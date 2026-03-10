ஐடி ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பெங்களூரு to ஓசூர் ரெண்டு ரயில் பாதை..என்ன விவரம்?

பெங்களூரு டூ ஓசூர் இடையிலான ரயில் வழித்தடம் என்பது மிகவும் பரபரக்குரிய பாதையாக கருதப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக பையப்பனஹள்ளி டூ ஓசூர் இடையிலான 48 கிலோமீட்டர் தூரத்தை சொல்லலாம். எலக்ட்ரானிக் சிட்டி, சர்ஜாபூர் ரோடு, ஓ.ஆர்.ஆர் உள்ளிட்டவற்றுடன் ஓசூரில் உள்ள டிவிஎஸ், அசோக் லேலண்ட், சிப்காட் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இணைக்கப்படுவதால் பொருளாதார ரீதியில் மிக வேகமாக வளர்ச்சி பெறும் பகுதியாக திகழ்கிறது.
பையப்பனஹள்ளியில் இருந்து ஓசூர் வரையிலான ரயில் பாதை ஒரு வழித்தடமாக இருப்பதால் ஹீலாலிகே அல்லது அனேகல் ரயில் நிலையத்தில் சுமார் 20 முதல் 40 நிமிடங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் அந்த பகுதியில் பயணம் செய்யும் மக்களுக்கு நிலவுகிறது. ஏனெனில் ஒரு ரயில் செல்வதற்கு மற்றொரு ரயில் கடந்து சென்றால் மட்டுமே வழி கிடைக்கும் நிலை, இங்கு இருக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி கால அட்டவணையும் கிட்டதட்ட100 சதவீதம் நிரம்பி வழியும் அளவிற்கு ரயில்கள் தொடர்ச்சியாக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் புதிய ரயில்களை அறிமுகம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.
டபுள் ரயில் ரூட்:
ஒரு வழித்தடமானது பிசியான நேரங்களில் பயணிகளின் பொதுப் போக்குவரத்தை பெரிதும் பாதிக்கிறது. மேலும் தொலைதூர ரயில்களும் இந்த வழித்தடத்தில் செல்வதால் உள்ளூர் பேசஞ்சர் ரயில்களை ஓரங்கட்டி நிறுத்த வேண்டிய கட்டாயம் நிலவுகிறது. இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் சேவை பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. மேலும் புறநகர் ரயில் சேவையை அறிமுகம் செய்ய இன்னும் கால அவகாசம் ஆகும். எனவே தான் இரு வழித்தடமாக மாற்றும் வேலைகளை ரயில்வே நிர்வாகம் இதனை கையிலெடுத்துள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக முடுக்கி விடப்பட்ட பணிகளால் மார்ச் 2026 நிலவரப்படி பெங்களூரு எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 86 சதவீதப் பணிகள் முடிவடைந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான வேலைகளை K-RIDE மற்றும் தென்மேற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் இணைந்து மேற்கொண்டு வருகிறது. முன்னதாக ஹீலாலிகே முதல் பெல்லந்தூர் ரோடு உள்ளிட்ட 14 கிலோமீட்டர் தூர இரட்டை வழித்தடப் பணிகள் முடிவடைந்து பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டது.
பையப்பனஹள்ளி – ஓசூர்
பையப்பனஹள்ளி – ஓசூர் இடையே எஞ்சியுள்ள பணிகள் வரும் 2027 பிப்ரவரி மாதம் முடிவடையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் முழு நீள இரட்டை வழித்தடத்தில் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் பெங்களூரு – தமிழகம் இடையிலான ரயில் பயண நேரம் வழக்கத்தை விட குறையும். இரட்டை வழித்தடப் பாதை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பெல்லந்தூர் ரயில் நிலையம் அப்கிரேடு செய்யப்படுவது ஹைலைட்டாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஒட்டுமொத்த திட்டத்தின் மூலம் பையப்பனஹள்ளி, யஷ்வந்த்பூர், கிருஷ்ணராஜபுரம், பனஸ்வாடி உள்ளிட்ட பகுதிகள் உடனான ரயில் சேவை பெரிதும் மேம்படும். பயணிகள் போக்குவரத்து மட்டுமின்றி பெங்களூரு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட சரக்கு போக்குவரத்து அடுத்தகட்டத்தை நோக்கி நகரும் என்று அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
