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வங்கி ஸ்டிரைக்! தொடர்ந்து 4 நாட்கள் சேவைகள் பாதிக்க வாய்ப்பு -வாடிக்கையாளர்களே ALERT

செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள வங்கி ஊழியர்களின் வேலைநிறுத்தத்தைத் தொடர்ந்து வார இறுதி விடுமுறை மற்றும் விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறை வருவதால், வங்கி சேவைகள் தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் பாதிக்கப்படலாம். இதனால் ஏடிஎம் சேவைகள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகளில் சிக்கல்கள் ஏற்படக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், கோரிக்கைகள் நிறைவேறாத பட்சத்தில் மீண்டும் கூடுதல் வேலைநிறுத்தம் நடத்தப்படும் என்றும் யூனியன்கள் அறிவித்துள்ளன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 09, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:18 PM IST
வங்கி ஸ்டிரைக்! தொடர்ந்து 4 நாட்கள் சேவைகள் பாதிக்க வாய்ப்பு -வாடிக்கையாளர்களே ALERT
Image Credit: Ai Generator | Bank Strike Holiday Key Details Every Customer Must Know

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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