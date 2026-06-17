/20 வயது காதலியை... கொன்ற லிவ்-இன் காதலன்... இன்ஸ்டாகிராமில் அறிமுகம் - நடந்தது என்ன?

Bangalore Live-in Crime : நவீன காலத்தில் திருமண உறவு, குடும்ப உறவு என்பது பலவீனப்பட்டுள்ளது. பலருக்கும் திருமணங்கள் மீது நம்பிக்கை இருப்பதில்லை. திருமண உறவு அளிக்கும் பாதுகாப்பு போன்றவற்றை தவிர்த்து அதன் பல கூறுகளை இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் வெறுக்கின்றனர்.
இப்போதெல்லாம், கல்லூரி காலங்களிலேயே ஆண் - பெண் லிவ்-இன் உறவில் சேர்ந்து வாழத் தொடங்குகின்றனர். ஒரே வீட்டில் திருமணம் செய்துகொள்ளாமலேயே, கணவன் - மனைவியாய் வாழ்கின்றனர். கணவன் - மனைவி போன்ற உணர்வை தரும் உறவு அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது, ஆனால் அந்த உறவில் இருக்கும் பொறுப்புணர்வை சுமக்க அவர்கள் மறுக்கின்றனர்.
இந்தச் சூழலில், சமீப காலமாக லிவ்-இன் உறவில் இருக்கும் தம்பதிகள் கொலை செய்யப்பட்டு வருவது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. திருமணம் தரும் ஓரளவு பாதுகாப்பைக் கூட இதுபோன்ற லிவ்-இன் உறவுகள் வழங்குவதில்லை என பல வல்லுநர்கள் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர். ஆண்-பெண் இணைந்து திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் சேர்ந்து வாழக்கூடாது என இந்தியா முழுமைக்கும் சட்டம் ஏதுமில்லை என்றாலும், அதற்கென சட்ட அங்கீகாரம் ஏதுமில்லை.
அந்த வகையில், 25 வயதான நபர் அவரது 20 வயதான லிவ்-இன் பார்ட்னர், அதாவது காதலியை கொலை செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூருவில் உள்ள மல்லேஸ்வரம் பகுதியில் இந்த கொலை சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.
கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணின் பெயர் அனுஷா என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரின் பெயர் ஷரத் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் பெங்களூருவில் வாட்டர் டேங்கர் டிரைவராக பணியாற்றி வந்தார். இருவருமே கர்நாடகாவின் ஹசன் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சக்லேஷ்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
இவர்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் சந்தித்து, காதலித்துள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து கடந்த ஆறு மாதங்களாக மல்லேஸ்வரம் பகுதியில் லிவ்-இன் உறவில் இருந்து வந்துள்ளனர்.
அப்படியிருக்க, கடந்த சனிக்கிழமை (ஜூன் 13) இரவில் ஷரத் - அனுஷா ஜோடிக்கு இடையே சொந்த பிரச்னை காரணமாக சண்டை வெடித்துள்ளது. சண்டை கைமீறிப் போக, அனுஷாவின் கழுத்தை நெறித்து ஷரத் கொலை செய்துள்ளார். இந்த சம்பவம் கடந்த திங்கட்கிழமை (ஜூன் 15) அன்றுதான் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
திங்கள் அன்று ஷரத் அவரது வழக்கறிஞரிடம் தான் செய்த குற்றத்தை குறித்து தெரிவித்துள்ளார், உடனே வழக்கறிஞர் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்ததன் பேரில் ஷேஷாத்ரிபுரம் காவல் நிலைய அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்தினர்.
போலீசார் இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஷரத்தை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். உரிய சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு பிறகு அனுஷாவின் உடல் அவரது பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. கைதான நபரிடம் விசாரணை நடந்து வருகிறது. முழு விசாரணைக்கு பிறகு கொலைக்கான உண்மையான பின்னணி தெரியவரும்.