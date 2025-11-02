ATM-ல் Cancel பட்டனை அடிக்கடி அழுத்துபவரா நீங்கள்? இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க!

ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் நமது வங்கி பரிவர்த்தனைகளை எளிமையாக்கியுள்ளன. ஆனால் அதன் பயன்பாடு அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அது தொடர்பான மோசடிகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. சமீப காலமாக, ஏடிஎம்ல் பணம் எடுக்கும் முன், Cancel பட்டனை இரண்டு முறை அழுத்தினால், உங்கள் பின் நம்பர் திருடப்படுவதை தடுக்கலாம். இது ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய பாதுகாப்பு அறிவுறுத்தல் என்ற செய்தி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த தகவலின் உண்மைத்தன்மை என்ன? இது உண்மையிலேயே மோசடியை தடுக்குமா? என்பது குறித்து முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மத்திய அரசு விளக்கம்
சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் இந்த தகவல் முற்றிலும் ஒரு வதந்தி என மத்திய அரசின் உண்மை சரிபார்ப்பு குழு திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. இதுகுறித்து அக்குழு வெளியிட்டுள்ள விளக்கத்தில், "ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் உள்ள Cancel பட்டன், ஒரு பரிவர்த்தனையை நீங்கள் பாதியிலேயே நிறுத்த விரும்பினாலோ அல்லது தவறான தகவலை உள்ளீடு செய்துவிட்டால் அதை ரத்து செய்வதற்காகவோ மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பரிவர்த்தனையை தொடங்குவதற்கு முன்பாக அதை அழுத்துவதால், உங்கள் பின் எண்ணை பாதுகாப்பது போன்ற எந்தவிதமான மோசடித் தடுப்பு நடவடிக்கையையும் அது மேற்கொள்ளாது" என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மேலும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி இது போன்ற எந்தவொரு அறிவுறுத்தலையும் வெளியிடவில்லை என்றும் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
ஏன் இந்த வதந்தி பரவுகிறது?
ஏடிஎம் மையங்களில் நடைபெறும் Skimming போன்ற மோசடிகள் தான் இதுபோன்ற வதந்திகள் பரவ முக்கிய காரணம். மோசடி செய்பவர்கள், ஏடிஎம் கார்டு நுழைக்கும் இடத்தில் ஒரு சிறிய கருவியை பொருத்தி, உங்கள் கார்டின் தகவல்களையும், சிறிய கேமரா மூலம் உங்கள் பின் எண்ணையும் திருடுகின்றனர். இந்த அச்சத்தை பயன்படுத்தி, தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமில்லாத தவறான தகவல்கள் மக்களிடையே எளிதில் பரப்பப்படுகின்றன. முதியவர்களுக்கும், தொழில்நுட்ப அறிவு குறைந்தவர்களுக்கும் உதவுவது போல் நடித்து, கார்டை மாற்றுவது அல்லது பணத்தை அபகரிப்பது போன்ற மோசடிகளும் ஆங்காங்கே நடைபெற்று வருகின்றன.
ஏடிஎம் மோசடிகளில் இருந்து தப்பிக்க
- வதந்திகளை நம்புவதை விட, ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் பிற வங்கிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தும் பின்வரும் உண்மையான பாதுகாப்பு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதே புத்திசாலித்தனம்:
- உங்கள் ஏடிஎம் பின் எண்ணை யாரிடமும், வங்கியில் இருந்து அழைப்பதாக கூறும் நபர்களிடமும் கூட பகிர வேண்டாம். உங்கள் கைபேசி அல்லது கார்டிலேயே பின் எண்ணை எழுதி வைப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
- ஏடிஎம்-ல் பின் எண்ணை உள்ளிடும்போது, கீபேடை மற்றொரு கையால் மறைத்துக்கொண்டு உள்ளிடவும். இது மறைமுகமாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும் கேமராக்களில் இருந்து உங்கள் பின் எண்ணைப் பாதுகாக்கும்.
- உங்கள் ஏடிஎம் கார்டை வேறு யாரிடமும் பணம் எடுக்கக் கொடுக்காதீர்கள். பணம் எடுக்கும் முன், கார்டு நுழைக்கும் இடம், கீபேட் பகுதி ஆகியவற்றில் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் ஏதேனும் கருவிகள், பசை தடவப்பட்டிருப்பது போல் உள்ளதா என சோதிக்கவும். சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அந்த ஏடிஎம்-ஐ பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து, உடனடியாக வங்கிக்கு தகவல் தெரிவிக்கவும்.
- உங்கள் பணம் மற்றும் கார்டை எடுத்த பிறகு, பரிவர்த்தனையை முழுமையாக முடிவுக்கு கொண்டு வர Cancel பட்டனை ஒருமுறை அழுத்திவிட்டு வெளியேறுவது ஒரு நல்ல பழக்கமாகும்.
- உங்கள் வங்கி கணக்கிலிருந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் பணம் எடுக்கப்பட்டிருந்தால், உடனடியாக உங்கள் வங்கியின் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தைத் தொடர்புகொண்டு கார்டை முடக்கவும்.
