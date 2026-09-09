/வங்கி ஸ்டிரைக்! தொடர்ந்து 4 நாட்கள் சேவைகள் பாதிக்க வாய்ப்பு -வாடிக்கையாளர்களே ALERT

பண்டிகை காலத்தில் வங்கி சேவைகளை நம்பி இருக்கும் பொதுமக்களுக்கு முக்கிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வங்கி ஊழியர்கள் அறிவித்துள்ள வேலைநிறுத்தப் போராட்டம், வாராந்திர விடுமுறை மற்றும் விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறை ஆகியவை ஒன்றாக வருவதால், பல இடங்களில் வங்கிகள் தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் இயங்காத சூழல் உருவாகலாம். இதனால் பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஏடிஎம் சேவைகளில் சிரமம் ஏற்படும் வாய்ப்பு இருப்பதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கி ஊழியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு வரும் செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வேலைநிறுத்தம் காரணமாக நாடு முழுவதும் வங்கி சேவைகள் பாதிக்கப்படும் சாத்தியம் குறித்து வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் கவலை நிலவுகிறது.
வேலைநிறுத்தத்துடன் சேர்ந்து வார இறுதி மற்றும் பண்டிகை விடுமுறைகளும் வருவதால் தொடர்ச்சியான விடுமுறை காலம் உருவாகிறது.
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தேதி
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காரணம்
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நிலை
|செப்டம்பர் 11
|வங்கி வேலைநிறுத்தம்
|வங்கி சேவைகள் பாதிப்பு
|செப்டம்பர் 12
|சனிக்கிழமை
|வாராந்திர விடுமுறை
|செப்டம்பர் 13
|ஞாயிற்றுக்கிழமை
|வாராந்திர விடுமுறை
|செப்டம்பர் 14
|விநாயகர் சதுர்த்தி
|அரசு விடுமுறை
இந்த சூழ்நிலையால் பல்வேறு வங்கி பரிவர்த்தனைகள் தாமதமாகும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
வங்கி விடுமுறைகள் தொடர்ச்சியாக வருவதால் அவசர தேவைகளுக்கான பணத்தை முன்கூட்டியே எடுத்துவைத்துக் கொள்ளுமாறு வாடிக்கையாளர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.
பொதுவாக ஏடிஎம்கள் இயங்கினாலும், தொடர்ச்சியான விடுமுறையால் பண நிரப்புதல் சேவைகளில் தாமதம் ஏற்படலாம். இதன் காரணமாக சில பகுதிகளில் ஏடிஎம்களில் பணம் பற்றாக்குறை உருவாகும் வாய்ப்பு உள்ளது.
குறிப்பாக பண்டிகை காலங்களில் பணப் பயன்பாடு அதிகரிப்பதால், வாடிக்கையாளர்கள் முன்கூட்டியே தேவையான பணத்தை எடுத்துக் கொள்வது நல்லது என நிபுணர்கள் ஆலோசனை வழங்குகின்றனர்.
செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள வேலைநிறுத்தத்திற்குப் பிறகும் தங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால், மீண்டும் செப்டம்பர் 28, 29 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் மூன்று நாட்கள் தொடர்ச்சியாக வேலைநிறுத்தம் நடத்தப்படும் என்று வங்கி ஊழியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு வங்கி வாடிக்கையாளர்களிடையே மேலும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடர்ச்சியான விடுமுறைகளால் சிறு வியாபாரிகள், தினசரி பணப் பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளும் தொழில்முனைவோர், ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் வங்கி சேவைகளை நேரடியாக நம்பியிருப்பவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படலாம்.
பெரிய தொகை பணப் பரிவர்த்தனைகள் திட்டமிட்டுள்ளவர்கள் காலதாமதம் ஏற்படாமல் முன்கூட்டியே நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்.
வங்கி வேலைநிறுத்தம் மற்றும் தொடர்ச்சியான விடுமுறைகள் காரணமாக பொதுமக்கள் தேவையான நிதி திட்டமிடலை முன்கூட்டியே செய்து கொள்வது அவசியமாகியுள்ளது. குறிப்பாக பண்டிகை காலத்தில் பணத் தேவைகள் அதிகரிக்கும் நிலையில், வங்கி சேவைகள் பாதிக்கப்படும் சாத்தியம் இருப்பதால் தேவையான பணத்தை முன்கூட்டியே எடுத்துவைத்து, முக்கிய பரிவர்த்தனைகளை முன்னதாகவே முடித்துக்கொள்வது சிரமங்களைத் தவிர்க்க உதவும்.