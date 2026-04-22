“ரொமான்ஸ் பண்ணலாம் வா..” காதலனின் கண், கை,கால்களை கட்டி.. எரித்துக்கொன்ற காதலி!

Bengaluru BDSM Murder : பெங்களூரு நகரில், ப்யாதரஹள்ளி போலீஸ் நிலையம் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியை சேர்ந்தவர் கிரண். 27 வயதான இவர் ராஜாஜிநகர் அருகே உள்ள ஒரு மொபைல் கடையில் பணியாற்றி வந்தார். இவர் தன்னுடன் பணிபுரிந்த பிரேமா எனப்படும் பிரேர்ணாவை காதலித்து வந்தார்.
கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக காதலில் இருந்த இவர்களுக்கிடையே சமீபத்தில் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, கிரண் தன்னை புறக்கணித்து வருகிறார் மற்றும் திருமணம் செய்யத் தயங்குகிறார் என்ற சந்தேகம் பிரேர்ணாவுக்கு இருந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தென் பெங்களூருவின் அஞ்சனாபுரா பகுதியில், பிரேர்ணா தனது தாய் மற்றும் சகோதரருடன் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில், வீட்டில் தனியாக இருந்த பிரேர்ணா, காதலன் கிரணை தனது இல்லத்திற்கு வருமாறு அழைத்துள்ளார்.
BDSM:
அங்கு இருவரும் சற்று நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். வெளிநாடுகளில் பிரபலமாகி வரும் விதத்தில் உடலுறவு (BDSM) செய்யப் போவதாக கூறி, கிரணின் கண்களை கட்டிவிட்டுள்ளார் பிரேமா. பின்னர் அன்புடன் அவரை நாற்காலியில் உட்கார வைத்து, கை, கால்கள், வாய், கண்கள் என அனைத்தையும் கட்டி முடித்த பின்னர் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றித் தீ வைத்துள்ளார். இதை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத கிரண், சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்துள்ளார்.
பிரேமாவின் வீட்டிலிருந்து திடீரென புகையும், அலறல் சத்தமும் கேட்டுள்ளது. இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக கதவை தட்டியிருக்கின்றனர். ஆனால், கதவு திறக்கப்படவில்லை. எனவே உடைத்துக்கொண்டு உள்ளே சென்று பார்த்திருக்கின்றனர். அங்கு கிரண் துடித்துக்கொண்டிருந்தார். அவரை காப்பாற்ற அவர்கள் முயன்றிருக்கின்றனர். ஆனால், முயற்சி பலனளிக்கவில்லை.
இதனையடுத்து அங்கிருந்த மக்கள் உடனடியாகப் பேடரஹள்ளி காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். உயர் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து ஆய்வு செய்தபோது, கிரணின் கை, கால்கள் கட்டப்பட்டிருந்ததும், அவர் கண்கள் துணியால் மறைக்கப்பட்டிருந்ததும் தெரியவந்தது. இது ஒரு தற்செயலான விபத்து அல்ல, திட்டமிட்ட கொலை என்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்தனர். மேலும், பிரேமா தனது மொபைல் போனில் இந்தக் காட்சிகளைப் படம்பிடிக்க முயன்றாரா என்பதைக் கண்டறிய, அவரது போனை போலீசார் பறிமுதல் செய்து தடயவியல் சோதனைக்கு அனுப்பியுள்ளனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மொபைலில் ரெக்கார்ட் செய்த பெண்:
தன் காதலன் துடிதுடித்து சாகும் கடைசி நொடியை, அந்த பெண் தனது மொபைல் போனில் படம் பிடித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. காதலி போன் செய்வதற்கு முன்னர், அந்த காதலன் நீலமங்களாவிற்கு செல்ல இருந்தாராம். இவர் போன் செய்த பின்பு சரி காதலியை பார்த்து விட்டு செல்லலாம் என நினைத்திருக்கிறார். கடைசியில், தன் உயிரையும் இழந்திருக்கிறார்.
விசாரணையில் தெரிய வந்தது என்ன?
கிரணின் காதலியான பிரேமா, நீண்ட நாட்களாக தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு கிரணிடம் கேட்டிருக்கிறார். அவர் தொடர்ந்து அதனை நிராகரித்து வந்துள்ளார். ஒரே இடத்தில் வேலை பார்க்கும் இவர்கள் இருவரும் இரண்டு வருடங்களுக்கும் மேல் காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், கிரண் மீது ஆத்திரத்தில் இருந்த பிரேமா, கடைசியில் தன் காதலனை கொல்ல, இப்படியொரு திட்டத்தை தீட்டியிருக்கிறார்.
இந்த விசாரணையில், கிரணை எரிக்க பிரேமா உபயோகித்த பொருட்கள் போலீசாரின் கைகளில் கிடைத்துள்ளது. அதே போல, அவர்கள் பிரேமவின் போனை கைப்பற்றியதில்தான் கிரண் இறப்பதை அவர் வீடியோ எடுப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
