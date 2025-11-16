English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு!

சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் கவனத்திற்கு! புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு!

சபரிமலை நடை இன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 22 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் முன்பதிவு செய்துள்ளனர். தேவசம் போர்டு விதித்த புதிய கட்டுப்பாடுகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Last Updated : Nov 16, 2025, 06:42 PM IST
  • சபரிமலை நடை இன்று திறப்பு.
  • 22 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் முன்பதிவு!
  • புதிய கட்டுப்பாடுகள் என்ன?

லட்சக்கணக்கான ஐயப்ப பக்தர்களின் சரண கோஷம் முழங்க, புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில், இந்த ஆண்டுக்கான மண்டல பூஜைக்காக இன்று கார்த்திகை 1, நவம்பர் 16 மாலை 5 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு, தரிசனத்திற்காக ஏற்கெனவே 22 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்துள்ள நிலையில், தேவசம் போர்டு சில முக்கிய புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இன்று மாலை நடை திறக்கப்பட்டாலும், மண்டல கால பூஜைகள் நாளை நவம்பர் 17 முதல் தொடங்குகின்றன. அதை தொடர்ந்து, வரும் டிசம்பர் 27-ம் தேதி மண்டல பூஜையும், ஜனவரி 14-ம் தேதி மகர விளக்கு பூஜையும் நடைபெறவுள்ளன. மண்டல பூஜைக்காக, கோயில் நடை தினமும் 18 மணி நேரம் திறந்திருக்கும் என்றும், பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்தால், நடை சாத்தும் நேரம் நீட்டிக்கப்படும் என்றும் தேவசம் போர்டு அறிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: நடுங்க வைத்த சம்பவம்.. துண்டிக்கப்பட்ட பெண்ணின் தலை! காதலன் செய்த கொடூரம்

புதிய மற்றும் முக்கிய கட்டுப்பாடுகள்

  • இந்த ஆண்டு தரிசனத்திற்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தேவசம் போர்டு சில கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. 
  • சன்னிதானத்தில் செல்போனுக்கு தடை: பக்தர்கள், 18-ம் படிக்கு மேல் உள்ள சன்னிதானம் பகுதிக்கு செல்போன்களை எடுத்து செல்லவோ, பயன்படுத்தவோ முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • புகைப்படம், வீடியோ எடுக்கத் தடை: அதேபோல், சன்னிதானம் முன்பு புகைப்படம் எடுப்பதும், வீடியோ பதிவு செய்வதும் முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

பக்தர்களுக்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள்

பக்தர்களின் வசதிக்காக விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நிலக்கல் மற்றும் எருமேலி ஆகிய இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் சுமார் 14,000 வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கான பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், பம்பை ஆற்றின் அருகே உள்ள ஹில்டாப் மற்றும் சக்கு பாலம் பகுதிகளில் சுமார் 2,000 சிறிய ரக வாகனங்களை நிறுத்தவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காக, இந்த ஆண்டு சுமார் 18,741 காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். தமிழ்நாடு அரசு சார்பில், இன்று முதல் ஜனவரி 16-ம் தேதி வரை சபரிமலைக்கு சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இதே போல், தெற்கு ரயில்வேயும் பக்தர்களின் வசதிக்காக சிறப்பு ரயில்களை இயக்குகிறது.

கோயில் நடை சாத்தப்படும் நாட்கள்

மண்டல பூஜை, டிசம்பர் 27-ம் தேதி நிறைவடைந்ததும், அன்று இரவு கோயில் நடை சாத்தப்படும். பின்னர், மகர விளக்கு பூஜைக்காக, மீண்டும் டிசம்பர் 30-ம் தேதி நடை திறக்கப்படும். ஆன்லைன் முன்பதிவு கடந்த நவம்பர் 1-ம் தேதியே தொடங்கிய நிலையில், டிசம்பர் 1-ம் தேதி வரையிலான தரிசனத்திற்கு மட்டும் 22 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் முன்பதிவு செய்திருப்பது, இந்த ஆண்டு பக்தர்களின் வருகை வரலாறு காணாத வகையில் இருக்கும் என்பதை காட்டுகிறது.

மேலும் படிக்க: இதுக்குலாமா Divorce பண்ணுவாங்க! கணவர் செய்த காரியம்.. ஒரே இரவில் முடிவு எடுத்த மனைவி!

