/11 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: மகாராஜா பட பாணி என்கவுண்டரில் குற்றவாளியை சுட்டுத்தள்ளிய போலீஸ்

West Bengal Rape Case: மேற்கு வங்காளத்தின் தெற்கு 24 பர்கனாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள பருய்பூரில், 11 வயது சிறுமி ஒருவர் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட முக்கிய குற்றவாளி போலீஸ் எங்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்டான். 11 வயது சிறுமிக்கு நடந்த கொடூரம் நாடு முழுதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய அதே நிலையில், தற்போது நடத்தப்பட்டுள்ள என்கவுண்டரை பெரும்பாலான மக்கள் பாராட்டினாலும், சிலர் இதற்கு எதிர்ப்பும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பருய்பூரில் (Baruipur) 11 வயது சிறுமி கூட்டுப் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் முக்கியக் குற்றவாளியான பிரபாஷ் மோண்டோல், செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு நடந்த என்கவுண்டரில் (காவல்துறை உடனான மோதலில்) சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான்.
காவல்துறையின் தகவலின்படி, விசாரணையின் ஒரு பகுதியாகக் குற்றச் சம்பவத்தை மீண்டும் நேரில் ஆய்வு செய்வதற்காக மோண்டோல் சம்பவ இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டான். அப்போது அவன் ஒரு காவலரின் துப்பாக்கியைப் பறித்து, காவலர் குழுவை நோக்கி ஒருமுறை சுட்டுவிட்டு தப்பிக்க முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்குப் பதிலடியாகக் காவலர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் மோண்டோல் காயமடைந்தான். உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்ட அவன், அங்கு இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
சிறுமி ஒரு குளத்தில் சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து 100 மீட்டர் தொலைவிலேயே இந்த என்கவுண்டர் சம்பவம் நடந்துள்ளது. மோண்டோல் அங்கு நள்ளிரவு 12.45 மணியளவில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். அப்போது மழை பெய்து கொண்டிருந்ததாலும், அப்பகுதி இருட்டாக இருந்ததாலும், ரோனி சர்க்கார் என்ற அதிகாரியின் துப்பாக்கியை மோண்டோல் பறித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
புதன்கிழமையன்று ஊடகங்களிடம் பேசிய குற்றவாளியின் தாயார் சந்தியா, தனது மகனின் உடலைப் பார்க்க விரும்பவில்லை என்று காவல்துறையிடம் கூறியதாகத் தெரிவித்தார். "ஒரு தாயாக நான் துயருற்றாலும், அவன் செய்த குற்றத்திற்குத் தகுந்த தண்டனையைப் பெற்றதில் எனக்கு நிம்மதிதான்," என்று அவர் கூறினார். "நான் அவனைப் பார்க்க விரும்பவில்லை. எங்கள் வீட்டில் அவனை பார்க்க யாரும் செல்லமாட்டார்கள். அவன் எங்கள் பேச்சைக் கேட்கவில்லை," என்று கூறிய அவர், அவனை ஒரு "போதைக்கு அடிமையானவன்" என்றும் குறிப்பிட்டார்.
பருய்பூரில் 11 வயது சிறுமிக்கு நடந்த இந்த கோரமான சம்பவம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அதையடுத்து மாநிலம் மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதுமே கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது.
சூர்யாபூர் ஹாட் (Surjyapur Haat) பகுதியில் சாக்கு மூட்டைக்குள் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் அச்சிறுமியின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. பிரேதப் பரிசோதனையில் பாலியல் வன்புணர்வு உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கொலை, கூட்டுப் பாலியல் வன்புணர்வு மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து பாதுகாப்புச் சட்டம் (POCSO) ஆகியவற்றின் கீழ் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது. இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே போராட்டங்களை வெடிக்கச் செய்தது. குற்றவாளிகளை உடனடியாகக் கைது செய்யக் கோரி, போராட்டக்காரர்கள் பருய்பூர்-ஜெயநகர் சாலையை மறித்து, டயர்களை எரித்ததுடன், பல காவல் வாகனங்களையும் சேதப்படுத்தினர்.
பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்தினருக்கு நீதி கோரி ஆவேசமடைந்த கும்பல் ஒன்று, 26 வயதுடைய சந்தேக நபர் ஒருவரை அடித்துக் கொன்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில், சட்டம்-ஒழுங்கைப் பராமரிக்கும் நோக்கில், தெற்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தின் பருய்பூர், நரேந்திரபூர் மற்றும் சோனார்பூர் ஆகிய பகுதிகளில் 'பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா' (BNSS) சட்டத்தின் பிரிவு 163-ன் கீழ் தடை உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரைக் கைது செய்யக் கோரி அப்பகுதி மக்கள் போராட்டம் நடத்திய மறுநாளான திங்கட்கிழமையன்றும், பருய்பூர் பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவியது.
இரவு முழுவதும் நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு, இவ்வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியான ஆனந்த சர்தார் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டதாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது. முன்னதாக, சந்தேகத்திற்குரிய இரு நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும் மூவர் விசாரணைக்காக அழைத்துச்செல்லப்பட்டனர்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்ட இரு நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின்போது, முக்கிய குற்றவாளியின் பெயர் தெரியவந்ததாகக் காவல்துறை கூறியது. காணாமல் போன சிறுமியுடன் நீல நிறத் தொப்பி அணிந்த ஒருவர் செல்வதைக் காட்டும் சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகள் வெளிவந்தன. அந்த நபரை அடையாளம் காண அப்பகுதி மக்களுக்கு உதவின. முக்கிய குற்றவாளி அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் உடல் மீட்கப்பட்டது.
இதுவரை நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆறு பேர் கொண்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழு இச்சம்பவம் குறித்து விசாரித்து வருகிறது. மோண்டோல், ஆனந்தா சர்தார் மற்றும் திவாகர் சர்தார் ஆகியோர் முதலில் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் அடங்குவர். மற்றொரு குற்றவாளியான கபீர் மொல்லா, செவ்வாய்க்கிழமை இரவு வடக்கு 24 பர்கனாஸ் மாவட்டத்தின் பசிர்ஹத் (Basirhat) பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டார்.
காவல்துறை வட்டாரங்களின்படி, குற்றச் சம்பவ இடத்திற்கு அருகிலுள்ள சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகள் இந்த வழக்கின் விசாரணையில் முக்கியத் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தின. சனிக்கிழமையன்று அந்தச் சிறுமி காணாமல் போவதற்குச் சற்று முன்பு எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளில் அவளும், அவளுடன் குற்றவாளி மண்டோலும் (Mondol) சென்றுகொண்டிருப்பதும் பதிவாகியிருந்தன. அதன் மூலம் குற்றவாளி அடையாளம் காணப்பட்டு அவனை தேடும் பணி தீவிரமடைந்தது.
இதற்கிடையில், மண்டோல் என்கவுண்டர் தொடர்பாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி. மஹுவா மொய்த்ரா வங்காளக் காவல்துறையை விமர்சித்துள்ளார். "மேற்கு வங்கக் காவல்துறையே, என்ன நடக்கிறது இங்கே? வங்காள மக்களே, புதிய வங்காளத்தை - அதாவது 'உத்தரப் பிரதேசம் 2.0'-ஐ வரவேற்கத் தயாராகுங்கள். பாஜகவின் வங்காளம் என்பது ஒரு அரசாங்கமே அல்ல; இது காட்டுமிராண்டித்தனமான ஆட்சி (jungle law)," என்று அவர் 'எக்ஸ்' (X) தளத்தில் பதிவிட்டார்.
11 வயது பெண்ணை கொடூரமாக கற்பழித்து கொன்ற குற்றவாளி என்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்ட நிகழ்வு பெரும்பாலான பொதுமக்களுக்கு நிம்மதியை அளித்துள்ளது. குறிப்பாக, பருய்பூரில் மக்கள் இந்த நடவடிக்கைக்காக காவல் துறையை பாராட்டி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், இந்த சம்பவத்தை பலர் விஜய் சேதுபதி நடித்த 'மகாராஜா' படத்துடன் ஒப்பிட்டு வருகின்றனர். அந்த படத்திலும் குற்றவாளி தான் செய்த குற்றத்தை நடித்திக்காட்டிய பின், காவல் துறையினரின் கண்காணிப்பில் விஜய் சேதுபதியால் கொல்லப்படுவதாக காட்டப்பட்டிருக்கும்.