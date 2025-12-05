ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: டிசம்பர் 2025 முதல் இது கட்டாயம்! கவனம்..

Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, 2025 டிசம்பர் மாதம் முதல் மாதாந்திர ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா சீட்டு (Pension Payment Slip) வழங்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய ஓய்வூதியக் கணக்கு அலுவலகம் (CGAO) இந்த புதிய உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியம் குறித்த நிதி விவரங்களை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.
உத்தரவின் முக்கிய அம்சங்கள்:
கட்டாய வழங்கல்: 2025 டிசம்பர் மாதம் முதல், அனைத்து மத்திய சிவில் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மாதாந்திர பட்டுவாடா சீட்டை வழங்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்: CGAO, அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகளுக்கும் இந்த உத்தரவை அறிவித்து, மாதாந்திரம் தவறாமல் பட்டுவாடா சீட்டுகளை வழங்குவதை உறுதி செய்யுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளது.
டிஜிட்டல் சேவை அவசியம்: வங்கிகள் இந்த பட்டுவாடா சீட்டுகளை மின்னஞ்சல் அல்லது பிற டிஜிட்டல் வழிகளில் மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும். இதன் மூலம் தகவல் இழப்புகள் மற்றும் தாமதங்கள் தவிர்க்கப்படும்.
பயனர்களின் கடமை: ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் சரியான மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியை வங்கிகளுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.
பட்டுவாடா சீட்டில் அடங்கும் விவரங்கள்:
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிதித் தெளிவை வழங்குவதற்காக, இந்தச் சீட்டில் கீழ்க்கண்ட அனைத்து முக்கிய தகவல்களும் இடம்பெறும்:
- ஓய்வூதிய தொகை மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதிய தொகை
- அகவிலை நிவாரணம் (Dearness Relief - DR)
- நிலுவை அல்லது திருத்தப்பட்ட தொகை விவரங்கள்
- வரிப் பிடித்தங்கள் (TDS)
- வங்கிக் கடன் பிடித்தங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து நிதிப் பிடித்தங்களும்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்கும் பயன் என்ன?
பல ஆண்டுகளாக, ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் பிடித்தங்கள் மற்றும் வரி விவரங்களைத் தெரிந்துகொள்வதில் சிரமங்களைச் சந்தித்து வந்தனர். இந்த புதிய நடவடிக்கை, நிதி திட்டமிடல் மற்றும் வரி தொடர்பான செயல்பாடுகளை எளிதாக்குவதுடன், அவர்களுக்கு ஏற்படும் குழப்பங்களைத் தீர்க்கவும் உதவும்.
70 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த மாதாந்திர அறிக்கை மிகவும் அவசியம். இது அவர்களுடைய மாதாந்திர வருமானம் மட்டுமின்றி, நிதிப் பிடித்தங்கள் பற்றிய தெளிவான தகவலையும் ஒரே இடத்தில் வழங்குகிறது" என்று CGAO தெரிவித்துள்ளது.
மத்திய அரசின் இந்த முன்முயற்சி, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முறையான, நம்பகமான மற்றும் விரைவான நிதிச் சேவையை வழங்குவதை உறுதி செய்கிறது.
முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
- 2025 டிசம்பர் முதல் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதிய பட்டுவாடா சீட்டை வழங்க கட்டாயம்.
- மத்திய ஓய்வூதிய கணக்கு அலுவலகம் (CGAO) அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகளுக்கு உத்தரவு.
- வங்கிகள் பட்டுவாடா சீட்டுகளை மின்னஞ்சல் அல்லது டிஜிட்டல் முறையில் அனுப்ப வேண்டும்.
- ஓய்வூதியாரர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வங்கிகளுடன் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
- பட்டுவாடா சீட்டில் ஓய்வூதிய தொகை, பிடித்தங்கள் மற்றும் வரிப்பதிவு விவரங்கள் இருக்கும்.
- 70 வயது மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது முக்கியமான மாதாந்திர பதிவாகும்.
