான வாக்குப்பதிவு செயல்முறையை உறுதி செய்வதற்காக, தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர்களுக்கு உகந்த மற்றும் கண்காணிப்பு சார்ந்த பல முன்னெடுப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வாக்குச்சாவடிகளில் குடிநீர், கழிப்பறைகள் மற்றும் தெளிவான வழிகாட்டி பலகைகள் உள்ளிட்ட உறுதிசெய்யப்பட்ட குறைந்தபட்ச வசதிகள் வழங்கப்படும்.
கூடுதலாக, நெரிசலைக் குறைப்பதற்காக ஒரு வாக்குச்சாவடிக்கு 1,200 வாக்காளர்கள் என்ற வரம்பு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாக்குப்பதிவு செயல்முறையை நிகழ்நேரத்தில் கண்காணிக்க ஏதுவாக, அதிகாரிகள் 100 சதவீத இணையவழி ஒளிபரப்பையும் செயல்படுத்தியுள்ளனர்.
தேர்தல் நடத்தை விதிகள்
சட்டமன்ற தேர்தல்களுக்கான அறிவிப்பை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ் குமார் வெளியிட்ட உடனேயே தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தன. தேர்தல் நடத்தை விதிகளுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் செல்லுபடியாகும் என்றாலும், அதனைத் தொடர்ந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தேர்தல் விதிமுறைகளைக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
அனைத்து வாக்குப்பதிவுப் பகுதிகளிலும் தயார்நிலையை உறுதி செய்வதற்காக, தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிகள், தலைமைச் செயலாளர்கள் மற்றும் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்கள் உள்ளிட்ட நிர்வாக மற்றும் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளுடன் ஆணையம் தனது ஒருங்கிணைப்பைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராக உள்ள நிலையில், வாக்குப்பதிவின் தொடக்கக் கட்டம், அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி முழுவதும் அரசியல் களத்தை வடிவமைப்பதில் ஒரு முக்கியப் பங்கை வகிக்க உள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 பற்றிய பொதுவான கேள்வி (FAQs):
1. இன்று சட்டமன்ற தேர்தலின் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவில் எங்கெல்லாம் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகின்றது?
அசாம், கேரளா மற்றும் புதுச்சேரியில் சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதல் கட்டமாக இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மூன்று பிராந்தியங்களிலும் ஐந்து கோடிக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்வார்கள்.
2. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் என்றால் என்ன?
மாடல் கோட் ஆஃப் காண்டக்ட், அதாவது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் என்பவை, தேர்தல்களின்போது அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால் வெளியிடப்படும் வழிகாட்டுதல்களின் தொகுப்பாகும். இது கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள், தேர்தல் அறிக்கைகள், வாக்குப்பதிவு மற்றும் பொதுவான நடத்தை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களைக் கையாளும் விதிமுறைகளின் தொகுப்பாகும்.
3. இன்று எத்தனை சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகின்றது?
கேரளாவில் 140 சட்டமன்றத் தொகுதிகள், அசாமில் 126 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரியில் 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒரே கட்டமாக இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. தேர்தல் சுமூகமாக நடைபெறுவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், இணையவழி நேரலை ஒளிபரப்பு மற்றும் தளவாட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
