பிரதமரை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைத்த இளைஞர் காலமானார்... யார் இந்த Atheist கிருஷ்ணா?

Atheist Krishna Passed Away: போட்டோஷாப் கலைஞராகவும், மீம் கிரியேட்டராகவும், சமூக வலைதளப் பதிவராகவும் பிரபலமாக அறியப்பட்டவர் Atheist கிருஷ்ணா. அவரது நகைச்சுவையான மீம்ஸ்கள் மூலம் நன்கு அறியப்பட்டவர் எனலாம். இந்நிலையில், நிமோனியா நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அவர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி இணையவாசிகள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கிருஷ்ணாவின் மறைவுச் செய்தியை @nainaverse என்ற X பதிவர் பொதுவெளியில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில்,"இன்று காலை Atheist கிருஷ்ணா காலமானார் என்ற துயரச் செய்தி தெரியவந்தது. இந்த சமூக வலைதளத்தில் நான் சந்தித்த மிகவும் தன்மையான மனிதர். கடந்த ஜூலை 10ஆம் தேதி என்னுடன் பேசியபோது அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றும் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறினார். அவருக்கு நிமோனியா இருந்தது. 'நான் இதில் இருந்து பிழைத்தால் நிச்சயம் அது அதிசயம் தான்' என அப்போது சொன்னார். என்னால் இதை யோசிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை. நேற்றுதான் அவருக்கு மெசேஜ் செய்தேன்..." என கனத்த இதயத்துடன் பகிர்ந்திருந்தார்.

