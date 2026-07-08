/Bank Of India வேலைவாய்ப்பு: டிகிரி இருக்கா? மாதம் ரூ.1.20 லட்சம் வரை சம்பளம்.. 779 காலிப்பணியிடங்கள்

Bank Of India Recruitment: இந்தியாவின் முன்னணி பொதுத்துறை வங்கியான பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (Bank of India), பொது வங்கி அதிகாரி (GBO) பிரிவின் கீழ் பல்வேறு நிலைகளில் (scales) 'கிரெடிட் ஆபீசர்' (Credit Officer) பணிக்கான 779 காலிப்பணியிடங்களை அறிவித்துள்ளது. இதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் ஜுன் 30,2026 முதல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் இணையதளத்தில் நேரலையாக செயல்பட்டு வருகின்றது.
வங்கித் துறையில் அதிகாரி நிலையிலான அரசு வேலைகளுக்காக காத்திருக்கும் நபர்களுக்கு இந்த ஆட்சேர்ப்பு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது. பிரிவு வாரியான காலிப்பணியிடங்கள், விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி, தகுதி மற்றும் பிற முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
அறிவிப்பு: ஜூன் 29, 2026
ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடக்கம்: ஜூன் 30, 2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: ஜூலை 20, 2026
ஆன்லைன் தேர்வு: பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
நேர்காணல்: தேர்வுக்குப் பிறகு
இந்த ஆட்சேர்ப்பின் கீழ் MMGS-II, MMGS-III மற்றும் SMGS-IV ஆகிய நிலைகளில் (scales) நியமனங்கள் செய்யப்படும்.
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பதவியின் பெயர்
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காலிப்பணியிடங்கள்
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வயது வரம்பு
|Credit Officer (MMGS-II)
|677
|25 முதல் 32 ஆண்டுகள்
|Credit Officer (MMGS-III)
|61
|28 முதல் 38 ஆண்டுகள்
|Credit Officer (SMGS-IV)
|41
|32 முதல் 45 ஆண்டுகள்
ஒதுக்கப்பட்ட பிரிவினருக்கு வயது வரம்பு தளர்வு உண்டு
விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
கூடுதலாக, பின்வரும் தகுதிகள் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்:
மேலும், வங்கி மற்றும் கடன் செயலாக்கப் பணிகளில் (credit processing) தொடர்புடைய அனுபவம் தேவைப்படும்.
Credit Officer பணிக்கான தேர்வு செயல்முறை பின்வரும் நிலைகளை உள்ளடக்கியது:
|பாடம்
|கேள்விகளின் எண்ணிக்கை
|அதிகபட்ச மதிப்பெண்கள்
|ஆங்கில மொழி (தகுதித் தேர்வு மட்டும்)
|25
|25
|தொழில்சார் அறிவு (Professional Knowledge)
|100
|100
|மொத்தம்
|125
|125
பொது / OBC / EWS பிரிவினர்:₹850
SC / ST / மாற்றுத்திறனாளிகள்: ₹175
Bank of India தனது அதிகாரிகளுக்குக் கவர்ச்சிகரமான ஊதியம் மற்றும் பல்வேறு படிகளை (allowances) வழங்குகிறது.
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பதவி விவரம்
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அடிப்படைச் சம்பளம்
|MMGS-II
|₹64,820 – ₹93,960
|MMGS-III
|₹85,920 – ₹1,05,280
|SMGS-IV
|₹1,02,300 – ₹1,20,940
இதனுடன் கூடுதலாக, அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப்படி (HRA), மருத்துவப் படிகள், விடுப்பு பயணப்படி (LTA), ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற வங்கிச் சேவைகள் போன்ற சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
வங்கித் துறையில் உயர் அதிகாரி பதவியில் பணிபுரிய விரும்பும் உள்ள நபர்களுக்கு இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பாகும். ஜூலை 20 விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள் என்பதால், இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க நினைக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் அதற்குள் தேவையான அனைத்து பணிகளையும் செய்து விண்னபிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிரெடிட் ஆபீசர் ஆட்சேர்ப்பு 2026 அறிவிப்புக்கான PDF-ஐ பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.