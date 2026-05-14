/வங்கி கடன் தர மறுக்கிறதா? கவலையே வேண்டாம்.. இதோ RBI கொடுத்த டாப் 15 நிதி நிறுவனங்கள் லிஸ்ட்!

RBI Latest News: ரிசர்வ் வங்கி 2023-24 நிதி ஆண்டிற்காக 15 முன்னணி வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களை (NBFC) 'மேலடுக்கு' (Upper Layer) பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது. வங்கிகளுக்கு அடுத்தபடியாக பாதுகாப்பான இந்த நிறுவனங்களில் மக்கள் பயமின்றி கடன் வாங்கவும், முதலீடு செய்யவும் முடியும் என்பதை பார்ப்போம்.
RBI News In Tamil: பொதுவாக நமக்கோ அல்லது நமது தொழிலுக்கோ அவசரமாகப் பணம் தேவைப்படும்போது முதலில் நாம் ஓடுவது வங்கிகளை நோக்கித்தான். ஆனால், கடுமையான விதிமுறைகள், போதிய ஆவணங்கள் இல்லாமை அல்லது 'சிபில் ஸ்கோர்' (CIBIL Score) போன்ற காரணங்களால் பல நேரங்களில் வங்கிகள் கடன் வழங்க மறுத்துவிடுகின்றன.
இத்தகைய சூழலில் நமக்குக் கைகொடுப்பவைதான் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் (NBFCs). ஆனால், "இதில் முதலீடு செய்வது பாதுகாப்பானதா? கடன் வாங்கினால் சிக்கல் வருமா?" என்ற பயம் பலரிடம் உண்டு. இந்தப் பயத்தைப் போக்கி, பாதுகாப்பான முதலீடு மற்றும் கடனுக்கு வழிகாட்டுகிறது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) புதிய பட்டியல்.
நம்மில் பலர் நிதி நிறுவனங்களையும் வங்கிகளையும் ஒன்றாகவே கருதுகிறோம். ஆனால் இரண்டிற்கும் இடையே முக்கியமான வேறுபாடுகள் உள்ளன:
வங்கிகளில் கடன் கிடைக்காதவர்களுக்கு NBFC-கள் ஒரு வரப்பிரசாதம். ஆனால், எல்லா நிறுவனங்களும் பாதுகாப்பானவை என்று சொல்லிவிட முடியாது. அதற்காகவே RBI ஒரு புதிய கட்டுப்பாட்டு முறையைக் கொண்டு வந்துள்ளது.
எந்த ஒரு நிதி நிறுவனமாவது திவாலாகிவிட்டால் அது நாட்டின் பொருளாதாரத்தைப் பாதிக்கும். எனவே நிறுவனங்களின் அளவு மற்றும் செயல்பாட்டைப் பொறுத்து RBI அவற்றை நான்கு அடுக்குகளாகப் பிரித்துள்ளது.
|
அடிப்படை அடுக்கு (Base Layer)
|சிறிய அளவிலான நிதி நிறுவனங்கள்
|
நடுத்தர அடுக்கு (Middle Layer)
|ஓரளவிற்குப் பெரிய நிறுவனங்கள்
|மேலடுக்கு (Upper Layer)
|இவைதான் மிகவும் முக்கியமானவை. சந்தையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பெரிய நிறுவனங்கள்.
|
உச்சகட்ட அடுக்கு (Top Layer)
|
இவை மிக மிக பிரம்மாண்டமானவை (தற்போது இந்தப் பட்டியலில் நிறுவனங்கள் எதுவும் இல்லை).
தற்போது RBI வெளியிட்டுள்ள 2023-24 நிதி ஆண்டிற்கான மேலடுக்கு (Upper Layer) பட்டியலில் 15 நிறுவனங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த நிறுவனங்கள் தோல்வியடையாமல் இருக்க ரிசர்வ் வங்கி அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குக் கூடுதல் கண்காணிப்பையும் கட்டுப்பாடுகளையும் விதிக்கும்.
நீங்கள் பாதுகாப்பாகக் கடன் வாங்கவோ அல்லது முதலீடு செய்யவோ விரும்பினால், உங்களுக்கான அந்த 15 வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் பட்டியல்
சாதாரண மக்களுக்கு இந்தப் பட்டியல் ஒரு 'பாதுகாப்பு வழிகாட்டி' (Safety Manual).
இந்தப் பட்டியலால் முதலீட்டாளர்களுக்கு, நீங்கள் உங்கள் பணத்தை ஒரு நிதி நிறுவனத்தில் வைப்பு நிதியாகப் போட விரும்பினால், இந்தப் பட்டியலில் உள்ள நிறுவனங்களைத் தேர்வு செய்வது மற்ற சிறிய நிறுவனங்களை விடப் பாதுகாப்பானது. ஏனெனில், இவை ரிசர்வ் வங்கியின் மிக நெருக்கமான கண்காணிப்பில் இருக்கின்றன.
அதேபோல கடன் வாங்குவோருக்கு, தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் என்றாலே அதிக வட்டி, முறையற்ற வசூல் என்ற பயம் இருக்கும். ஆனால், இந்த மேலடுக்கு நிறுவனங்கள் ரிசர்வ் வங்கியின் கடுமையான விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டவை என்பதால், இங்கு வெளிப்படைத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும்.
ரிசர்வ் வங்கி இந்தப் பட்டியலை வெளியிடுவது இது முதல் முறையல்ல. வங்கிகளில் 'Systemically Important Banks' (எ.கா: SBI, HDFC, ICICI) என்று பட்டியலிடுவதைப் போல, இப்போது NBFC-களையும் வகைப்படுத்துவது வரவேற்கத்தக்கது. இருப்பினும், மக்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யும் முன் அவற்றின் தற்போதைய வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் சேவை விதிமுறைகளைச் சரிபார்த்துக்கொள்வது அவசியம். அடுத்த ஆண்டு ஒரு நிறுவனம் இந்தப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டாலும் கூட, அதன் மீதான ரிசர்வ் வங்கியின் 5 ஆண்டு காலக் கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் என்பவை வங்கிகளைப் போலவே கடன் வழங்குதல், முதலீடுகளைப் பெறுதல் போன்ற நிதிச் சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் ஆகும். ஆனால், இவற்றால் வங்கிகளைப் போலச் சேமிப்புக் கணக்குகளை (Savings Account) நிர்வகிக்கவோ அல்லது காசோலைகளை (Cheques) வழங்கவோ முடியாது.
இந்த நிறுவனங்கள் சந்தையில் மிகப் பெரிய அளவில் முதலீடுகளைக் கொண்டுள்ளவை. இவை ஏதேனும் நிதி நெருக்கடியைச் சந்தித்தால் அது நாட்டின் ஒட்டுமொத்தப் பொருளாதாரத்தையும் பாதிக்கும். எனவே, இவற்றைத் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கவும், பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவும் RBI இந்தப் பட்டியலில் வைத்துள்ளது.
மற்ற சிறிய நிதி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்தப் பட்டியலில் உள்ள 15 நிறுவனங்கள் அதிகப் பாதுகாப்பானவை. ஏனெனில் இவை ரிசர்வ் வங்கியின் நேரடி மற்றும் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டவை. இருப்பினும், முதலீடு செய்யும் முன் தற்போதைய வட்டி விகிதம் மற்றும் விதிமுறைகளைச் சரிபார்ப்பது நல்லது.
நிச்சயமாக. வங்கிகளில் போதிய ஆவணங்கள் இல்லாமலோ அல்லது தொழில்நுட்பக் காரணங்களாலோ கடன் மறுக்கப்படுபவர்களுக்கு இந்த NBFC நிறுவனங்கள் ஒரு சிறந்த மாற்றாகும். இங்கு கடன் ஒப்புதல் பெறுவதற்கான நடைமுறைகள் வங்கிகளை விட சற்று எளிதாக இருக்கும்.
அப்படி அர்த்தமல்ல. இந்தப் பட்டியலில் இருப்பவை 'மிகப் பெரிய' நிறுவனங்கள். இதர அடுக்குகளில் (Base Layer, Middle Layer) உள்ள நிறுவனங்களும் RBI விதிகளுக்கு உட்பட்டே இயங்குகின்றன. ஆனால், இந்தப் பட்டியலில் உள்ள நிறுவனங்கள் தோல்வியடையாமல் இருக்க RBI கூடுதல் கவசம் போலச் செயல்படுகிறது.
ஒரு நிறுவனம் அடுத்த ஆண்டு இந்தப் பட்டியலில் இடம் பெறவில்லை என்றாலும், அதன் மீதான ரிசர்வ் வங்கியின் சிறப்புக் கட்டுப்பாடுகள் மேலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குத் தொடரும். எனவே, உடனடிப் பாதிப்புகள் எதுவும் இருக்காது.
வட்டி விகிதம் என்பது அந்தந்த நிறுவனத்தின் கொள்கை மற்றும் உங்கள் கடன் தகுதியைப் (CIBIL Score) பொறுத்தது. இந்தப் பட்டியலில் உள்ள நிறுவனங்கள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு வட்டி விகிதங்களைக் கொண்டிருக்கலாம், எனவே ஒப்பிட்டுப் பார்த்துத் தேர்ந்தெடுப்பது சிறந்தது.