ரயில் பயணிகளே உஷார்! லக்கேஜ் அளவுக்கு மேல் இருந்தால் 1.5 மடங்கு அபராதம் -முழுவிவரம்

Indian Railways Latest Updates: ரயிலில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் தாங்கள் கொண்டு செல்லும் லக்கேஜ்களுக்கான விதிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும், அனுமதிக்கப்பட்ட இலவச அளவுக்கு மேல் லக்கேஜ் கொண்டு சென்றால் அதற்கான கூடுதல் கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும் என்றும் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார். மக்களவையில் இது தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாகப் பதிலளித்த அவர், பல்வேறு வகுப்புகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கான லக்கேஜ் வரம்புகளைப் பட்டியலிட்டுள்ளார். அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
எந்த வகுப்பிற்கு எவ்வளவு கிலோ இலவசம்?
ரயில்வே விதிமுறைகளின்படி, பயணிகள் தங்களின் பயண வகுப்பிற்கு ஏற்ப குறிப்பிட்ட எடையுள்ள லக்கேஜ்களை இலவசமாக எடுத்துச் செல்லலாம்.
இரண்டாம் வகுப்பு (Second Class): 35 கிலோ வரை இலவசம். கூடுதல் கட்டணத்துடன் அதிகபட்சமாக 70 கிலோ வரை கொண்டு செல்லலாம்.
ஸ்லீப்பர் வகுப்பு (Sleeper Class): 40 கிலோ வரை இலவசம். கூடுதல் கட்டணத்துடன் அதிகபட்சமாக 80 கிலோ வரை கொண்டு செல்லலாம்.
ஏசி 3-டயர் / சேர் கார் (AC 3 Tier / Chair Car): 40 கிலோ வரை மட்டுமே அனுமதி (இதுவே அதிகபட்ச வரம்பும் கூட).
முதல் வகுப்பு மற்றும் ஏசி 2-டயர் (First Class & AC 2 Tier): 50 கிலோ வரை இலவசம். கூடுதல் கட்டணத்துடன் அதிகபட்சமாக 100 கிலோ வரை அனுமதி.
ஏசி முதல் வகுப்பு (AC First Class): 70 கிலோ வரை இலவசம். கூடுதல் கட்டணத்துடன் அதிகபட்சமாக 150 கிலோ வரை எடுத்துச் செல்லலாம்.
கூடுதல் கட்டணம் எவ்வளவு?
ரயிலில் பயணம் செய்யும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலவச அளவைத் தாண்டி, ஆனால் அதிகபட்ச வரம்பிற்குள் லக்கேஜ் கொண்டு செல்பவர்கள், அதற்குரிய லக்கேஜ் கட்டணத்தைப் போல 1.5 மடங்கு கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
பெட்டிகளின் அளவு முக்கியம்!
லக்கேஜ் பெட்டிகளின் அளவிற்கும் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் தங்கள் பெட்டியில் (Compartment) வைத்துக்கொள்ளும் ட்ரங்க் பெட்டிகள், சூட்கேஸ்கள் ஆகியவற்றின் அளவு 100 செ.மீ x 60 செ.மீ x 25 செ.மீ (நீளம் x அகலம் x உயரம்) என்ற அளவிற்குள் இருக்க வேண்டும்.இந்த அளவைத் தாண்டும் பெட்டிகளைப் பயணிகள் தங்களுடன் பெட்டியில் வைக்க முடியாது. அவை கட்டாயம் பிரேக் வேன் (Brake van - SLRs) அல்லது பார்சல் வேன்களில் தான் அனுப்பப்பட வேண்டும்.
வணிகப் பொருட்களுக்குத் தடை
தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கான லக்கேஜ் என்ற பெயரில், வியாபார நோக்கிலான வணிகப் பொருட்களை (Merchandise items) ரயிலில் எடுத்துச் செல்ல அனுமதி கிடையாது என்றும் அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
கூடுதல் லக்கேஜ் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
ரயில்வே விதிமுறைகளின்படி, நீங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட இலவச வரம்பிற்கு மேல் லக்கேஜ் கொண்டு செல்வதாக இருந்தால், பின்வரும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:
1. பார்சல் அலுவலகத்தை அணுகவும் (Parcel Office)
நீங்கள் பயணம் தொடங்கும் ரயில் நிலையத்திலுள்ள பார்சல் அலுவலகத்திற்கு (Parcel Office) உங்கள் பயண நேரத்திற்கு குறைந்தது 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பே செல்ல வேண்டும். அனைத்து பெரிய ரயில் நிலையங்களிலும் இந்த அலுவலகம் அமைந்திருக்கும்.
2. முன்பதிவு படிவத்தை நிரப்பவும்
அங்கு வழங்கப்பட்டும் லக்கேஜ் முன்பதிவு படிவத்தில் பின்வரும் விவரங்களைக் குறிப்பிட வேண்டும்:
- உங்கள் பெயர் மற்றும் முகவரி.
- ரயிலின் பெயர் மற்றும் எண்.
- புறப்படும் இடம் மற்றும் சேருமிடம்.
- லக்கேஜின் எடை மற்றும் பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை.
3. பயணச்சீட்டு மற்றும் அடையாளச் சான்று
லக்கேஜ் முன்பதிவு செய்யும்போது உங்கள் உறுதி செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டை (Confirmed Ticket) காண்பிக்க வேண்டும். டிக்கெட் இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் 1.5 மடங்கு கட்டணத்தில் சலுகை விலையில் முன்பதிவு செய்ய முடியும். (டிக்கெட் இல்லை என்றால் பார்சல் கட்டணம் அதிகமாக இருக்கும்).
4. எடையைச் சரிபார்த்தல் மற்றும் கட்டணம் செலுத்துதல்
பார்சல் அலுவலக ஊழியர்கள் உங்கள் லக்கேஜை எடை போடுவார்கள். உங்கள் பயண வகுப்பிற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட இலவச அளவைக் கழித்துவிட்டு, மீதமுள்ள எடையைக் கணக்கிடுவார்கள். அதற்கான கட்டணத்தைச் செலுத்திய பின் உங்களுக்கு லக்கேஜ் டிக்கெட் (Luggage Ticket) வழங்கப்படும்.
5. லக்கேஜை ஒப்படைத்தல் (Booking in Brake Van)
உங்கள் லக்கேஜ் அளவு பெரியதாக இருந்தால் (உதாரணத்திற்கு 100x60x25 செ.மீ அளவைத் தாண்டினால்), அதனை நீங்கள் அமர்ந்து செல்லும் பெட்டிக்கு எடுத்துச் செல்ல முடியாது. அந்தப் பெட்டிகளை ரயிலின் கடைசியில் உள்ள பார்சல் வேனில் (Brake Van/SLR) ஒப்படைக்க வேண்டும்.
6. கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான குறிப்புகள்:
குறைந்தபட்சக் கட்டணம்: லக்கேஜ் முன்பதிவுக்கான குறைந்தபட்சக் கட்டணம் ரூ. 30 ஆகும்.
பெயர்களைக் குறிப்பிடவும்: உங்கள் லக்கேஜ் பெட்டிகளின் மீது உங்கள் பெயர், செல்போன் எண் மற்றும் சேருமிடத்தின் பெயர் ஆகியவற்றைத் தெளிவாக எழுதி அல்லது ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வைத்திருக்க வேண்டும்.
பொருட்களைப் பெறுதல்: சேருமிடம் வந்தடைந்ததும், உங்கள் லக்கேஜ் டிக்கெட்டைக் காண்பித்து பார்சல் அலுவலகத்தில் உங்கள் லக்கேஜைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
