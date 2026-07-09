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11 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: மகாராஜா பட பாணி என்கவுண்டரில் குற்றவாளியை சுட்டுத்தள்ளிய போலீஸ்

West Bengal Rape Case: பருய்பூரில் (Baruipur) 11 வயது சிறுமி கூட்டுப் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் முக்கியக் குற்றவாளியான பிரபாஷ் மோண்டோல், செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு நடந்த என்கவுண்டரில் (காவல்துறை உடனான மோதலில்) சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 09, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:55 PM IST
11 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: மகாராஜா பட பாணி என்கவுண்டரில் குற்றவாளியை சுட்டுத்தள்ளிய போலீஸ்
Image Credit: Baruipur West Bengal Rape Case (Photo: Social media)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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