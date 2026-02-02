English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ரீல்ஸ் எடுத்த போது உயிரை விட்ட வாலிபர்! ஒரு நொடியில் இப்படி ஆயிடுச்சே..வைரல் வீடியோ

ரீல்ஸ் எடுத்த போது உயிரை விட்ட வாலிபர்! ஒரு நொடியில் இப்படி ஆயிடுச்சே..வைரல் வீடியோ

Guy Crushed By Concrete Slab Video : 22 வயது வாலிபர் ஒருவர், கட்டடத்திற்கு உபயோகிக்கும் கூரை மீது ஏறி நின்று நடனமாடிய போது நடக்கக்கூடாத விபரீதம் நடந்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 2, 2026, 05:04 PM IST
  • ரீல்ஸ் எடுக்கும் போது பறிபோன உயிர்!
  • நொடியில் நடந்த விபரீதம்..
  • இதோ முழு விவரம்..

ரீல்ஸ் எடுத்த போது உயிரை விட்ட வாலிபர்! ஒரு நொடியில் இப்படி ஆயிடுச்சே..வைரல் வீடியோ

Guy Crushed By Concrete Slab Video : சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமாக வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக பலரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நடு ரோட்டில் ரீல்ஸ் செய்வது, கொட்டும் பணியில் வெறும் புடவை கட்டிக்கொண்டு ரீல்ஸ் செய்வது உள்ளிட்டவற்றை செய்கின்றனர். அப்படி, ரீல்ஸ் செய்யப்போன ஒரு வாலிபரின் உயிரே பறிபோய் உள்ளது.

ரீல்ஸ் செய்த வாலிபர்..

இன்ஸ்டாவில் பிரபலமாக வேண்டும், அல்லது நமக்கு வியூஸ் நிறைய வர வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காக பலரும் ஆபத்தான இடத்தில் இருந்து ரீல்ஸ் செய்து தங்களின் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுகின்றனர். அப்படிப்பட்ட ஆசையில், உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள பரேலியில் வாழ்ந்த இளைஞர் இருந்துள்ளார். இவரது பெயர், மொஹ்த் ஃபைஸான். ரிச்சோலா கிஃபாயத்துல்லா என்கிற கிராமத்தை சேர்ந்த இந்த இளைஞருக்கு 22 வயது ஆகிறது. இவர், சலூன் கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார்.

ரீல்ஸ் மோகத்தால் பறிபோன உயிர்!

கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று, தனது நண்பர் அனூஜ் காங்வார் என்பவரை, அழைத்துக்கொண்டு மாலை 4.30 மணியளவில் கட்டட வேலை நடக்கும் ஒரு இடத்திற்கும் மொஹ்த் ஃபைஸான் சென்றிருக்கிறார். அங்கு, கட்டடங்களுக்கு கூரை போடும் Slab மீது ஏறி நின்று, சில போட்டோக்களுக்கு போஸ் கொடுத்திருக்கிறார்.

இவரை ரீல்ஸ் எடுக்க, அவரது நண்பரும் அருகில் இருக்கும் இடத்தில் நின்று கொண்டு போன் கேமராவால் ரெக்கார்ட் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார். அப்போது நின்று கொண்டிருந்த ஃபைஸான் திடீரென அந்த கூரை பேலன்ஸ் தவறி கீழே விழுந்தார். அவர் விழும் போது அவருக்கு பின்னே அந்த சிமெண்ட் கூரைகளும் கீழே விழுந்தன. அவை தரையில் விழவில்லை, ஃபைஸான் மீது விழுந்தன. 

தனது நண்பன் கீழே விழுந்ததை பார்த்து பைஸான் அக்கம் பக்கத்தினரை சத்தம் போட்டு அழைத்துள்ளார். அப்போது அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்திருக்கின்றனர். ஃபைஸான் மீது இருந்த அந்த கான்கிரீட் கூரையை எடுக்க ஒரு இயந்திரம் எடுத்து வரப்பட்டிருக்கிரது. அதன் உதவியுடன் அந்த கூரையை எடுத்துள்ளனர். ஆனால் இதை செய்வதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கும் மேல் ஆகியிருக்கிறது. கடைசியில், ஃபைஸான் பிணமாக மீட்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம், அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து போலீஸாரும் விசாரித்து வருகின்றனர்.

About the Author
BareillyUttar PradeshConcrete SlabReelsVideo

