  • அதிக எடை கொண்ட சாட்டிலைட்... விண்ணில் பாய்ந்த 'பாகுபலி' - இதனால் என்ன பயன்?

அதிக எடை கொண்ட சாட்டிலைட்... விண்ணில் பாய்ந்த 'பாகுபலி' - இதனால் என்ன பயன்?

ISRO BlueBird Block 2 launch: அதிக எடைக்கொண்ட BlueBird Block 2 செயற்கைகோள் உடன் இஸ்ரோவின் பாகுபலி எனப்படும் ஜிஎஸ்எல்வி LVM3 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. செயற்கைகோள் புவிச்சுற்றுப்பாதையிலும் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 24, 2025, 09:21 AM IST

அதிக எடை கொண்ட சாட்டிலைட்... விண்ணில் பாய்ந்த 'பாகுபலி' - இதனால் என்ன பயன்?

ISRO BlueBird Block 2 launch: இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தின் (இஸ்ரோ) வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க, 'பாகுபலி' எனப்படும் LVM3 ராக்கெட் இன்று காலை 8.55 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்பட்டது. பாகுபலி ராக்கெட்டின் 8வது மிஷனாகும். 

இந்த முறை பாகுபலி ராக்கெட் அமெரிக்காவின் AST Spacemobile நிறுவனத்தின் BlueBird Block 2 செயற்கைகோளுடன் விண்ணில் ஏவப்பட்டது, இது அடுத்த தலைமுறைக்கான தகவல் தொழில்நுட்ப செயற்கைகோள் ஆகும். அதாவது செயற்கைகோளில் இருந்து நேரடியாக ஸ்மார்ட்போன்களுக்கே பிராண்ட்பேண்ட் வரும் வகையில் இந்த செயற்கைகோள் செயல்படும். வேறு எந்த சிறப்பு கருவிகளும் இடையில் தேவைப்படாதவாறு இந்த செயற்கைகோள் பார்த்துக்கொள்ளும்.

பாகுபலி ராக்கெட் பறக்கும் பாதையில் வான்வெளியில் இருக்கும் குப்பைகள் அல்லது செயற்கைகோள் ஆகியவை மீது மோதுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக இஸ்ரோ கணித்திருக்கிறது. இதை உறுதிப்படுத்திய இஸ்ரோ ராக்கெட் ஏவுதலை 90 விநாடிகளுக்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டது. அதாவது, இந்திய நேரப்படி இன்று காலை 8.54 மணிக்கு ஏவப்பட இருந்த ராக்கெட், 8 மணி 55 நிமிடங்கள் 30 விநாடிகளில் விண்ணில் ஏவப்பட்டது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிற்கு மேலே உள்ள வான்வெளியில் ஆயிரக்கணக்கான செயற்கைக்கோள்கள் கடந்து செல்வதால் அதிக நெரிசலாகி வருவதால் இந்த தாமதங்கள் வழக்கமானதுதான்.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

ISROGSLV LVM3BahubaliBluebird Block 2 SatelliteSriharikota

