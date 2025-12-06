பாபர் மசூதி அடிக்கல் நாட்டு விழா... ரூ.80 கோடி நன்கொடை - போலீசார் குவிப்பு

Babri Masjid In West Bengal: உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் கடந்த 1992ஆம் ஆண்டில் இதே நாளில்தான் (டிசம்பர் 6) பாபர் மசூதி இடிப்பு சம்பவம் நிகழ்த்தப்பட்டது. இன்று 13 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருக்கும் சூழலில், அன்று பாபர் மசூதி இருந்த அதே இடத்தில்தான் தற்போது ராமர் கோவில் புதிதாக, பிரம்மாண்டமாக கட்டப்பட்டுள்ளது.
Babri Masjid In West Bengal: 33வது ஆண்டுக்கு பின்...
அயோத்தியில் இருந்து சுமார் 25 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ள தன்னிபூர் கிராமத்தில், பாபர் மசூதி கட்டப்பட இருக்கிறது. இதற்கான பணிகள் அடுத்தாண்டு ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், மேற்கு வங்கம் மாநிலம் முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள பெல்டங்கா நகரில் வேறொரு பாபர் மசூதி கட்டப்பட்டுள்ளது. அதற்கு இன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த அடிக்கல் நாட்டு விழாவை ஆளும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்எல்ஏ ஹுமாயூன் கபீர் ஒருங்கிணைத்தார், அதில் அவரின் ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்களும் பங்கேற்றனர். அயோத்தியில் பாபர் மசூதி இடித்து 33 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் இன்றைய தினத்தில், மேற்கு வங்கத்தில் இதற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.
Babri Masjid In West Bengal: ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு
இதனால், மேற்கு வங்கம் மாநிலம் முழுவதும் பதற்றம் நிலவியது. ஆயிரக்கணக்கில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். குரான் வாசகங்கள் ஓதப்பட்ட பின்னர் இன்று மதியம் 12 மணிக்கு தொடங்கியது. ஆயிரக்கணக்கானோர் இதில் பங்கேற்றிருந்தனர். மேலும், நூற்றுக்கணக்கான கி.மீ., தூரத்தை தாண்டி பல பேர் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனர்.
இந்நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்த ஹுமாயூன் கபீர் கூறுகையில், அயோத்தியில் இருந்த பாபர் மசூதியின் குறுகிய வடிவமாக, அதேபோன்ற மசூதி இங்கு கட்டப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார். மேலும் அவர், "இது எங்களின் மத உரிமை மற்றும் நாங்கள் அமைதியை கடைபிடிப்போம்" என்றார். ஆனால், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏ ஹுமாயூன் கபீரை இடைநீக்கம் செய்துள்ளது. மேலும், இந்த நிகழ்வுக்கு ஆதரவும் தெரிவிக்கவில்லை. அவர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டாலும் மேற்கு வங்க காவல்துறையிடம் இருந்து தனக்கு தக்க ஆதரவு கிடைத்ததாகவும், தனது பாதுகாப்பு உறுதிசெய்யப்பட்டதாகவும் கூறினார். மேலும் காவல்துறைக்கு அவர் நன்றி தெரிவித்தார்.
Babri Masjid In West Bengal: அரசிடம் இருந்து பணம் வாங்க மாட்டோம்
பாபர் மசூதியின் அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பங்கேற்பாளர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய ஹுமாயூன் கபீர், "மால்டா, முர்ஷிதாபாத், தெற்கு 24 பர்கானாஸ் உள்ளிட்ட மாவட்ட மக்கள் பாபர் மசூதி கட்டுமானத்திற்கு பங்களிப்பார்கள். மசூதி கட்டுவதற்கு என்னிடம் 25 பிகாஸ் (15.5 ஏக்கர்) நிலம் உள்ளது, ஆனால் உள்ளூர் நிர்வாகம் எங்களைத் தடுக்கிறது. எங்களுக்கு அரசு நிதி தேவையில்லை. மசூதி கட்டுவதற்கு ரூ.80 கோடி தர ஒப்புக்கொண்ட நபரின் பெயரை நான் குறிப்பிட மாட்டேன். அரசாங்கத்திடம் இருந்து ஒரு ரூபாய் கூட வாங்க மாட்டேன். அப்படி வாங்கினால் மசூதியின் புனிதம் கெட்டுவிடும்" என்றார்.
