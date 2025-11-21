வங்கதேசத்தில் நிலநடுக்கம்... கொல்கத்தாவில் நிலஅதிர்வை உணர்ந்த மக்கள்!

Bangladesh Earthquake: வங்கதேச தலைநகர் டாக்கா அருகே இன்று காலையில் 5.5 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் (USGS) தெரிவித்துள்ளது. வங்கதேசத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம், கொல்கத்தா மற்றும் வடகிழக்கின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலஅதிர்வு உணரப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
A 5.5-magnitude earthquake struck near Narsingdi, Bangladesh at 10:08:26 (UTC+05:30) today: United States Geological Survey (USGS Earthquake) pic.twitter.com/efJYPROHim
— ANI (@ANI) November 21, 2025
டாக்காவில் இருந்து சுமார் 50 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள நர்சிங்டி நகரில் நிலநடுக்கம் மையம் கொண்டிருந்ததாகவும், நிலநடுக்கத்தின் ஆழம் 10 கி.மீ என்றும் USGS தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், இதுவரை சேதம், உயிரிழப்புகள் அல்லது காயங்கள் குறித்த தகவல்கள் எதுவும் இல்லை.
