  தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம்..3 மாநிலத்திலும் பெரிய ட்விஸ்ட்! மக்களை கணிக்கவே முடியலையே..

தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம்..3 மாநிலத்திலும் பெரிய ட்விஸ்ட்! மக்களை கணிக்கவே முடியலையே..

தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைப்பெற்று முடிந்தது. இதையடுத்து, அந்த தேர்தலின் முடிவுகள் மே 3ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி வருகின்றன. இந்த நிலையில், கேரளா, தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட மூன்று மாநிலங்களிலுமே எதிர்பாராத வெற்றிகள்தான் கிடைத்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 4, 2026, 06:06 PM IST
  • 5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 2026
  • ஏன் இந்த ட்விஸ்ட்?
  • இதோ விவரம்..

சில வாரங்களுக்கு முன்னதாக, தமிழ்நாடு, அசாம், கேரளா, மேற்கு வங்காளம், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைப்பெற்று முடிந்தது. இதையடுத்து, வாக்குப்பதிவை எண்ணும் பணி மே 3ஆம் தேதியான இன்று நடைப்பெற்று வருகிறது. இந்த சமயத்தில், யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களின் தேர்தல் முடிவுகளும் பெரிய திருப்பத்தை கொண்டுள்ளன. இந்த பெரும் ஆட்சி மாற்றம் வர என்ன காரணம்? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

தமிழ்நாடு-தவெக வெற்றி!

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. கிட்டத்தட்ட 234 தொகுதிகளில் நடைபெற்ற இந்த தேர்தல்,  விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகம், ஸ்டாலினின் திராவிட முன்னேற்ற கழகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு இடையேயான  போட்டியாக நிலவியது. இதையடுத்து, சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியான கருத்துக்கணிப்பில் திமுக தான் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் மே 3ஆம் தேதியான இன்று நடைபெற்றிருக்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை இதற்கு முன்பு வெளியாகியிருந்த தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளை பொய்யாக்கியுள்ளது.

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி, தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 106 இடங்களில் முன்னிலையில் இருக்கிறது. பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் சில தொகுதிகள் தேவைப்பட்டாலும், சில கூட்டணிகளின் ஆதரவுடன் விஜய் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்கிற நிலை உருவாகி இருக்கிறது. ஆளும் கட்சியாக இருந்த திமுக, இப்போது 77 இடங்களில் முன்னிலை பெற்று எதிர்கட்சி அந்தஸ்தை பிடித்துள்ளது. திமுகவின் பிரதான அமைச்சர்களான, கீதா ஜீவன், மா.சுப்பிரமணியன், ஸ்டாலின், எ.வ.வேலு போன்ற பலரையும் தோற்கடித்து, தவெக கட்சியின் வேட்பாளர்கள் வெற்றிபெற்றுள்ளனர். கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி பேர் தமிழ்நாட்டில் தவெகவிற்கு வாக்களித்திருக்கின்றனர். 

விஜய் கட்சியை ஆரம்பித்து 2 வருடமே ஆகியிருந்தது. மக்கள் தொடர்ச்சியாக “நான் விஜய்க்குதான் வாக்களிப்பேன்” என்று கூறி வந்தாலும், அரசியல் விமர்சகர்கள் பலரும் விஜய்க்கு 15% வருவதே கடினம் என்று கூறியிருந்தனர். ஆனால், அந்த கணிப்புகளையெல்லாம் தவிடுபொடியாக்கி தவெக தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் - பாஜக வெற்றி!

மேற்கு வங்கத்தில், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி முதற்கட்டமாக தேர்தல் நடைப்பெற்றது. இரண்டாம் கட்டமாக 29ஆம் தேதி நடைப்பெற்றது. இங்கு மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளுக்கு சட்டமன்ற தேர்தலானது நடைப்பெற்றது. இதைத்தொடர்ந்து, மேற்கு வங்கத்தில், மம்தா தலைமையில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடைப்பெற்று வந்தது. கடந்த 15ஆண்டுகளாக மம்தா பானர்ஜிதான் முதல்வராக இருந்துள்ளார். இந்த தேர்தலில், திருணமூல் காங்கிரஸ் பாஜக கடும் சவாலை சந்தித்திருக்கிறது. இங்கு, எப்படியேனும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அமித்ஷா ஆகியோர் தீவிர வாக்கு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர். 

மேற்கு வங்கத்திலும் தொடர்ந்து வாக்குகளை எண்ணும் பணி நடைப்பெற்று வருகிறது. இதில், 5 மணி நிலவரப்படி பாஜக கட்சி 199 இடங்களை பிடித்திருந்தது. திரிணமூல் காங்கிரஸ், 88 இடங்களையும், CPI 2 சீட்டுகளையும், காங்கிரஸ், 2 இடங்களையும், பிற கட்சிகள் 2 இடங்களையும் பெற்றுள்ளது. 

மேற்கு வங்கத்திலும் 15 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுவது குறித்து பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களும், இடது சாரிகளும் மட்டுமே வெற்றிபெற்று வந்த இந்த மாநிலத்தில் தற்போது முதன்முறையாக பாஜக வெற்றி பெற்றுள்ளது.

கேரளா-காங்கிரஸ் வெற்றி!

கேரளாவில் 140 தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரலில் தேர்தல் நடந்தது. இதன் முடிவுகள், மே 4ஆம் தேதியான இன்று வெளிவந்துள்ளன. இந்த தேர்தலில், UDF-ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி, LDF-இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி, NDA - தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு இடையேயான போட்டியாக இருந்தது.

இதில், கேரளாவில் கடந்த இரு முறையும் LDF கட்சியை சேர்ந்த பிணராயி விஜயன் ஆட்சியமைத்தார். வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட போடு, முதல் சுற்றில் இருந்தே காங்கிரஸ் கூட்டணி வேட்பாளர்கள் பெரும்பாலான தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்தனர். இடது ஜனநாயக முன்னணி, 42 இடங்களில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஓரிடத்தில் மட்டுமே முன்னிலை வகித்தன. 5 மணி நிலவரப்படி, இடது ஜனநாயக முன்னணி கட்சி, 35 சீட்டுகளை மட்டுமே பெற்றிருந்தது. ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி, 89 இடங்களையும், NDA 3 இடங்களையும் பெற்றிருந்தது. பிற கட்சிகள் 13 இடங்களை பெற்றிருந்தது. இந்த முறை, ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படப்போவது, இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

மக்கள் மனநிலை என்ன?

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, மக்கள் பலர் தவெகவிற்கு வாக்களித்ததற்கான காரணம், ஆட்சி மாற்ற மனநிலை என்பதைதாண்டி, ‘விஜய்’ எனும் ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கிறது. விஜய்க்காக, தங்கள் தொகுதியில் எந்த வேட்பாளர் நிற்கிறார் என்பதை கூட பார்க்காமல் பலர் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களித்ததாக கூறி வருகின்றனர். 

அதே போல மேற்கு வங்கத்திலும், நீண்ட காலமாக ஆட்சி செய்து வந்த மம்தா பானர்ஜியின் ஆட்சியின் மீது மக்களுக்கு கடும் அதிருப்தி இருந்து வந்தது. அவர் மீது, ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள், ஒழுங்கற்ற  ஆட்சியின்மை உள்ளிட்ட பல குற்றச்சாட்டுகள் இருந்து வந்தன. அதே சமயத்தில் பாஜக, வங்கதேசம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தின் எல்லையை வைத்து, மத சார்பாக பல பிரச்சாரங்களை நடத்தி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்தது. அப்படித்தான் இம்முறை அக்கட்சி மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியையும் பிடித்துள்ளது.

கேரளாவிலும், 2 முறை இடது ஜனநாயக முன்னணி ஆட்சியை பிடித்ததால், மக்களுக்கு ஆட்சி மாற்ற மனநிலை இருந்து வந்தது. மேலும், வேலை வாய்ப்பு குறைவு, விலைவாசி உயர்வு, மாநில நிதி நிலை குறித்த குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளிட்ட பல குற்றச்சாட்டுகளின் காரணமாக மக்களுக்கு இந்த ஆட்சியின் மீது அதிருப்தி இருந்தது. இதையடுத்து இம்முறை ஆட்சி மாற்றமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

