/பெட்ரோல், டீசல் வாங்க தடை: இவர்களுக்கு பெட்ரோல் நிலையங்களில் நோ எண்ட்ரி, மத்திய அரசின் அவசர உத்தரவு

Ban on Petrol, Diesel Purchase: சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் மொத்த அளவில் டீசல் விற்பனைக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சில்லறை எரிபொருள் நிலையங்களில் டீசல் மற்றும் பெட்ரோலை அதிக அளவில் வாங்குவதைக் கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. இனி தொழில் நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் சாதாரண சில்லறை பெட்ரோல் நிலையங்களிலிருந்து எரிபொருளை வாங்க முடியாது. சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் நீண்ட வரிசைகளைத் தவிர்க்க, இந்த நிறுவனங்கள் மொத்த விநியோக மையங்கள் அல்லது தங்களுக்குச் சொந்தமான பிரத்யேக 'நுகர்வோர் பம்புகள்' (consumer pumps) மூலமாக மட்டுமே எரிபொருளைப் பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் சில்லறை விற்பனை தொடர்பாக மத்திய அரசு கடுமையான விதிமுறைகளை அமல்படுத்தியுள்ளது. ஜூன் 11, 2026 அன்று, பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் “Motor Spirit and High Speed Diesel (Temporary Regulation of Supply through Retail Outlets) Order, 2026”-ஐ வெளியிட்டது.
இந்த ஆணையின் முக்கிய இரண்டு நோக்கங்கள்:
நிறுவனங்கள், நேரடி வாடிக்கையாளர்கள், தொழில் மற்றும் வணிக நுகர்வோர் ஆகியோர் சில்லறை பெட்ரோல் நிலையங்களில் MS (பெட்ரோல்) மற்றும் HSD (டீசல்) ஆகியவற்றை வாங்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. அதற்குப் பதிலாக அவர்கள் நுகர்வோர் பம்புகள் அல்லது மொத்த விநியோக மையங்கள் மூலம் தங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்துகொள்ள வேண்டும். இந்த நடவடிக்கை பெட்ரோல் நிலையங்களில் நெரிசலைக் குறைப்பதையும், சாதாரண வாடிக்கையாளர்களுக்கு வசதியை ஏற்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
முக்கிய மாற்றங்கள்
|மாற்றம்
|விவரம்
|ஒரு வாடிக்கையாளர் / வாகனம்
|ஒரு நாளைக்கு 200 லிட்டர் டீசல் மட்டுமே
|டீசல் ஃபில்லிங்
|வாகனத்தின் எரிபொருள் தொட்டி, PESO-வால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கலன்களில் மட்டும்
|யாரெல்லாம் பெட்ரோல் நிலையங்களிலிருந்து எரிபொருளை வாங்க முடியாது
|தொழில் நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட அமைப்புகள்
ஒரு வாடிக்கையாளர் அல்லது வாகனத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு 200 லிட்டர் டீசல் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்ற வரம்பு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. reuters.com-இன் தகவலின்படி, சில்லறை பெட்ரோல் நிலையங்களில் இனி எந்தவொரு தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளருக்கும் அல்லது வாகனத்திற்கும் ஒரு நாளைக்கு 200 லிட்டருக்கு மேல் டீசல் விற்க அனுமதிக்கப்படாது. வாகனத்தின் எரிபொருள் தொட்டியில் அல்லது PESO-வால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கலன்களில் மட்டுமே டீசலை நிரப்ப முடியும். வாங்கப்பட்ட டீசலை மறுவிற்பனை செய்வது கண்டிப்பாகத் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.
எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் (IOC, BPCL, HPCL போன்றவை) மற்றும் பெட்ரோல் நிலைய உரிமையாளர்கள் இந்த ஆணையை கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். விதிமீறல் ஏற்பட்டால் சோதனை மற்றும் பறிமுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் எண்ணெய் நிறுவனப் பிரதிநிதிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆணை ஆரம்பத்தில் அதிகபட்சம் 90 நாட்களுக்கு அல்லது அடுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை அமலில் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு ஆணை மூலம் குறிப்பிட்ட நுகர்வோர், பகுதிகள் அல்லது பரிவர்த்தனைகளுக்கு அரசு விலக்கு அளிக்கலாம்.
நாட்டில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் இருப்பு போதுமான அளவில் இருந்தாலும், பொதுமக்கள், விவசாயிகள் மற்றும் சிறிய வாகன உரிமையாளர்களுக்கான சில்லறை விற்பனைச் சேவையைப் பாதுகாப்பது அவசியம் என்று அரசு கருதுவதாக பிஐபி (PIB) செய்திக்குறிப்புகள் கூறுகின்றன.
மத்திய அரசு மற்றும் எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களின் இந்த நடவடிக்கைகள் எரிபொருள் நிலையங்களில் இயல்பு நிலையை மீட்டெடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.