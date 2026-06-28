/'வாழ முடியல, சேர்ந்து சாகலாம்' காரில் பாம் போட்டு இறந்த காதலன்... வெளியே குதித்து தப்பிய காதலி

Bengaluru Bizarre News : கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள உத்தர கன்னடா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், பெங்களூருவில் உள்ள சஞ்சய் காந்தி மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை பிரிவு தொழில்நுட்ப நிபுணராக பணியாற்றி வருகிறார். அவரை பெங்களூருவை சேர்ந்த நாகேந்திரா என்பவர் காதலித்து வந்துள்ளார்.
இருவருக்கும் சமீபத்தில் பிரேக் அப் நடந்துள்ளது. இந்நிலையில், முன்னாள் காதலியை சந்தித்து, மீண்டும் உறவை ஏற்படுத்திக்கொள்ள ஆசை ஆசையாய் பெங்களூருவில் இருந்து வாடகை காரை நேற்று (ஜூன் 27) முன்பதிவு செய்துள்ளார் நாகேந்திரா.
பெங்களூரு ஜெயாநகரில் உள்ள அந்த பெண்ணின் வாடகை வீட்டிற்கே நேரடியாக சென்றிருக்கிறார் நாகேந்திரா. காரில் தன்னுடன் வரும்படி நாகேந்திரா கேட்டுள்ளார். நாகேந்திரா மீது பெரிதாக பற்று இல்லாத அப்பெண் முதலில் நாகேந்திராவுடன் காரில் பயணிக்க மறுத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், அந்த காரில் வலுக்கட்டாயமாக கடத்திச் சென்றிருக்கிறார் என காவல்துறையினர் குற்றஞ்சாட்டினார். பெண் காணாமல் போனதாக ஜெயாநகர் காவல் நிலையத்தில் பெண்ணின் பெற்றோர் புகார் அளித்தனர், அவரை கடத்திச் சென்றதாகவும் புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
துமகூரு மாவட்டத்தின் சிரா தாலுகாவில் அங்கோலா பகுதியை நோக்கி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கார் சென்றுள்ளது. அப்போது நைசாக நாம் திருமணம் செய்துக்கொள்ளலாமா என பேச்சை தொடங்கினார். நாகேந்திரா மீது பயம் ஒருபக்கம் இருக்க, மெதுவாக முடியாது... செட் ஆகாது என அந்த பெண் மறுத்து பேச ஆரம்பித்தார். இதை தாங்கிக்கொள்ள முடியாத நாகேந்திரா... சரி உனக்கும் வேணா... எனக்கும் வேணை.. என்னுடன் வாழ பிடிக்கா பரவால... சேர்ந்தே சாவோம்... என சினிமா வசனத்தை பேசியுள்ளார்.
அந்த நொடியில், இதை கேட்ட டாக்ஸி டிரைவர் பிரவீன் கதிகலங்கிபோனார். அடுத்து என்ன செய்வது என யோசிப்பதற்குள், நாகேந்திரா கையில் கத்தியை எடுத்து ஆருயிர் காதலியை தாக்கினார். காரை நிறுத்த முற்பட்ட பிரவீனுக்கு அடுத்த அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. நாகேந்திரா தனது கையில் இருந்த நாட்டு வெடிகுண்டை வெடிக்கச்செய்ய மும்முரம் காட்டினார்.
கண் மூடி திறப்பதற்குள் சமயோசித புத்தியால் அப்பெண் கார் கதவை திறந்து வெளியே குதித்துவிட்டார். சூழ்நிலையை புரிந்துக்கொண்ட டிரைவர் பிரவீனும் காரை நிறுத்திவிட்டு வெளியே குதித்தார். அடுத்த நொடியே வெடிகுண்டு வெடித்து, காரும் சிதறி வெடித்தது. இதில் நாகேந்திரா காருடன் பற்றி எரிந்து உயிரிழந்தார்.
இந்த கொடூர சம்பவத்தில் அப்பெண்ணும், டிரைவரும் சிறு காயங்களுடன் உயர் தப்பினர். சம்பவ இடத்தை துமகூரு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அசோக் மற்றும் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். வெடிப்புக்கான காரணம், பயன்படுத்தப்பட்ட வெடிபொருளின் தன்மை மற்றும் தாக்குதலுக்கான நோக்கம் குறித்து தடயவியல் நிபுணர்கள் உதவியுடன் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
#WATCH | Tumakuru, Karnataka: SP Ashok Venkat says, "We received information about a car engulfed in fire at Kallambella Police Station on the Pune Highway. When the local police reached the spot, they found a burnt car (yellow number plate) and a person named Nagendran’s burnt… pic.twitter.com/LBWPjpVO5n— ANI (@ANI) June 28, 2026
நாகேந்திரா வெடிகுண்டு ஒன்றை எடுத்துச் சென்றதாகவும், அவரே அதை வெடிக்க வைத்ததாகவும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது என துமகூரு காவல் கண்காணிப்பாளர் அசோக் கே.வி. தெரிவித்தார். வாகனத்தில் இருந்து வெடிகுண்டு போன்ற வெடிபொருளை போலீசார் கைப்பற்றி உள்ளனர். அந்த வெடிப்பொருளின் தன்மை, அது எவ்வாறு வெடித்தது அல்லது வெடிக்கவைக்கப்பட்டது, அது எங்கிருந்து பெறப்பட்டது என்பதை கண்டறிய தீவிர விசாரணை நடைபெறுகிறது.