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ஆணுறுப்பை காட்டிய டெலிவரி பாய்... அதிர்ச்சியில் உறைந்த பெண் - பெங்களூருவில் பரபர சம்பவம்

Bengaluru Horrific Incident : தனியாக வீட்டில் இருந்த பெண்ணிடம், பாத்ரூம் போக வேண்டும் என சொல்லி, அத்துமீறி வீட்டுக்குள் நுழைந்து, அந்த பெண்ணின் முன் நிர்வாணமாக நின்றிருக்கிறார் ஒரு டெலிவரி பணியாளர். தற்போது பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த புகாரில் அந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:36 PM IST
ஆணுறுப்பை காட்டிய டெலிவரி பாய்... அதிர்ச்சியில் உறைந்த பெண் - பெங்களூருவில் பரபர சம்பவம்
Image Credit: Bangalore Delivery Boy Misbehave | Image Source : X, Instagram - ScreengrabSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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