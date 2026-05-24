/பக்ரீத் விடுமுறையில் கை வைத்த பாஜக அரசு.. மேற்கு வங்கத்தில் அதிரடி உத்தரவு

Bakrid Holiday News: மேற்கு வங்கத்தில் புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள பாஜக அரசு, மம்தா பானர்ஜி அறிவித்திருந்த 2 நாள் பக்ரீத் விடுமுறையை 1 நாளாகக் குறைத்துள்ளதோடு, முன்னதாகக் கடுமையான பசுவதை தடுப்புச் சட்டத்தையும் அமல்படுத்தியுள்ளது.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய அரசியல் திருப்பமாக, கடந்த 15 ஆண்டுகால மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சி வீழ்த்தப்பட்டுள்ளது. அங்கு பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ள நிலையில், மம்தா பானர்ஜியை தோற்கடித்த சுவேந்து அதிகாரி புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
ஆட்சியில் அமர்ந்ததில் இருந்து பாஜக பல அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், பக்ரீத் பண்டிகைக்கான இரண்டு நாள் விடுமுறையை ரத்து செய்து, அதனை ஒரு நாளாக குறைத்து சுவேந்து அதிகாரி அரசு அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.
இஸ்லாமியர்களின் புனித பண்டிகையான பக்ரீத் தினத்தை முன்னிட்டு, மேற்கு வங்கத்தில் ஆண்டுதோறும் பக்ரீத் மற்றும் அதற்கு முந்தைய நாள் என 2 நாட்கள் அரசு விடுமுறை வழங்கப்படுவது வழக்கமாக இருந்தது. இதற்கான அரசாணையை முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கடந்த 2025 நவம்பர் 27 அன்று பிறப்பித்திருந்தார்.
அப்போது 2026ல் பக்ரீத் பண்டிகை மே 27 அன்று வரும் என கணிக்கப்பட்டதால் மே 26, 27 ஆகிய தேதிகளில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது பக்ரீத் பண்டிகை மே 28 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்கிடையே மாநிலத்தில் ஆட்சி மாற்றமும் ஏற்பட்டுவிட்டதால், பழைய உத்தரவை புதிய அரசு திரும்ப பெற்றுள்ளது.
இது தொடர்பாக மேற்கு வங்க மாநில நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிவிப்பில், "மே 28 ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்படுவதால் அன்றைய தினம் மட்டும் அரசு விடுமுறையாகும். மாறாக, முன்பு அறிவிக்கப்பட்ட மே 26 மற்றும் மே 27 ஆகிய 2 நாட்களுக்கான விடுமுறை உத்தரவு முற்றிலும் திரும்ப பெறப்படுகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, சுவேந்து அதிகாரி தலைமையிலான புதிய பாஜக அரசு பொறுப்பேற்ற உடனேயே, மாநிலத்தில் பசுவதை தடுப்புச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் புதிய சட்டத்தை அதிரடியாக அமலுக்கு கொண்டு வந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மாநிலத்தில் எந்தவொரு விலங்கும் முறையான அரசு ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் இல்லாமல் இறைச்சிக்காக வெட்டப்படுவது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
14 வயதை கடந்த விலங்குகள், வயது முதிர்வு, பிறவி ஊனம் மற்றும் தீராத நோய் உள்ளிட்ட பாதிப்புகளுக்கு உள்ளான விலங்குகளைத் தவிர, மற்ற ஆரோக்கியமான விலங்குகளை வெட்ட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் பார்க்கும் வகையில் பொதுவெளியில் விலங்குகளை வெட்டவும் இந்த சட்டம் தடை விதித்துள்ளது.
இந்த விதிகளை மீறுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு 6 மாதம் கடுங்காவல் தண்டனை, 1,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று அரசாணையில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.