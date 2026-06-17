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20 வயது காதலியை... கொன்ற லிவ்-இன் காதலன்... இன்ஸ்டாகிராமில் அறிமுகம் - நடந்தது என்ன?

Bangalore Live-in Crime : பெங்களூருவில் 20 வயது பெண்ணை, அவரது லிவ்-இன் காதலனே கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது. இந்த குற்றத்தின் பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 18, 2026, 01:00 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:00 AM IST
20 வயது காதலியை... கொன்ற லிவ்-இன் காதலன்... இன்ஸ்டாகிராமில் அறிமுகம் - நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Credit : Bangalore Live-in Crime | Image Source : X/@Bharat01233

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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20 வயது காதலியை... கொன்ற லிவ்-இன் காதலன்... இன்ஸ்டாகிராமில் அறிமுகம் - நடந்தது என்ன?
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