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Bank Of India வேலைவாய்ப்பு: டிகிரி இருக்கா? மாதம் ரூ.1.20 லட்சம் வரை சம்பளம்.. 779 காலிப்பணியிடங்கள்

Bank Of India Recruitment: வங்கித் துறையில் அதிகாரி நிலையிலான அரசு வேலைகளுக்காக காத்திருக்கும் நபர்களுக்கு இந்த ஆட்சேர்ப்பு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது. பிரிவு வாரியான காலிப்பணியிடங்கள், விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி, தகுதி மற்றும் பிற முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 08, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:54 PM IST
Bank Of India வேலைவாய்ப்பு: டிகிரி இருக்கா? மாதம் ரூ.1.20 லட்சம் வரை சம்பளம்.. 779 காலிப்பணியிடங்கள்
Image Credit: Bank Of India Recruitment (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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