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முதல் திருமணத்தை மறைத்து 2-வது திருமணம்: உண்மை தெரிந்த பெண்ணுக்கு அடுத்து நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

Bengaluru Murder: பெங்களூரு அருகே முதல் திருமணத்தை மறைத்து இரண்டாவது திருமணம் செய்த ஆட்டோ டிரைவர் தனது இரண்டாவது மனைவியை விஷம் கொலை செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. 

Written ByMathan
Published: Jun 17, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:42 PM IST
முதல் திருமணத்தை மறைத்து 2-வது திருமணம்: உண்மை தெரிந்த பெண்ணுக்கு அடுத்து நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!
Image Credit: Bengaluru Women Murder

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முதல் திருமணத்தை மறைத்து 2-வது திருமணம்
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