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பெட்ரோல், டீசல் வாங்க தடை: இவர்களுக்கு பெட்ரோல் நிலையங்களில் நோ எண்ட்ரி, மத்திய அரசின் அவசர உத்தரவு

Petrol, Diesel News: இனி தொழில் நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் சாதாரண சில்லறை பெட்ரோல் நிலையங்களிலிருந்து எரிபொருளை வாங்க முடியாது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 12, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:12 AM IST
பெட்ரோல், டீசல் வாங்க தடை: இவர்களுக்கு பெட்ரோல் நிலையங்களில் நோ எண்ட்ரி, மத்திய அரசின் அவசர உத்தரவு
Image Credit: Petrol, Diesel Bulk Purchase Ban (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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