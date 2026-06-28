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'வாழ முடியல, சேர்ந்து சாகலாம்' காரில் பாம் போட்டு இறந்த காதலன்... வெளியே குதித்து தப்பிய காதலி

Bengaluru Bizarre News : தனது முன்னாள் காதலியுடன் சேர்ந்து வாழ முடியவில்லை என்பதற்காக சேர்ந்து சாகலாம் என திட்டமிட்டு, வாடகைக்கு எடுத்த காரில் வெடிகுண்டை வெடிக்க வைத்துள்ளார் காதலர் ஒருவர்... இதில் அவரின் முன்னாள் காதலியும், கார் ஓட்டுநரும் உயிர் தப்பிக்க, அந்த காதலன் மட்டும் காரில் சிக்கி உயிரிழந்தார். இச்சம்பவத்தின் முழு பின்னணி இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jun 28, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:52 PM IST
'வாழ முடியல, சேர்ந்து சாகலாம்' காரில் பாம் போட்டு இறந்த காதலன்... வெளியே குதித்து தப்பிய காதலி
Image Credit: Image Credit : Bengaluru Car Bomb Blast | Image Source X/ScreengrabSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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