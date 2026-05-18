/சூட்கேசில் தலையில்லா சடலம்! பெண் உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி வீசிய கொடூரம்..

Woman Body Found Inside Train : உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் உள்ள கோமதி நகர் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த சப்ரா-கோமதி நகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் எஸ்1 ஸ்லீப்பர் பெட்டியில், அடையாளம் தெரியாத பெண்ணின் சிதைக்கப்பட்ட சடலம் மீட்கப்பட்டது. உடலின் தலைப்பகுதி மட்டும் ஒரு பெட்டியிலும், கைகள் மற்றும் கால்கள் தனித்தனி பைகளிலும் பாலித்தீனால் சுற்றப்பட்டு கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Woman Body Found Inside Train : பீகார் மாநிலம், சப்ராவிலிருந்து கோரக்பூர் வழியாக கோமதி நகருக்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 15114 என்ற எண்ணுடைய கோமதி நகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஒன்று சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அந்த ரயில் கோமதி நகர் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றடைந்ததும், ரயில்வே ஊழியர்கள் ரயில் பெட்டிகளை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அவர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வேளையில் எஸ் 1 பெட்டியில் இருக்கைக்கு அடியில் கைவிடப்பட்ட ஒரு பை மற்றும் இரும்பு பெட்டி ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது. இது குறித்து ஊழியர்கள் ரயில்வே போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்தனர். இந்த விஷயம் உடனடியாக ரயில் நிலைய அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை மற்றும் குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தன. தகவலின் பேரில் அப்பெட்டிக்கு சென்ற போலீஸார் கேட்பாரற்றுக் கிடந்த பையை கைப்பற்றி வெளியில் எடுத்து வந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து மோப்பநாய் மற்றும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு அந்த பெட்டியில் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
போலீஸார் நடத்திய சோதனையில் அந்த பெட்டியில் கிடந்தது ஒரு பெண்ணின் சடலம் என்பது தெரியவந்தது. அந்த பெண்ணின் உடல் பாகங்கள் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டு சாக்குப் பையில் திணிக்கப்பட்டிருந்தது போலீஸாரை பேரதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. மேலும் அந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்தபோது அந்த பெட்டியில் தலை இல்லாத உடல் பாலிதீன் பையிலும், சாக்குப்பையில் கை மற்றும் கால்கள் வெட்டப்பட்டு திணிக்கப்பட்டு இருந்தது தெரியவந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து "சார் பாக் ஜிஆர்பி காவல் நிலையத்தின் மூத்த அதிகாரிகளும், லக்னோ காவல் ஆணையரகத்தின் தடயவியல் களப் பிரிவினரும் இணைந்து, அந்தப் பெட்டியை ஆய்வு செய்து, சம்பவ இடத்திலிருந்து தடயவியல் ஆதாரங்களைச் சேகரித்தனர். உயிரிழந்த பெண் சுமார் 25 முதல் 35 வயது இருக்கும் என போலீஸார் தெரிவித்தனர். முக்கியமாக இறந்துக்கிடந்த பெண்ணின் தலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் இருப்பதால், அவரை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், இது குறித்து கூறிய லக்னோவைச் சேர்ந்த ரோஹித் மிஸ்ரா, காவல்துறையினர் இந்த விவகாரத்தை ஒரு கொலை வழக்காகக் கருதி, பாதிக்கப்பட்டவரையும் குற்றம் நடந்திருக்கக்கூடிய இடத்தையும் அடையாளம் காண முயற்சி செய்து வருகின்றனர். கைவிடப்பட்ட பயணப் பைகளிலிருந்து ஒரு பெண்ணின் உடல் பாகங்கள் மீட்கப்பட்டன. தலை இல்லாததால், அடையாளம் காண்பது சவாலாகியுள்ளது, ஆனால் பல குழுக்கள் இதில் பணியாற்றி வருகின்றன, என்று கூறினார். பயணப் பெட்டிகளை ரயிலுக்குள் கொண்டு சென்றது யார் என்பதைக் கண்டறிய, வழித்தடத்தில் உள்ள ரயில் நிலையங்களின் சிசிடிவி காட்சிகளை போலீஸார் ஆய்வு செய்து வருவதாகவும், பயணிகளின் முன்பதிவு விவரங்களைச் சரிபார்த்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
|விவரம்
|தகவல்
|சம்பவ இடம்
|கோமதி நகர் ரயில் நிலையம் லக்னோ, உத்தரப் பிரதேசம்
|ரயில் பெயர்
|சப்ரா-கோமதி நகர் எக்ஸ்பிரஸ் பெட்டி எண் எஸ்1 ஸ்லீப்பர் கோச்
|கண்டெடுக்கப்பட்டவை
|பெண்ணின் துண்டிக்கப்பட்ட உடல் பாகங்கள்
|உடல் நிலை
|தலை தனியாக பெட்டியில், கை-கால்கள் பைகளில்
|வயது
|சுமார் 25 முதல் 35 வயது
பெண் கழுத்து அறுக்கப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்றும், உடலை மறைப்பதற்காக குற்றவாளிகள் இந்த சூட்கேஸ் மற்றும் பையை ரயிலில் ஏற்றியிருக்கலாம் என்றும் போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். மேலும் இது குறித்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்திய போலீஸார், பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணையை முடுக்கி விட்டுள்ளனர்.
சார் பாக் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், இந்த வழக்கை விசாரிக்க மூன்று பிரத்யேகக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. "மற்ற சட்ட நடவடிக்கைகள் விதிகளின்படி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன," என GRP தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளது. இந்த திகிலூட்டும் மீட்பு நடவடிக்கை, பயணிகள் மற்றும் ரயில்வே ஊழியர்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இறந்த பெண்ணை அடையாளம் காண்பதற்கு பல்வேறு வழிகள் மூலம் விரிவான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.